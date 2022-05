Linotipe@ndo…

En Chiapas, no hay tregua y ni se negocia con la delincuencia: OGH

Fuentes extraoficiales señalan que las acciones que han emprendido los cuerpos Policíacos Ministeriales y los estatales están enmarcados en la aplicación de la justicia dentro de un marco jurídico que marca la ley, sustentadas en las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Según se supo ante los últimos acontecimientos que se han registrado en algunas regiones de la entidad, se dice, sin conceder, que todo podría derivarse a una campaña por la aplicación de la justicia en contra de la delincuencia organizada y que lo único que pretenden es denostar a un gobierno que está haciendo su trabajo con apego a la ley. En repetidas ocasiones se ha dicho de parte del gobierno estatal que no se negocia con la delincuencia y que no habrá tregua por la pandemia provocada por el COVID-19, lo cual ha provocado que también en los últimos días policías estatales y ministeriales hayan redoblado esfuerzos y han logrado pegarle duros golpes a la delincuencia organizada, como sucedió hace poco cuando en operativos coordinados entre las policías estatales y ministeriales lograron asegurar a diversas personas de diferentes sexo por portar marihuana, en otras acciones eso sin lugar a dudas les ha molestado. El fiscal General de Justicia Olaf Gómez Hernández, ha realizado un trabajo profesional con acciones al combate de la delincuencia, lo que ha pisado cayos y ha dolido, por eso ahora se podría pensar que la delincuencia organizada al verse afectada pretende crear caos y desestabilización en el estado y todo ¿por qué?, porque en Chiapas la aplicación de la justicia no se negocia y ni se le da tregua a la delincuencia, ni por la pandemia que provoca el COVID-19. Hay que destacar que, La fiscalía del estado a cargo del maestro Olaf Gómez Hernández, ha realizado un buen trabajo basándose en las estrategias y mecanismos de seguridad que se plantean en las mesas de Seguridad y que están enmarcadas en las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el papel de la fiscalía estatal ha dado resultados porque se ha logrado desarticular bandas delictivas, logrando también el esclarecimiento de asesinatos, pegándole duro al narcomenudeo y eso ha dolido, por eso, es necesario que las autoridades policiacas sigan redoblando esfuerzos aplicando la justicia dentro de un marco legal, sin distingos de ninguna índole, como lo dice el maestro Olaf Gómez Hernández, en Chiapas no nos tiemblan las corvas para ejercer y aplicar la justicia. Destacado también de igual forma que las acciones operativas y preventivas focalizadas en salvaguardar la integridad de los chiapanecos, pero, también la sociedad debe tomar parte, por ello se ha exhortado a la ciudadanía a hacer uso de los números de emergencia y denuncia, así como de los programas para prevenir conductas delictivas. De igual forma los alcaldes -ha comentado el fiscal general estatal- no deben fallar a las Mesas Regionales de seguridad para que coadyuven en los operativos diseñados para garantizar la seguridad y el bienestar de sus habitantes. Bueno pues, por lo pronto el maestro Olaf Gómez Hernández ya dio instrucciones para que se investiguen los hechos ocurridos el pasado miércoles en el municipio de Pijijiapan. Esta mañana (ayer) el fiscal general de justicia en esta entidad Olaf Gómez señaló que esa fiscalía a su cargo a través de la Fiscalía de Distrito Centro, inició Carpeta de Investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por los delitos de Homicidio Calificado y Lesiones Calificadas tras los hechos violentos suscitados en el municipio de Cintalapa. Señaló que una vez que se supo de los acontecimientos criminales se dio orden al personal de la Policía Especializada de esa Fiscalía para que de inmediato se apersonaran a la Ranchería San Joaquín, ubicada en la carretera de Sayula, municipio de Cintalapa donde se localizó el cuerpo sin vida de Pablo Roberto “N”, debajo de un vehículo Ranger color azul. Así mismo dio cuenta el encargado de la impartición de justicia en esta entidad que, de igual forma se encontró a Alejandro “N”, de 47 años de edad y Daniel “N”, de 27 años de edad, resultaron lesionados por proyectil de armas de fuego, quienes fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario de Cintalapa. Bueno este es aviso de las autoridades que en Chiapas no hay tregua contra la delincuencia y no se negocia la justicia …sin comentarios

INSTALÓ AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA MODULO PARA DETECTAR HEPATITIS

Luego de dar a conocer que el Parque Bicentenario y en la explanada interna del Palacio Municipal, serán sedes que estarán funcionando en el horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, del 28 de julio al 4 de agosto, la alcaldesa de Tapachula Rosy Urbina informó que la secretaría de Salud municipal y estatal están exhortando a la población en general acudir a los módulos dispuestos para detectar esta enfermedad que puede ser mortal en caso de no tratarla a tiempo. Todo ello, agregó, se da en el marco del “Día Mundial de la Hepatitis”, que se conmemoró el pasado miércoles 28 de julio, al mismo tiempo señalo la alcaldesa huacalera que para ello se instalaron módulos de detección de este padecimiento que afecta a millones de personas en todo el mundo. en el “Día Mundial contra la Hepatitis” se trató de sensibilizar y crear conciencia sobre la enfermedad -dijo- que inflama el hígado y provoca diversas enfermedades graves, como el carcinoma hepatocelular. En ese sentido Urbina Castañedo adujo que, “El tema de este año es «La hepatitis no puede esperar», que se refiere a que cada 30 segundos fallece una persona a causa de una esa enfermedad vírica. Al final la edil de Tapachula acoto, que se realizan las actividades cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, como el uso de gel antibacterial, la sana distancia y el uso de cubre-boca, a causa de la pandemia de Covid-19 y que en caso de detectar alguna persona con ese padecimiento se le dará la atención y seguimiento…ver para comentar

LLAVEN ABARCA CUMPLE AGENDA DE TRABAJO EN YAJALON…

Tras sostener una pequeña gira de trabajo en el municipio de Yajalón, el diputado federal Jorge Llaven Abarca, diputado, señaló a este columnista vía celular que está regresando a las comunidades para agradecerles la confianza que le profesaron por medio de sus sufragios que lo llevo a ganar las elecciones pasada y salir vencedor para ser un diputado federal que siempre estará al lado de la gente. En esa reunión Llaven Abarca recalco que trabajara para apoyar a la gente y dar posibles soluciones a sus demandas, aclarándoles que un diputado federal no construye calles, ni hace obras, es un simple gestor. Vamos a trabajar de la mano de la gente -agregó- y pegados con la federación y claro y por su puesto con nuestro gobierno estatal a fin de poder buscar alternativas de solución a las demandas de la población. De igual forma el legislador federal adujo que, ante los tiempos que vivimos, es necesario diseñar una agenda legislativa enfocada en impulsar las principales actividades económicas, como el turismo, comercio, agricultura y ganadería. En ese mismo orden de ideas indicó, “Hoy visitamos Yajalón, un municipio donde hace muchos años el comercio era una actividad fundamental, aquí era la región comercial más importante de esta zona, es momento de reactivar la economía de la región y lo vamos a lograr juntos, trabajando de la mano con la Federación, las autoridades estatales y municipales”, al mismo tiempo acoto Llaven Abarca, los exhorto a seguir trabajando con nuestras autoridades de los tres niveles de gobierno para que juntos podamos seguir caminando en el sendero del desarrollo y progreso…sin comentarios

SE ATIENDE EL TEMA DE VACUNACION EN TIEMPO Y FORMA: REC

pasando a otras cuestiones comento amigo lector que el gobernador Escandón Cadenas dio cuenta que, ante la tercera ola de contagios y la presencia de la variante Delta, el pasado martes 27 de julio más de 26 mil personas acudieron a vacunarse contra el COVID-19 en Chiapas, lo que representa una buena noticia, ya que es un avance importante en las acciones para salvaguardar la salud y la vida de la población, sobre todo, esto lo informó el mandatario estatal en el marco de la Mesa de Seguridad. el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, indicó que se ha registrado un aumento de casos de coronavirus en la entidad, sin embargo, dijo, gracias a la vacuna y al cumplimiento de las medidas preventivas contra esta enfermedad, se mantiene una baja ocupación hospitalaria, por ello, insistió en el llamado a la población a que continúe acudiendo a los módulos a aplicarse el biológico…sin comentarios…amigo lector hasta aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK