Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El IVA y el IRS: Franja transìsmica SI, frontera sur NO. Dejan a un lado a Chiapas: Coparmex-Costa

Es obvio las reacciones de molestia y desazón de los Chiapanecos con el presunto apoyo del gobierno federal de la 4T que aún no aterriza en Chiapas, y donde ya en toda la república mexicana se pueden observar proyectos importantes de desarrollo y progreso, y a pesar de estar con una nueva política de emprendimiento para las entidades que menos tienen en el sur del país, Chiapas sigue en el abandono, y pareciera que el Presidente López Obrador, nos tiene desterrado de sus estrategias de desarrollo que en un acto sin precedente todo el desarrollo industrial se lo llevo a la franja transìsmica de Veracruz y Oaxaca, y a nosotros nos dejó como basurero de la migración centroamericana y africana.

Tan existe la incertidumbre entre los chiapanecos, que por el contrario nos han castigado en la geografía nacional de este país que se llama México, porque la 4T federal aparte desapareció de un plumazo lo que habíamos conquistado por años, que era la Zona Económica Especial y el parque Agroindustrial de Puerto Chiapas, además de una ínsula industrial en Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez, y ya no se diga un par de carreteras federales, que estaban prometidas.

Tan no es ha sido parejo el cambio del país con el Presidente López Obrador, que Chiapas no fue considerada para reducción del IVA a pesar de ser la entidad con mayor pobreza, el de mayor analfabetismo y el más desamparado y desatendido en la historia de México, que no es nada halagador decirlo. Nos sentimos despreciado y hasta humillados porque a pesar de que el Presidente López Obrador escogió a Chiapas para vivir (Palenque), no podemos dejar a un lado que escogimos ser orgullosamente mexicanos por adopción, pero lo más triste con los tiempos actuales es que fue en Chiapas donde empezó su peregrinar el ahora Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Prácticamente la reducción del IVA y el IRS ya se autorizó para el norte de México y ahora esta zona transìsmica del sur que pareciera que hasta ahí pintó su raya fronteriza el gobierno federal ansiado de los chiapanecos. Somos puros programas federales, pero eso lo tienen también en otras entidades del país, lo que nos falta son proyectos de desarrollo y trasformación. Es atol con el dedo los que nos dan.

En Tapachula, una vez más, La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en las regiones Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas, en voz de su presidente José Antonio Toriello, lamentó que, en las decisiones del actual gobierno federal de reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR) para el sur del país, no se haya considerado a Chiapas. Y en lugar de ello, que se estén cancelando los macroproyectos que las administraciones pasadas tardaron años en diseñar y que estaban proyectadas para el desarrollo de la entidad, para los próximos 50 años.

Definitivamente que hay razón de encresparse y hasta de indignarse, porque no se ve claro que la cuarta trasformación haga su papel en Chiapas con la promesa del “México nuevo”.

Rapiditas. – En Tuxtla Gutiérrez el secretario general de Gobierno, Ismael Brito, recibió a un grupo de personas desplazadas provenientes de las comunidades Yashchen de los Pobres y San Bartolomé de Los Llanos, del municipio de Venustiano Carranza. El responsable de la política interna señaló que esta mesa de diálogo contribuirá a buscar soluciones a este problema, el cual se originó por haber renunciado a la militancia a la que pertenecían. Tras la pérdida de sus propiedades, el gobierno ha apoyado a las familias desplazadas a través del DIF estatal, sin embargo, en lo que se está trabajando y priorizando, a petición de las mismas, es en un retorno seguro a sus comunidades, solo si existen las condiciones y se garantiza la seguridad de ambos grupos. Así las cosas. Dixe.

Juan Pueblo: El mensaje que lanzó MORENA-Chiapas este sábado durante sus eventos realizados, fue únicamente de unidad y fraternidad, solo los mentecatos pueden pensar que se iba a lanzar alguna línea electoral o que se iban hacer acuerdos políticos. Fue un compromiso entre los Morenistas chiapanecos y los Morenistas que tienen el poder en Chiapas. Dijeron ya es el momento y se reunieron, pero no falta quienes hagan del encuentro una historia telenovelesca que ya no va con la 4T. Fue un encuentro de correligionarios y punto. Hay diferencias, si las hay, como las hay al interior de Morena nacional donde hasta la exdirigente nacional Yeidckol Polevnsky fue demandada por corrupción por sus propios compañeros, además también del propio gabinete federal, y sino pregúntele al titular de la Secretaría de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, quien aseguró que la llamada Cuarta Transformación, a la cual pertenece, está llena de contradicciones y reveló que al interior de gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador hay “luchas de poder”. ¡¡¡Ya se acordaron! Ver para creer.

PD: Aunque usted no lo crea, pero ya hay empresarios gasolineros en Chiapas que se quejan de que, enviados de la PROFECO de la capital del país, les piden hasta 25 mil pesos mensuales para que los dejen trabajar. Una primera llamada al Presidente de México López Obrador. Ya abundaremos sobre este tema de corrupción.