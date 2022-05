Cafetómano

Discriminación en la UNICH

La Universidad Intercultural de Chiapas nuevamente sigue siendo foco de atención por discriminación. Luis Adrián Miranda Pérez, empleado de base y sindicalizado de esa institución levantó queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por hostigamiento y discriminación por la actual rectora Leticia Pons Bonals.

Una vez que ha despedido a varios trabajadores de esa institución, la actual rectora carente de sensibilidad sobre legalidad y derechos humanos estipulados en la Constitución, ha hostigado a Adrián Miranda, esto por medio del abogado general, el Lic. José Luis Vicente.

“Es realmente lamentable que mis derechos humanos estén siendo cuartados y por varios actos de hostigamiento se pretenda que firme mi renuncia, de manera unilateral, cuando no hay justificación legal para hacerlo. También lamento que la Dra. Pons, una académica destacable y que, además, fue mi profesora en mis estudios de posgrado, cuarte mi estabilidad laboral y crecimiento profesional” agregó Adrián Miranda.

Asimismo, comentó “he solicitado en varias ocasiones y por escrito que una vez que se me ha excluido de las actividades en el área de rectoría y se me ha negado el acceso, se me reasigne a mi área de adscripción a donde pertenezco, pero la rectora se niega hacerlo y por medio del abogado y con actos de prepotencia me han dicho que ya no me quieren en la Universidad, que me vaya, que firme mi renuncia. Ante esta situación, he puesto mi queja ante la CEDH y sigo el proceso ante otros organismo nacionales e internacionales, por lo que exhorto a la Rectora rectificar su posición y dejarme trabajar. Agregó “lamento mucho esta situación; que se me niegue el derecho a petición, que se me discrimine, que atenten contra la base trabajadora y que quieran dejarme en estado de indefensión y vulnerabilidad ante un contexto poco promisorio por la pandemia por COVID-19. Es por ello que he puesto mi queja ante la CEDH para que intervenga, ya que los actos de hostigamiento están subiendo de nivel”.

Adrián Miranda mencionó que al no reasignarle área de trabajo y los días de guardia, tiene que viajar todos los días de Tuxtla Gutiérrez a la Sede Central aumentando las posibilidades de contraer COVID-19, aun cuando hay indicaciones de las autoridades de procurar la salud de los trabajadores. Asimismo, argumentó que el día lunes 18 de enero fue citado por el abogado general y llevado a la rectoría, pero únicamente fue amedrentado y menospreciado por su edad. Adrián Miranda es Licenciado en Comunicación, Maestro en Estudios Culturales y Doctor en Estudios Regionales. También es miembro del Sistema Estatal de Investigadores y ha recibido múltiples distinciones a nivel nacional por lo trabajos que ha realizado, en uno de ellos, donde también participó la actual rectora de la UNICH.

Jorge Llaven A Favor De Las Políticas Publicas

En el marco de una reunión con líderes de la región Metropolitana, Jorge Llaven Abarca hizo un llamado ciudadano para sumarse a las políticas públicas que impulsan el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas para lograr la transformación de México y Chiapas.

Acompañado del líder ciudadano Hugo Robledo Catalán, Llaven Abarca indicó que con la implementación de los Programas Integrales de Bienestar, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad se están sentando las bases para lograr la justicia social, demanda histórica del pueblo de México.

“Sólo trabajando juntos y en coordinación sociedad y gobierno lograremos la transformación de Chiapas y México. Hoy la Federación y el Estado tienen el compromiso de garantizar el bienestar y la seguridad del pueblo de Chiapas y México a través de políticas públicas que priorizan a los grupos sociales que por años habían estado en el abandono”, declaró.

En ese sentido, Llaven Abarca resaltó que la participación activa de la ciudadanía es fundamental para la construcción de un Chiapas de progreso y de desarrollo.

Finalmente, Llaven Abarca reiteró su compromiso ciudadano de abonar a las políticas públicas que impulsa el mandatario estatal para garantizar el bienestar de las familias chiapanecas.

El COBACH Trabaja Contra El Covid

El Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), presentó el Plan de Monitoreo y Seguimiento Plams COVID- 19, y entregó equipos y constancias al personal que integra las brigadas, así como a los nueve coordinadores de zona.

La titular del Cobach, Nancy Leticia Hernández Reyes, explicó que este esfuerzo permitirá que las y los jóvenes de los 338 planteles, puedan prepararse y saber actuar ante cualquier contingencia, como el caso de la pandemia de COVID-19.

La titular del Cobach indicó que el objetivo es supervisar y vigilar que las medidas sanitarias se cumplan, dar promoción a la salud y seguridad, para que en estricto apego a la normatividad se reduzca el riesgo de contagio por coronavirus en la institución.

“Este plan tiene relevancia a nivel estatal, al refrendar el acta constitutiva de los nuevos integrantes de la

Unidad de Protección Civil que existe en el Colegio de Bachilleres. Es determinante que tengan el nombramiento con todas las indicaciones precisas para el cuidado y la prevención, especialmente en este proceso de pandemia, a fin de que nadie se quede sin saber todo lo que sucede en materia de salud en la familia Cobach”, apuntó.

Cabe precisar que el evento fue transmitido por las plataformas oficiales del Cobach, y se contó con la presencia de personal directivo, administrativo y docente.

Del mismo modo, los representantes de las nueve coordinaciones de zona que integran los 338 planteles, recibieron equipo de protección personal (EPP) por parte del Departamento de Salud y Protección Civil.

JIQUIPILAS

El Presidente Municipal inauguró un campo de futbol con empastado sintético con lo cual se refrenda el compromiso con los deportistas que han enorgullecido a esta localidad de Chiapas. Los jugadores practicarán en mejores condiciones el balompié, ya que en el proyecto se consideró contar con una cancha que cumple con todos los aspectos reglamentarios de este deporte.

El nuevo campo de futbol se ubica en las instalaciones de la Unidad Deportiva Municipal y representa uno de los compromisos cumplidos de la Administración Pública de Jiquipilas. A la par de esta inauguración, el Alcalde entregó uniformes deportivos a más de 50 equipos de la Liga Municipal de Futbol entre los cuales destacan la rama varonil libre, femenil y veteranos.

Los jugadores agradecieron al Presidente Municipal por el hecho de contar con otro campo de futbol con empastado sintético y sobre todo por apoyarlos de nueva cuenta con sus uniformes deportivos. Durante el evento se contó con la presencia del Presidente Municipal de Villaflores, Mariano Rosales Zuarth, así como funcionarios públicos municipales y estatales.

Desde el café: El petismo en Villacorzo le manda a decir a su dirigencia estatal que no permitirán que las decisiones las tomen gente externa al partido, ya que no por integrarse al proyecto de AMLO reciente mente tienen derecho a tomar decisiones y mucho menos que los caciques de ese municipio se llenen la boca alardeando que ellos son la fuerza del PT…

Para terminar: “Si no tienes fuerza para imponer tus propias condiciones a la vida, debes aceptar las que ella te ofrece. Lo dijo el Poeta, dramaturgo y crítico literario T. S. Eliot.

Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.

