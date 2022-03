Asesoría Legal

Declaro la guerra al transporte público

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Mercadotecnia de México que preside y dirige el Lic. Julio Cesar Zamudio, le declara la guerra abierta al transporte público en el sur de Veracruz, este mensaje va dirigido a las empresas, Transportes del Istmo, S. C. L., Transportes Sotavento, S. C. L., Transportes Los Tuxtlas, S. C. L., estas empresas han monopolizado el servicio de transporte público en las ciudades de Coatzacoalcos, Nanchital, Minatitlán, Cosoleacaque, Jaltipan, Acayucan y al Puerto de Veracruz, tan solo, la primera mencionada , es catalogada empresa abusiva que ha sido demandada por el IMSS, INFONAVIT por no pagar sus aportaciones, no ha sido embargada porque tiene ciertos abogados que se mueven por medio de actos de corrupción, muchos trabajadores de esta primera empresa no tuvieron acceso a la vivienda porque sus socios abusivos no pagaban al INFONAVIT, es empresa irregular y eso, que está dada de alta en Hacienda y también debe aportaciones fiscales, las cuales, propondré al Diputado Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión con su intervención para que hablemos con el Titular de Hacienda y embarguen esta empresa en su totalidad.

Hace aproximadamente 1 mes el Lic. Julio Cesar Zamudio envió un escrito sustentado y fundamentado a Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz en el cual, se iba a entregar un estudio de rutas para la solicitud de 1,490 concesiones o permisos y poder operar las rutas foráneas en el Sur de Veracruz, del cual, dicha petición fue rechazada sin sustento alguno por parte del Titular de Autotransporte Federal diciendo que ellos saben que está bien conectado el servicio de transporte público en el sur de Veracruz, siendo falso totalmente, lo que impera al interior de dichas oficinas de la mencionada ciudad son actos de corrupción, funcionarios corruptos que solo empañan la imagen del Titular de Autotransporte Federal a nivel nacional con sus actos negativos y falta de visión, de hecho, tenemos otro concepto del funcionario de Autotransporte Federal México el cual nos recibió hace varios meses y su actitud fue totalmente positiva e incluso, podríamos trabajar de forma conjunta alguna iniciativa que de hecho Mercadotecnia de México está trabajando como Proyecto de Decreto en el cual indica que todos los titulares de Autotransporte Federal y su cuerpo administrativo solo permanezcan un año en el cargo, y si tras ser evaluado y salen bien, entonces, la situación cambia, serían ascendidos a ocupar cargos de alto rango, esa es parte de la iniciativa que Mercadotecnia de México está trabajando, pero, como por ejemplo, el titular de Autotransporte Federal de Coatzacoalcos, Veracruz se comportó de una manera prepotente, soberbia y arrogante, protegiendo en todo momento a los escasos transportistas que andan circulando en unidades chatarra que ya no cubren los años que marca la ley, cada unidad tiene más de 20 años circulando en carreteras y otras unidades con más años de antigüedad, es una vergüenza que a estas alturas se siga permitiendo circular unidades chatarras que solo ocasionan accidentes, son socios que anteriormente eran choferes y que no saben absolutamente nada de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, son socios obsoletos como una computadora creada en el año de 1987, algo así, no sirven para nada, estorban, ya son viejos que no aportan absolutamente nada a la movilidad, toda su vida se han dirigido con actos de corrupción, solo eso saben hacer, pero, yo me mantengo firme y ofrezco lo siguiente, que me permitan operar y explotar todas las rutas del sur de Veracruz y que conecten de la Ciudad de Coatzacoalcos al Puerto de Veracruz, Xalapa, Puebla y Ciudad de México, así como de Coatzacoalcos a la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, Estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca y para todos los Estados del centro del país con unidades seminuevas y nuevas que lleven integrada tecnología de punta, así como cámaras de circuito para seguridad de las personas, que se sanitizen las unidades cada vez que vayan a prestar el servicio a cualquier ruta por más cerca que sea, es una obligación solidaria para con la movilidad y los usuarios en general, que todas las unidades locales y foráneas de nuestra empresa llamada Mercadotecnia de México tengan carga de energía para celulares, así sea para camiones locales y por supuesto para los foráneos también, ya que ningún camión local de todo el país tiene carga para energía de celulares, y nosotros si lo tendremos, nos preocuparemos por que las unidades siempre se encuentren en la mejor condición física de la unidad para la mejor prestación del servicio.

Que quede claro, no le estoy declarando la guerra a ningún gobierno, sino a los transportistas de todo el país que presten mal el servicio, incluyendo, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Tabasco (por cierto son nuestros aliados los transportistas de este Estado), Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Sonora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, estamos en la mejor disposición de llevar a cabo el segundo plan para lo que ya habíamos comentado a estos medios, revolucionar el transporte público local y foráneo, aplastar a la competencia legalmente y va con dedicatoria para Transportes del Istmo, S. C. L. a los cuales me comprometo aplastarlos legalmente y mandarlos al corralón a que se terminen de pudrir las unidades y no anden exponiendo a los usuarios, les doy mi palabra, e incluso, es mi deseo hacerle la petición al Gobierno Federal de que trabajemos juntos y quedarme con las centrales camioneras de Coatzacoalcos y varias ciudades más mediante embargos y nosotros comprarlas de remate al SAT para ampliarlas y dar un servicio de primera plus para los pasajeros, ya que la mayoría de las centrales camioneras del país están en total abandono, no saben cómo administrar una central de autobuses, solo saben manejar un camión, pero no saben nada de leyes y tampoco se rodean de gente que sabe administrar, yo les puedo demostrar cómo se hace, pero, quedándomelas yo directamente para ponerlas de primera, invito a los medios de comunicación a que cuando esto suceda les mandaré videos de lo sucedido y la transformación que haré al transporte público al país en general, de eso me encargo yo, es por ello, a usted, estimada Senadora Patricia Mercado, Presidenta de la Comisión de Movilidad del Senado de la Republica, a usted, Presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso de la Unión y los Presidentes de las Comisiones de Movilidad de cada Estado los invito a que trabajemos juntos para la transformación total del transporte público local y foráneo y revolucionar la movilidad, estoy en la mejor disposición de estudiar las Reformas a la Ley de Movilidad de cada Estado para remover anualmente a los titulares de Movilidad y a los titulares de Autotransporte Federal, de igual manera, solicito la intervención directa del titular de Autotransporte Federal del país a que le haga una investigación al titular de Autotransporte Federal de Coatzacoalcos ya que no atienden dentro de los horarios a los usuarios, hacen lo que quieren y esas oficinas las usan para actos negativos, no lo permita mi estimado titular, es con lo que Mercadotecnia de México se compromete.