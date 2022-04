#HASHTAG DE LA SEMANA

#DON NETO Y SU PANDILLA UNA AMENAZA. Todo parece indicar que Don Ernesto Gutiérrez Villanueva ha terminado por convertirse en un aliado de alto riesgo para el Lic. Ismael Brito Mazariegos, secretario de Gobierno. Lamentable, que, en lugar de haber correspondido con creces a la confianza recibida, ahora resulta que las cuentas no le salen a Mr. Tractor que operara a través de su hijo Ernesto Gutiérrez Borges y de su hermano Joaquín Gutiérrez Villanueva. Urge que el Lic. Brito Mazariegos se desmarque de todo lo que han venido haciendo el subsecretario de gobierno Gutiérrez Borges y su familia, así como los compromisos que le ha generado Javier Moreno, ex alcalde de Villacorzo. Por lo pronto el representante de la Unión de Productores cañeros y de maíz (UPROCAM) Fuerza Chiapas, Grissel Jiménez Mazariegos los está demandando por el fraude cometido en contra de 15 organizaciones campesinas y sociales. Lo menos que dicen del subsecretario de gobierno, es que se ha quedado con recursos de las organizaciones campesinas y “que es un chamaco que no sirve para nada”. En la realidad Don Neto, Mr. Tractor puede hacer detonar en la secretaría de gobierno, un “escándalo” muy parecido al que se diera con el subsecretario de servicios y gobernanza, Giovanni Campos. Otro problema de corrupción seguramente traería consecuencias muy graves por el área estratégica en que se estarían dando: la gobernanza, el registro civil y ahora la atención a las organizaciones sociales. Debe darse un deslinde para que queden claras las responsabilidades.

#OTRO PAR DE FICHITAS EN EL EQUIPO DEL SULTAN. Pareciera que el actual Alcalde capitalino, Carlos Morales ha seleccionado adecuadamente a su personal. Pieza clave para los negocios ha resultado ser el “funcionario y músico” Luís Espejel, en la Dirección de Materiales. Este funcionario en lugar de cumplir con sus responsabilidades se la pasa promocionando su imagen como artista y como músico. Algunos días apenas si llega a trabajar unas dos horas, porque anda de fiesta, desde luego con la protección de su jefe. Ahora habrá de contar con un aliado más, en el departamento de Patrimonio Municipal, en donde despacha el frívolo de Carlos Ramírez. Quién dedica la mayor parte de su tiempo a cuidar que su novia que también trabaja en el departamento se encuentre cómoda.

#DEBEN ELEGIR ENTRE SER NOTARIOS O SERVIDORES PUBLICOS. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, dijo que en su sexenio ya no se asignarán más notarías públicas, como lo hacían sus antecesores con amigos y compadres, y que todos aquellos que son servidores públicos y cuentan con una Notaría Pública tendrán que decidirse a ejercer una sola función. Derivado de este exhorto del Gobernador chiapaneco, por lo menos Juan Oscar Trinidad Palacios, Mirna Camacho y Jordán Orantes, ya asumieron su decisión, declinando la Notaría Pública. Gerardo Guerra optó por dejar el poder judicial del estado y dedicarse a su trabajo de Notario. Están pendientes Juan Carlos Moreno, Erick Ocaña y Marco Antonio Bezares, y seguramente otros más que se manejan con un bajo perfil, para intentar pasar desapercibidos. Pareciera que las Notarías no dejan, porque son muchas.

#LOS FINOS CABALLOS DE MR. LACTOSA. Solamente un funcionario que detenta dos sueldos, uno en Baja California, y el otro en Chiapas puede presumir de una cuadra de finos caballos en su criadero en Santa Fina. Solo que antes no se encontraba con valor de presumirlos, pero ahora hasta fotos autografiadas distribuye entre sus fans. La pregunta es ¿Cómo le hace para dobletear sin ninguna consecuencia? Secretario de gobierno en Baja y presidente del Instituto de Administración Pública en Chiapas. ¿No hay talentos chiapanecos para trabajar en la formación en la escuela de gestión de gobierno? Buenazo el químico. Por cierto, se ha podido ver a Leonardo León Alcázar, ex subsecretario del trabajo muy cerca de Amador Rodríguez Lozano. Es posible que como él muchos estén en busca de la chuleta ya sea en Baja o una recomendación en Chiapas. Buena mano la de Mr. Lactosa.

#EN AVION NI AMLO. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue predicando con el ejemplo en materia de viajes de avión, y lo sigue haciendo en vuelos comerciales normales. El equipo de Carlos Morales, integrado por su hermano Jorge y Alexis, así como otro funcionario, para que no se desgastaran fueron enviados a un taller de comunicación social a Cancún, pero en un avión privado. Ellos si saben para que se hizo el presupuesto municipal.

#EL RATON DE ORLANDO COBRANDO FACTURAS A BARBOSA. – .No cabe duda dicen los que saben, que mucho tiene que deber Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla al ratón de Orlando, que este ya está agarrando costumbre de viajar de Orlando a Puebla para cobrar las facturas. Por lo pronto ya ubico en la estructura de gobierno de Barbosa a su pupilo más destacado Set Yassir Vázquez, y ahora ya andan circulando fotografías de la familia feliz. Dicen las malas lenguas que pretende violentar los tiempos, y hacerse del aparecido en los próximos días, a pesar de que el horno está para bollos. Todavía se deja sentir su hedor a corrupto a muchos kilómetros de distancia. Imagina que la sociedad y las autoridades ya olvidaron el gran atraco cometido a las arcas estatales, que todavía traen muy comprometido al presupuesto de la entidad. De esto está enterado el actual gobernador de Chiapas, el Dr. Rutilio Escandón Cadenas. No debe olvidar el ratón de Orlando, que los chiapanecos tienen memoria. Para qué hurgarle al hormiguero. Todos saben la diferencia entre Don Juan, el ciclón del sureste, y el desempeño de este abusivo ex gobernador. Por lo pronto, no vaya a resultar que los infectologos que combaten la corrupción, se les ocurra hacer una redada este lunes por el rumbo de cañahueca.

#OTRA VEZ CASTILLEJOS EN SAN FERNANDO. Hay personas que no terminan de entender, aun cuando han tenido la oportunidad de disfrutar del poder en más de una ocasión. Se comenta en los pasillos de Palacio, que en 2021 no habrá reelecciones, sobre todo de alcaldes que no han dado los resultados esperados. Sin embargo, Juan Antonio Castillejos quiere seguir en la “mamazón”, en la presidencia municipal de San Fernando. Que alguien le diga que estos ya son otros tiempos.

#POR FIN HUMO BLANCO PARA TAPACHULA. Después del cabildeo y sondeos sobre las propuestas de quienes tendrían la posibilidad de relevar en el cargo de presidente municipal de Tapachula, al Dr. Oscar Gurría por su fallecimiento, ha sido nominada como nueva alcaldesa tapachulteca, la sindico Rosa Irene Urbina Castañeda. Se reconoce que la nueva presidenta municipal es una militante de Morena, cercana al equipo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Con esto queda claro, que a Yumaltik no le alcanzó ni el impulso de su hermana Sazil, y menos la promoción y las gestiones de su hermano el operador financiero de los Villar, aun cuando le pusieron todas las ganas por llegar al poder. Enhorabuena por Rosa Irene Urbina Castañeda.