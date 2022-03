El T-MEC ataca a la corrupción y obliga al gobierno de México a su erradicación

Mtro. Esdras E. Cruz y Cruz

Poco se habla de las medidas de anticorrupción que deben tomar los países que hayan firmado el T-MEC; cabe destacar que, en el antiguo TLCAN, no existía ninguna referencia parecida en el tema del combate a la corrupción.

Por lo visto nuestros vecinos de los Estados Unidos de América, están muy informados y muy preocupados de las malas prácticas del gobierno mexicano, particularmente en el tema de la creciente corrupción.

Es decir, no basta con que el gobierno mexicano de la 4T dice y hace para luchar contra la corrupción; el T-MEC es firme y rigorista respecto de los deberes y las obligaciones de los servidores públicos, en la clarificación de sus patrimonios, sus actividades adicionales al servicio público, conflictos de interés, inversiones y activos.

Tiene un enfoque además para las empresas e individuos para que establezcan procedimientos contables que no les permitan movimientos financieros en cuentas paralelas u off the books.

El T-MEC busca destruir las malas prácticas corporativas que, a través de los malos servidores públicos han tenido ventajas competitivas que han permitido inclinar favorablemente en las licitaciones públicas y adjudicaciones directas a quien se desea asignarlas.

Los países firmantes del T-MEC se obligan a destinar recursos y crear estructuras que prevengan y combatan los sobornos y los actos de corrupción, es decir en mi opinión a los Estados Unidos no le confían la transparencia y el combate a la corrupción a las actuales estructuras de control interno y al organismo autónomo de fiscalización del gobierno Federal.

Finalmente, de los 3 países firmantes EU, Canadá y México, el de mayor nivel de corrupción es México y carece de las medidas de anticorrupción que ya existen en los dos países al norte de México.