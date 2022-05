Asesoría legal

Denuncia legal contra china

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Los gobiernos de las naciones deben ser duros contra China, China no es un país amigo, la “amistad” solo son palabras diplomáticas entre los mandatarios, pero no para el pueblo de México ni de las demás naciones, nuestras autoridades federales deben ser más estrictas, más duras, no puede ser que China esté acabando con el mundo y nadie diga nada, todos los mandatarios están como si nada, aun mas López Obrador, se supone que este presidente está del lado del pueblo, y cuando un mandatario quiere más a su pueblo lo defiende como a nada porque el pueblo lo puso en el poder para que nos representara y de paso para que no se muriera de hambre junto con su familia, lo cierto es que el gobierno chino debe dar la cara por lo que está pasando en el mundo, el fallecimiento de las personas en el mundo entero, los enfermos, pérdidas económicas, cierre de empresas y comercios definitivamente por no haber podido sobrevivir ante el confinamiento, etcétera, tiene que haber un culpable, nadie se chupa el dedo de que el coronavirus vino de un murciélago u otro animal, eso es totalmente falso, muy probablemente algunos medios internacionales quisieron despistar a la gente a nivel mundial, pero, ya estuvo bueno, el coronavirus tuvo que haber venido de un laboratorio, alguien que tenía el control del Covid, o se le salió o fue de plano una orden del gobierno chino para darle en la torre a Estados Unidos por sus pleitos que traían, precisamente para eso existe la Corte Penal Internacional (CPI), porque desde hace años las naciones se han visto enfrascadas en conflictos, guerras y actividades de destrucción no solo de construcciones y obras físicas, ni de personas en lo individual, sino también de poblaciones y ciudades enteras, y categoría de personas definidas por etnias, religión, color, ideología, convicciones políticas o de nacionalidad, de igual manera se agrede no solo al enemigo armado o militar, sino también a las poblaciones civiles violando las normas del derecho internacional y los acuerdos y tratados de igual naturaleza que se han establecido para volver, “más humana”, si cabe la expresión, la actividad de destrucción y aniquilación del contrincante por parte de un Estado o nación o de quienes asuman sus funciones, por un lado, Donald Trump ha permitido en su país la matanza de personas de color a manos de policías gringos sin que sean los policías detenidos ni sentenciados, se practica el racismo a todo lo que da en Estados Unidos encabezando dicho racismo el propio Donald Trump el cual culmina en matanzas de personas migrantes por parte de los policías, de igual manera, Estados Unidos ha ocasionado guerras en otras partes del mundo y de esas guerras han violado a mujeres y niñas, han azotado a personas civiles, los han matado, y es que, en una guerra, aparentemente según palabras diplomáticas de los mandatarios “todo se vale”, mas no es así, tanto Donald Trump como sus cómplices funcionarios deben ser enjuiciados ante una Corte Penal Internacional por lo ocurrido en su país y lo que ha hecho en contra de otras naciones, pero quien de plano si se lleva la peor parte es China, deben inmediatamente ejecutar ordenes de captura en contra del gobernante chino y sus cómplices y enjuiciarlos ante la Corte Internacional por acabar con cientos de miles de vidas en el mundo entero y los que se acumulen, por enfermar a la gente con el virus desatado de uno de sus laboratorios, de hecho, la mayoría de los productos chinos están contaminados, porque la gente al comprar en línea los productos chinos de inmediato se contaminan, porque esa es otra vía para poder acabar con la humanidad, no solo es de toser, estornudar, hablar o respirar y contaminar, claro que no, los productos chinos que llegan a todas las naciones llevan el virus ya puesto, de lo contrario, entonces, ¿Cómo es posible que en cuestión de meses el mundo entero se paralizó, se enfermó y se murieron miles y miles de personas inmediatamente? Se debe castigar severamente las violaciones de los derechos de las personas del mundo y el derecho humanitario, de hecho, para que tengan una idea más clara, quiero decirles que el Estatuto de Roma define a la Corte Penal Internacional como una institución permanente, que está facultada para ejercer jurisdicción sobre todas aquellas personas que hayan cometido crímenes más graves de trascendencia internacional, al mandatario chino Xi Jinping y sus cómplices se le debe enjuiciar por crímenes de lesa humanidad, ya que el artículo 7 del Estatuto de Roma define a crímenes de lesa humanidad como cualquiera de los actos que se cometan por parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, estos pueden ser el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, la tortura, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia ya sea por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos y de género, la desaparición forzada de personas, el apartheid, el traslado forzoso de población, la encarcelación, u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, esto, es lo que China ha ocasionado con su despreciable acto de liberar un virus que está acabando a la humanidad, nadie piensa, nadie se queja, nadie sabe, lo que está realmente pasando sobrepasa la mentalidad de las personas, por eso nadie dice nada ni ningún mandatario alza la voz contra china, son culpables, de no serlo, entonces China no hubiera bloqueado la llegada de un equipo de la Organización Mundial de la Salud para estudiar los orígenes de la pandemia del coronavirus, a dos científicos del equipo de las Naciones Unidas no les permitieron la entrada a Wuhan porque supuestamente los funcionarios chinos no habían aprobado los permisos necesarios para ingresar al país este 5 de enero, de hecho, ya rebasaron el limite los desgraciados chinos, ya que una periodista de nombre Zhang Zhan de 37 años de edad, periodista china independiente que realizó una investigación periodística de los orígenes del coronavirus fue sentenciada a 4 años de cárcel, ya es mucho lo que el gobierno chino está haciendo, por el momento NO comprar productos chinos es lo mejor por el bien de la humanidad, China está fabricando delitos a aquellas personas que se atreven a investigar los orígenes del coronavirus, ya estuvo bueno, los mandatarios de todas las naciones se deben unir, no es momento de diplomacia ni palabras diplomáticas, es el momento de levantar la voz porque la gente se sigue muriendo, los gobiernos locales le echan la culpa a la misma gente que sale sin cubre bocas ni gel, que estupidez más grande, siendo que los únicos culpables son los mandatarios chinos y nadie quiere o no puede levantar la voz, no se puede seguir permitiendo que China acabe con la humanidad, los problemas que haya tenido con Estados Unidos son muy sus problemas, mas no los de las demás naciones y mucho menos, nosotros como México, y que aunque seamos vecinos de Estados Unidos no debimos haber pagado consecuencias de algún estúpido imbécil chino que haya liberado el coronavirus, ni mucho menos somos culpables del mediocre, racista e imbécil de Donald Trump, el hecho que nuestro presidente tenga buena relación con ese presidente no quiere decir que somos también culpables de sus estúpidas acciones, ya estuvo bueno que la gente esté pagando con su vida actos “políticos diplomáticos”.