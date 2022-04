Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

El Autollamado “Jaguar Negro”, “Paso a Ser el “Charro Negro”

• El senador ERA recibe reconocimiento de la Federación Mexicana de Charros

Luego de manifestar su pleno reconocimiento al senador Eduardo Ramírez Aguilar, por sus apoyos otorgados a la charrería mexicana, para continuar acrecentándose más ese deporte en el territorio nacional mexicano, José Antonio Salcedo líder de la Federación Mexicana de la Charrería, señaló que, “por su invaluable aporte e impulsar la charrería mexicana, hoy hacemos la entrega de un merecido reconocimiento al senador Eduardo Ramírez Aguilar”. Desde el estado de Querétaro, donde se llevó a cabo ese merecido reconocimiento al senador chiapaneco, y donde tomaron parte diversas agrupaciones o asociaciones de los diferentes estados de la república mexicana, los charros manifestaron su beneplácito por esa acción ejercida por la federación de Charrería mexicana. En su momento el senador Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, manifestó su gratitud a todos los presentes, al mismo tiempo de resaltar que, es necesario seguir apoyando a la charrería, mexicana y con ello seguir generando inversiones, turismo, y promover la identidad mexicana y el deporte nacional por excelencia. Nosotros como siempre -agregó- Nosotros seguiremos manteniendo la cercanía con todos los sectores de la sociedad, anteponiendo siempre el diálogo abierto, así como la concertación. Además -señaló- “continuaremos con nuestra política de promover y preservar nuestras costumbres y tradiciones, pero sobre todo continuaremos -adujo- impulsado y apoyando al deporte más mexicano como lo es la charrería”, acoto, el que ha sufrió la metamorfosis de “Jaguar Negro” a “Charro Negro” …sin comentarios

OLAF GOMEZ, DOTA DE NUEVAS PATRULLAS A LA POLICIA ESPECIALIZADA…

Luego de hacer la entrega de al menos 65 camionetas tipo pick up a elementos de la Policía Especializada, con el firme propósito de que los policías puedan contar con más herramientas necesarias para el logro de más y mejores resultados en materia de procuración de Justicia en Chiapas, el Fiscal General del Estado, Maestro Olaf Gómez Hernández, añadió que los vehículos que se entregaron son gracias a la gestión del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Seguridad Pública (SESNSP). En ese sentido el funcionario estatal subrayó que, independiente de los nuevos vehículos o patrullas, los policías seguirán recibiendo capacitación e instrumentos que les permita realizar su trabajo de manera digna y efectiva. Gómez Hernández indicó que la policía especializada se seguirá fortaleciendo con la adquisición de más unidades y las capacitaciones. En su momento los policías estatales manifestaron su gratitud al fiscal general, admitiendo a la vez que durante los últimos años no se les había dotado de unidades a esta corporación, por lo que reafirmaron su compromiso con la institución y con la sociedad chiapaneca, de garantizar que ningún hecho delictivo quedará impune, pues la Policía Investigadora cuenta con los instrumentos de trabajo necesarios para dar los resultados que las y los chiapanecos les demandan. Bien por el fiscal Olaf Gómez, ahora solo se espera que la seguridad en nuestra entidad cambie para bienestar y tranquilidad de todos los chiapanecos…ver para comentar

¡BASTA DE GENERAR BASURA ELECTRÓNICA!: GÜERO VELASCO…

El coordinador de los senadores del partido verde en el senado Mexicano Manuel Velasco Coello, indicó que “La basura electrónica en 2021 tendrá más peso que la Gran Muralla china”, al mismo tiempo el popular Güero Velasco que en este 2021 se están generando, al menos unos 57,4 millones de toneladas métricas de basura electrónica, es decir, más que el peso del mayor objeto artificial del mundo, la Gran Muralla china, según denunció el Foro WEEE de productores ecológicos con motivo del Día Internacional de los Residuos Electrónicos. En ese sentido adujo que, “La generación mundial de desechos electrónicos está creciendo anualmente en 2 millones de toneladas, o alrededor del 3 al 4 %, un problema atribuido a mayores tasas de consumo de productos electrónicos, que aumentan un 3 % anual, ciclos de vida de productos más cortos y opciones de reparación limitadas”, señala el Foro WEEE en un comunicado. Velasco Coello añadió, El Monitor Global de Residuos Electrónicos estimó en su informe correspondiente a 2019 que ese año se generaron 53,6 millones de toneladas métricas de basura electrónica en todo el mundo, un aumento del 21 % en los cinco años transcurridos desde 2014. Al final acoto, De seguir por esa senda, para 2030 se llegaría a los 74 millones de toneladas, agregó la plataforma, que denunció que en un hogar medio europeo hay de media 11 de 72 artículos que ya no se utilizan o están estropeados…Sin comentarios

Gracias al súper Zoé, se logró una planeación en la vacunación en Chiapas… diversas personalidades nos dijeron que: “Así lo posteo El gobernador en sus cuentas de redes sociales, Gracias a la oportuna intervención del Gobierno Federal encabezado por el presidente López Obrador, contamos con suficientes biológicos en Chiapas. Aseguró Escandón Cadenas que, aprovechemos a vacunarnos, ya que solo las producen los laboratorios internacionales y es muy complicado obtenerlas. Los personajes chiapanecos adujeron que, más bien creemos que la gratitud es para el súper Zoé, ya que, si él no es enviado a Chiapas para poner orden y hacer una buena planeación en la vacunación en esta entidad, seguiríamos atrasados, ¿A poco No? …ver para comentar

Fructífera reunión de Llaven con Alejandro Encinas…

Tras sostener una reunión de trabajo con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez y las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Derechos Humanos, el legislador federal Jorge Luis Llaven Abarca, manifestó su pleno reconocimiento por el firme compromiso de la Federación por impulsar la creación del banco nacional de datos genéticos para la identificación de cuerpos que yacen en fosas comunes y servicios forenses, garantizando con ello los derechos humanos de las y los mexicanos. Así mismo señaló que se logró llegar a un acuerdo consistente en establecer mesas de trabajo para analizar el marco legal y homologar criterios sin invadir las competencias de las entidades federativas, señalando que es necesario nuevas capacidades institucionales que respondan a los fenómenos en materia de desaparición de personas y forense…sin comentarios…

Padres de Familia Denuncian a escuela de paga en Tapachula…

Te comento amigo lector que ojala los de la Secretaria de educación en nuestra entidad, pudieran atender la denuncia de los padres de familia del instituto Tapachula, una escuela de paga y de monjitas las cuales según padres y madres de familia les obligaron a firmar un documento donde estaban de acuerdo en recibir clases presenciales, cuando en realidad existen varios padres que no quieren que sus hijos aun vayan a recibir clases con maestros frente a grupo por que la pandemia sigue latente y tiene el temor de que sus hijos sean contagiados y sobre todo, dicen en sus denuncias que en estos tiempos la pandemia le está pegando duro a los adolescentes, bueno pues ahí se la dejamos a los de la secretaria de educación en Chiapas a ver que hacen con esa denuncia…ver para comentar.

por festejar un año menos de vida el martes no escribiremos Linotipe@ndo…

Por ultimo les adelantamos que el día no escribiremos esta su gustada columna, con la venia de nuestros directivos, ya que el lunes 18 de octubre, festejaremos nuestro diablo dijera el populacho y lo tomaremos como un día de solaz esparcimiento y descanso, debido a que estaremos, primero Dios, arrancando una hojita más de nuestro calendario particular, o como dicen por ahí, estaremos cumpliendo un año menos, pero, eso sí, muy felices, contentos y alegres, por esa razón No estaremos con ustedes amigos lectores el día Martes 19 de octubre, hasta el día miércoles, primero el creador, regresamos a teclear, quiero decirles amigos lectores que estamos muy agradecidos con Dios, porque nos ha dado salud y así poder continuar con nuestras funciones de comunicador, al menos 30 años de estar tecleando, gracias por todo Dios padre celestial, gracias a ti también amigo lector, así es que, como dijeran por ahí, el lunes, ni las gallinas ponen, y el Lunes no cualquier peladito toma, solo los chingones bebemos…sin comentarios…Por hoy, hasta aquí la dejamos por el día de hoy y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK