Puntos Fiscales

El recuento de los años

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Muy buenos días distinguidos lectores, como cada semana tenemos para ustedes un tema preponderante relacionado con nuestro entorno actual, y en torno al segundo año que lleva de mandato nuestro presidente de la Republica Mexicana hay muchas voces encontradas, en mi opinión describiré la visión que tienen algunas personas con las que he tenido la oportunidad de convivir socialmente y laboralmente, desde empresarios, catedráticos, alumnos, obreros, ejidatarios hasta algunos conocidos que han estado en la política, y en lo que estoy de acuerdo es en el dicho que cada persona habla como le va en la feria, por cierto algo que me llamo la atención del mensaje del mandatario federal es que según él ahora se respeta la constitución, hay legalidad y democracia, respetando el derecho a disentir, sin embargo coincido con la mayoría de los comentario adversos en estos temas, no puede existir un respeto en la constitución política de los estados unidos mexicanos cuando es el propio gobierno que lo quebranta, no ha garantizado la seguridad pública ni el derecho a la salud, temas que han sido muy controvertidos actualmente por el solo hecho del mal manejo de la pandemia, la falta de insumos en los hospitales, los altos índices delictivos en los que se encuentra sumergido nuestro país, la delincuencia organizada que sigue cobrando derecho de piso en algunas regiones de nuestro país, y que decir de servidores públicos inmersos en la filosofía de la 4 T, dónde aún se siguen consumando actos de corrupción, no es permisible poder evadir estos temas con una respuesta que es culpa del pasado, ó es la herencia de los gobiernos corruptos anteriores, considero que no se debe buscar excusas cuando de antemano sabía nuestro presidente como estaba recibiendo nuestro país, a mi me queda un claro panorama después de las elecciones para comandar el partido en el poder, en el que se encontraba a mi punto de vista un hombre con mucha experiencia y que podría considerarse como un líder moral de la filosofía de morena, hago referencia a Porfirio Muñoz Ledo, quien en su momento acuso a su oponente político en esa dirigencia Mario Delgado de marrullerías, de trampas e inmerso en ese proceso para renovar la dirigencia de aquél partido político explicó por qué no debería ser ese líder de partido, en lo que si concuerdo es que para ser ese líder no todo se le tiene que aprobar al creador de ese partido, sino cuestionar a través de una lluvia de ideas que permita el fortalecimiento de sus miembros, sin embargo mediante el centralismo que prevalece ha sido necesario que López Obrador debe tener un interlocutor desde cualquier trinchera de su entera confianza que únicamente acate órdenes y que no pueda contradecirlo, a diferencia de lo que ocurrió en los últimos sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no ha existido interlocución directa con senadores de oposición para la construcción de reformas que interesan, en el senado su interlocutor es nada más y nada menos que Ricardo Monreal, un hombre con muchísima experiencia en el manejo de diversos temas con líderes opositores, sin embargo dentro de su partido político estaba descuidado la casa como coloquialmente decimos, se estaban formando grupos de poderes dentro del mismo, y que decir de los supuestos malos manejos que estaban saliendo a luz pública, era claro que necesitaba a una persona que no lo contrariara, y que cuidara los intereses visionarios del principal líder del país, para ello a pesar de la contienda que realizaron Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado que en la primera votación fue un empate técnico, era evidente que el primero representaba una piedra en el zapato de la visión del creador del mismo. Ante el fortalecimiento que se busca consolidar con visiones del creador se desarrolla la teoría que no se admite crítica ni corrientes alternas, queda la interrogante que al hablar de democracia como en el mensaje que dio AMLO por motivo de su segundo año, me quedó con el viejo dicho que dice el buen juez por su propia casa empieza. También coincido con muchas personas que son trabajadores de empresas, y es que gracias al Presidente AMLO, relacionado con la vivienda que debemos tener como un mandato constitucional, han existido muchos beneficios relacionado con la disminución de las amortizaciones de los créditos hipotecarios y ello por los diversos programas para apoyar al trabajador, algo que aplaudir en este gobierno, toda vez que en los anteriores sexenios existió mucha insensibilidad respecto a éste tema, hoy puedo decir que millones de trabajadores se encuentran congratulados existiendo una mejora en sus finanzas personales. Las voces son encontradas en estos dos años, pero ello forma parte de la democracia.