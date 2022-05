Puntos Fiscales

El amor en la política

José Luis León Robles

dj_drdead@hotmail.com

Buenos días distinguidos lectores, el día de hoy y en concordancia con el mes del amor y la amistad, y la posible boda del día 11 de febrero de la Maestra Elba Esther Gordillo con el prominente joven abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, de 36 años de edad, dicho abogado fue quien en su momento le ayudó en su proceso vinculatorio penal, acusado de varios delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada. Respecto a la maestra sabemos que fue un personaje político muy fuerte en varios sexenios, sin embargo, puede decirse que tal vez uno de los aciertos que tuvo el expresidente Enrique Peña Nieto, con la promulgación de su reforma educativa fue que se le quitará poder y posteriormente fue detenida, un personaje con mucho claroscuro, pero será la historia de nuestro país quien la juzgue, ya que los tribunales de México no pudieron acreditarle los delitos por los cuales fue acusada. Pero muchas voces especulan de esta posible boda, y si bien para el amor no hay edad, debe existir otras virtudes que el joven abogado haya observado en la Maestra Elba Esther, por ejemplo nadie puede decir que sea una relación por un interés económico, y ello es así toda vez que este joven abogado a su corta edad estoy seguro que tiene una estabilidad financiera que muchos hubiéramos querido tener a esa edad, y sino destaca la defensa legal que tuvo con su hoy prometida, que forma parte de su currículum profesional quién logró sacarla a la libertad que hoy goza, en cambio podemos decir que la sola personalidad de la maestra tan imponente, puede ser una de esas virtudes que enamoran. El amor es un sentimiento que nos distingue a nosotros los seres humanos de las demás especies de animales que habitan el globo terráqueo, además de plantearse como uno de los objetivos más importantes en la vida del ser humano, lo que guía y en ciertas ocasiones determina el curso de la vida de los seres humanos, formando una estructura económica y social, el amor existe en los políticos, que también son seres humanos que muchos de ellos en su tipo de liderazgo parecieran no tener sentimientos, pero no es así, algunos políticos han sido muy populares gracias a su pareja, tal es el caso del Actual Gobernador de Nuevo León Samuel García, su joven esposa Mariana Rodríguez es considerada como una influencers de belleza y moda de la sultana del norte, la preparación profesional que tiene como psicóloga le ha permitido tener un tacto muy sensible con las personas, y actualmente comparte videos e imágenes del día a día como titular del DIF de Nuevo León. Uno de los actos que en lo personal yo lo considero como un acto de amor y solidaridad fue cortarse el cabello tras conocer a un niño que padece leucemia. El amor se complementó en esa joven pareja, dicen por ahí los expertos en política que este joven gobernador ganó las elecciones gracias al carisma y empatía de su esposa, y sino recuerde usted el gran sufrimiento que tuvo en su infancia (El hoy Gobernador de Nuevo León) que el mismo hizo de su conocimiento, levantarse temprano para ir a jugar golf, por ello debemos valor nuestra pareja, consolidar siempre un amor puro y sincero basado en el respeto mutuo. Termino esta columna con otros de los matrimonios más sólidos a pesar de los escándalos de infidelidad, políticos de talla internacional como Hillary y Bill Clinton, su historia de amor data en la primavera de 1971, se conocieron en una clase de derechos políticos y civiles, ambos líderes y muy jóvenes ingresaron al mundo de la política, trabajaron de forma conjunta en campañas presidenciales de su partido, Hillary con la empatía de las personas era una Master en atraer votantes, el expresidente de Estados Unidos de Norteamérica en una entrevista sobre su vida personal dijo que se había casado con su mejor amiga. Después de varios intentos de estar con ella, 4 años para ser exacto, una mujer muy inteligente, fuerte, amorosa y cariñosa, como decimos en México encontró su media naranja, un matrimonio que se consolidó no sólo en lo social, sino en lo político, y posteriormente el escándalo sexual con Mónica Lewinsky, que muchos pensaban era el acabose de Bill Clinton, sin embargo, su esposa le dio el espaldarazo. Recuerde que el amor es el sentimiento más hermoso que existe, le deseo un feliz 14 de febrero.