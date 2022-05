Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Desde Baja California hasta Chiapas, los niños mexicanos no serán vacunados ante problema del covid 19

*López Gatell sigue defiendo su plan de vacunación, de no vacunar niños en todo el país.

La vacunación contra el covid 19 con sus variantes, primero la Delta y ahora la Ómicron, sigue causando contraste, descontrol, discrepancia y mucha preocupación entre el pueblo mexicano, desde la frontera norte hasta la frontera sur, desde Chiapas hasta Baja California, se ha encendido los focos rojos, porque si ayer se puso mucho empeño en los adultos mayores para aplicarles la vacuna, hoy el tema de los niños ha alcanzado una batalla en la redes sociales en todo el país, que muestran que hay malestar de la gente en contra delo que ha venido reiterando el subsecretario Hugo López–Gatell, que no se vacunara a menores de 5 a 14 años.

Desde noviembre, diciembre, y en estos días de enero, el funcionario federal López Gatell, se ha negado rotundamente a que los menores de edad que atraviesan con esta edad de 5 a 14 años se vacunen. Sentado en su macho, el responsable de la vacunación en México durante esta pandemia que se vive en México y el mundo, defiende su plan de vacunación contra el COVID 19 en el que no se contempla inmunizar a menores de edad que fluctúen en este lapso de años (5 a 14), a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la salud (OMS).

Desde noviembre y diciembre del 2021, López Gatell ha informado que, aunque hay países que decidieron vacunar a niños, porque tienen excedentes de vacunas, esa decisión corresponde a cada nación y resaltó que en nuestro país no se tiene proyectada esta acción. Durante las últimas conferencias matutinas en Palacio Nacional ya en este 2022, ha sido reiterativo que en México definitivamente no se está considerando vacunar a niños menores de 15 años, y se seguirá en este proceso que según el experto no lo contempla la ciencia de que los niños deben de ser inmunizados en contra del covid 19, a pesar de que han saltado a la palestra diversas variantes y muy contrariadas porque esta última denomina Ómicron es fatalmente contagiosa, pero afortunadamente no es letal, según los estudios mundiales.

Inclusive este fin de semana en la conferencia matutina se dijo que el Gobierno de México remarcó que la aplicación de vacunación COVID con esquemas primario y de refuerzo deben priorizarse en los adultos mayores antes que la vacunación COVID a niñas y niños sin comorbilidades. Sin embargo, más allá de estos escenarios de preocupación y también de desinformación porque la Organización Mundial de Salud (OMS) no ha sido contundente con esta decisión mundial de que los niños deben de ser vacunados, porque por el hecho de ser seres humanos y proclives a enfermedades de los pulmones, sufren los riesgos ante el flagelo del covid 19, y además se ha informado que muchos niños mexicanos han fallecido de esta infección letal que ha matado a muchos millones de seres humanos en el mundo.

Un tema tan complicado porque se trata de niños que podrían ser nuestros hijos y nietos, y eso alcanza mayor sensibilidad humana y que ojalá no se salga de los cauces de la buena voluntad del servicio público y la convivencia de nuestra sociedad mexicana porque justamente desde hace un par de semanas ya existen denuncias jurídicas en contra del subsecretario de salud, Hugo López Gatell, denunciadas presentadas por familiares de personas que fallecieron por el covid 19, y que consideran que fue culpa por la política irresponsable de salud que ha imprimido el subsecretario López Gatell dentro de ese llamado Plan de vacunación nacional que actualmente gira alrededor del sector salud. Así las cosas.

Un dilema la alianza MORENA, PT y el PVEM en Chiapas

Este fin de semana hubo una señal en Villaflores que es la más importante en la política actual que se vive en Chiapa con la cuarta trasformación, porque de aquí depende que en el otro sexenio siga electoralmente fuerte esta alianza partidista que ha dado buenos resultados. Todo ocurrió dentro de la inauguración de la casa de enlace del Diputado Federal Juan Pablo Montes de Oca, donde se rubrico la alianza MORENA, PT y el partido Verde Ecologista de México. Fue una algarabía el encuentro de siglas y de buenas intenciones futuristas.

Sin embargo falta mucho tiempo para las decisiones y hasta suertes y muchas cosas pueden cambiar dentro de esta alianza partidista en Chiapas rumbo al 2024, donde ya no solamente podría sufrir una fractura de siglas donde se vaya determinado candidato únicamente con las siglas de MORENA, y otro lo haga con las siglas del PT, inclusive las siglas del PVEM, o amarrados estas dos últimas nomenclaturas de siglas, sino que ahora hasta la salud del propio Presidente López Obrador juega un papel importante en esta alianza de partidos en Chiapas, porque si algo ocurre con la vida Presidencial ante el peligro que atraviesa con su salud humana, (cateterismo) es un hecho que esta alianza se disolverá y buscara caminos diferentes por el mismo fenómeno que se vive especialmente con dos próximos candidatos a la gubernatura, donde uno subirá ante la estatura que en ese momento tenga López Obrador y el otro un candidato proveniente del pueblo, porque nadie puede desmeritar de que el Presidente AMLO ha puesto a candidatos a gobernadores. En MORENA.

Por eso se rubrica y consolida la alianza partidista “Juntos haremos historia” de Chiapas este fin de semana en Villaflores, pero sin duda todo dependerá de lo que pase todo este 2022, que no es nada halagador porque se está viviendo aparte ya rupturas internas en MORENA a nivel nacional y será otro factor apartado de lo que ocurra rumbo al 2024 en Chiapas, y que también serán ingredientes especiales en las elecciones futuras de Chiapas y evidentemente del próximo candidato a la Presidencia de la República, donde algunos protagonistas de aspirantes sus imágenes todavía pueden subir en su elevado termómetro mediático.

Hoy en una fiesta de siglas triunfadores se saludaron, pero en el futuro podrían ser adversarios e irse por diversos caminos. El debate electoral en Chiapas y en México rumbo al 2024, serán de antología y florilegio en los próximos meses, donde hasta la salud Presidencial juega un papel importante en la designación del próximo Presidente de México y gobernador de Chiapas y que no se peleen los de MORENA. Increíble y de Ripley el panorama electorero que viene. En fin.

Ultima hora: Adán Augusto López pide frenar divisiones en Morena

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, intervino este sábado en el conflicto interno de los senadores de Morena y les pidió poner fin a la división y a las “estériles batallas” que generó la creación de la Comisión Especial de Veracruz. Al inaugurar la VIII Reunión Plenaria de los 61 senadores del partido del gobierno, desde la Casona de Xicoténcatl, también habló a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador y les dijo que la desunión del grupo favorece a la oposición, les impedirá sacar el proyecto legislativo de la 4T, como la reforma eléctrica, y los debilita rumbo al 2024.

La división e irse cada quien por su lado evidentemente se puede dar. Hoy MORENA ya lo predijo, y por eso el comentario de que podría fracturarse al, menos en Chiapas ese desfile de siglas: MORENA, PT y PVEM. ¡Podrían ir con candidatos diferentes! Ojo.