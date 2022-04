Alto Mando

Miguel Garcia

El mejor día para un soldado

El día más importante para el Ejército Mexicano sin duda es el día del tradicional desfile militar del 16 de septiembre conmemorando la Independencia de México. Es el día en que el pueblo se postra a lo largo de todo el recorrido hacia el Zócalo capitalino para aplaudir y vitorear a los contingentes de diversas áreas de las Fuerzas Armadas que desfilan frente a Palacio Nacional para reiterar su lealtad al Pueblo de México representado en el Ejecutivo. Es el día en que se muestra la capacidad bélica, humana y de servicio con la que cuenta México gracias a sus soldados. Para muchos de nosotros es revivir la infancia cuando ansiosos esperábamos el momento en que a la familia y sobre todo a los hijos de militares se nos permitía ocupar las gradas para vivir frente a nuestros ojos el asombro de cada contingente. El sonido de los aviones, así como el golpe de las botas en el suelo en una marcha armoniosa y al unísono perfecto, hacía que la piel se estremeciera y el orgullo llegara hasta el cielo. Hoy no es diferente ese sentimiento, tal vez la pandemia evitó que ese sueño se repitiera en muchos pequeños mexicanos que no pudieron verlo de cerca, pero vendrán mejores tiempos y el ejército seguirá ahí, como siempre en este día tan significativo para nuestro país, siempre ahí cumpliendo las expectativas de quienes los admiramos por su disciplina y lealtad al servicio del pueblo de México. Hoy el Ejército fue el mismo en sus valores, en sus principios y en su esencia, pero diferente en su estructura y organización. Se ha modernizado para atender las exigencias actuales, no sólo las de un México que arde en violencia, sino las de un mundo que exige nuevos ojos en tecnología, métodos y DH, para afrontar los retos sociales de una globalización que, así como en su momento trajo bienestar y desarrollo para muchos, también trajo inestabilidad y violencia para otros. Son muchos los desafíos que nuestras Fuerzas Armadas están por enfrentar, el nivel de violencia desacerbado en el estado de Michoacán como en ningún otro estado, sin lugar a dudas tiene al Gral. Sandoval, al Gral. Rodríguez Bucio y al Almirante Ojeda en una constante presión. Los imagino conteniendo su gesto de impotencia mientras presenciaban un desfile que exhibe la fuerza del Estado para combatir y al mismo tiempo imaginar a sus elementos en Tepalcatepec Michoacán resistiendo más de 24 horas ataques de continuas balas del CJNG sin mayor posibilidad de usar la misma fuerza que desfila ante sus ojos para defenderse. Debe ser un trago muy amargo para los mandos escuchar a un soldado confesar a un periodista que cuentan con todo menos con órdenes para contraatacar. Los desfiles militares de igual manera sirven para disuadir al enemigo interno o externo si fuera el caso, sin embargo, vemos con mucho asombro la capacidad de un Cártel que ha decidido desafiar al Estado y que se ha armado con tecnología bélica de alto poder, que usa drones explosivos frente a una GN sin posibilidad de actuar. Difícil la posición del Ejército y de la Armada que tiene que contener el ímpetu de sus soldados bajo estas condiciones porque la política de pacificación sigue otros métodos y la delincuencia lo sabe. Lo cierto es que existen pobladores asolados y amenazados defendiendo a sus mujeres e hijos sin que el Estado llegue al auxilio. No se puede permitir que esto siga creciendo porque todos sabemos que, aunque al final el Estado lo contenga, en el intento morirán buenos y malos y nuestros soldados no merecen perder la vida por negligencia del Estado.

DE IMAGINARIA

“Por su lucha en defensa de la soberanía el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad y la isla debe ser considerada como la nueva Numancia” palabras del presidente de México que muy probablemente no verá con buenos ojos el país al otro lado de nuestra frontera norte. Como dice Juan Gabriel ¿Pero qué necesidad?