Letras Desnudas

Mario Caballero

En contra del presidente y de morena

El día a día del gobierno de Carlos Morales es de una bárbara insensibilidad ante la realidad que viven sus gobernados. Porque mientras la criminalidad continúa adueñándose de cada palmo de la ciudad, él se va de fiesta. Como el domingo pasado, por ejemplo, que en lugar de atender la crisis de inseguridad que elevó la tasa de homicidios en 37 por ciento en diciembre pasado, se fue a celebrar a Ocozocoautla, su pueblo natal, el Carnaval Zoque Coiteco. Al buen entendedor, pocas palabras. Le vale un pepino que la gente esté siendo asesinada.

Después de casi año y medio de gestión, una cosa ha quedado muy clara: el alcalde de Tuxtla Gutiérrez siente desdén por Tuxtla Gutiérrez. Por eso no hay combate a la delincuencia, no hay obras de infraestructura, no hay empleos, no hay atención a la ciudadanía. En contraste, hay corrupción en el gobierno, hay nepotismo, hay tráfico de influencias y conflictos de interés, hay amiguismo en la contratación de empresas, hay despilfarro de recursos en publicidad oficial y un terrible desacato de los altos mandos del Ayuntamiento al Estado de Derecho. Esto, en buen castellano, se llama anarquía.

¿Dónde está el cambio si hoy estamos peor que antes?

MORENA se ganó la confianza del electorado proponiendo la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador propugna a diario porque la honestidad, la transparencia, el servicio a los demás y el amor a la patria sean los principios que rijan el comportamiento de los gobernantes. Empero, Carlos Morales los contradice en los hechos. Actúa en contra de todo lo que significa la cuarta transformación.

BOTONES DE MUESTRA

Por un lado, el presidente de la República ha propuesto acabar con la corrupción y la impunidad. Pero, por el otro, se presume que el alcalde Morales lucra con la obra pública, la compra de materiales y las contrataciones directas.

Por ejemplo, en noviembre del año pasado reportó una inversión en obra pública por más de 11 millones de pesos, cuando lo realmente devengado, de acuerdo con la Relación de Cédulas Finiquito del Ejercicio 2019, fueron más de 13 millones 500 mil pesos. Además, en ese mismo mes les pagó a ciertas empresas constructoras supuestamente allegadas a sus hermanos que, según dicha relación, no tenían contratos asignados.

Algo más. Por el contrato de 46 millones de pesos para el suministro e instalación de lámparas led de alumbrado público, buscó la manera de beneficiar a una empresa de la Ciudad de México, llamada Energetika Sustentable y Ecológica, S.A. de C.V., y para ello declaró desiertas dos convocatorias de licitación para así hacer la adjudicación directa que permite la ley. Cuando se manipulan las leyes para obtener ganancias ilegales también es corrupción.

Por esas acciones, la promesa de tener un gobierno limpio es letra muerta. Por tanto, no es extraño que muchos de sus funcionarios ya se estén robando hasta los lápices sabiendo que en la presidencia municipal se están llevando enormes cantidades de dinero.

Ahora bien, el combate a la impunidad le hace a Carlos Morales lo que el viento a Juárez. Ahí tenemos, verbigracia, los escándalos de acoso sexual de varios funcionarios del Ayuntamiento. A pesar de las pruebas, el presidente municipal protege a los acosadores.

El día que la regidora Adriana Guillén pidió el despido de Erisel Sánchez, Director de Mercados, por las denuncias por acoso sexual, Carlos Morales contestó: “Las víctimas son los funcionarios, quienes están vulnerables a los señalamientos que sólo se fundan en los dichos de las mujeres”.

Con ese mensaje, los acosadores públicos siguen metiendo mano bajo las faldas sabiendo que no les pasará nada. En vídeo, mujeres policías denunciaron el acoso que sufren por parte de Eduardo Martínez Jaimes, subdirector de Tránsito.

El presidente López Obrador también propuso que los privilegios de los funcionarios sean eliminados. Pero Carlos Morales los fomenta.

¿Cuántas veces hemos visto al primer mandatario viajar en vuelos comerciales y transportarse en un Jetta? En cambio, hace unos días, Morales rentó un avión privado con matrícula XB-RCC para que su hermano Jorge, Alexis Sánchez Santiago (coordinador de Comunicación Social) y el esposo de una regidora a modo, volaran hasta la ciudad de Cancún a un Congreso de Comunicación Política.

Otra medida del presidente tabasqueño ha sido la política de austeridad. Sin embargo, el coiteco Morales Vázquez ha llegado a gastar hasta 400 mil pesos en un solo mes, y por adjudicación directa, en dulces, chicles, cacahuates, refrescos y agua embotellada. En el mes de noviembre de 2019, gastó más de 5 millones de pesos en publicidad, dando un total en los primeros once meses del año de 27 millones 763 mil 158 pesos.

En su decálogo, Andrés Manuel López Obrador prometió que los gobiernos de Morena se encargarían de establecer un auténtico estado de bienestar, en el que habría empleos, servicios públicos de calidad, oportunidades de desarrollo y una economía sólida.

No obstante, en el primer trimestre de 2019, 26 mil 662 tuxtlecos no tenían empleo, es decir, que a los cinco meses del gobierno de Carlos Morales la tasa de desocupación había crecido 5.7 por ciento. ¿Dónde quedó el auténtico estado de bienestar para Tuxtla Gutiérrez?

Asimismo, a más de un año de la gestión de Morales Vázquez, decenas de colonias están inundadas de aguas negras. Incluso, algunos colonos han tenido que reparar o instalar líneas de drenaje con sus propios recursos, porque ni el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ni nadie del Ayuntamiento han querido hacer nada. Las supuestas obras de rehabilitación de calles y la construcción de drenes pluviales anunciados por el secretario de obras públicas, Jorge Humberto Gómez Reyes, terminaron siendo tapadera de corrupción.

Lo más grave del gobierno morenista en Tuxtla es la incidencia delictiva. En enero del presente año, el narcomenudeo incrementó 53%; la violencia familiar, 67%; el robo de vehículos, 35%; la violación sexual, 29%. Mientras que en diciembre de 2019 se dispararon los secuestros (200%) y los homicidios (37%). Y, de acuerdo con resultados de la encuesta de percepción social del Gabinete de Comunicación Estratégica, Tuxtla es la ciudad más insegura del país.

Por último, “primero el pueblo” es de las frases favoritas del presidente de México, quien ha impulsado programas sociales de apoyo al campo, de apoyo a los adultos mayores, de becas para los jóvenes, de pensión para los discapacitados, entre otros. Mientras tanto, el alcalde Morales sólo ha promovido programas para hacer promoción de su persona (como la Caravana Tuchtlán) y ha entregado apoyos o incentivos al personal de Seguridad Pública que provienen de recursos estatales o federales.

El 12 de febrero reciente, el gobierno municipal entregó uniformes nuevos y botas a los elementos de seguridad y tránsito. Pero las botas se rompieron a las dos horas de uso.

POLÍTICO DE CUARTA

Lo cierto es que con estos deplorables resultados no habrá cuarta transformación para Tuxtla Gutiérrez. Y al preferir ir al Carnaval Zoque que quedarse a gobernar, Carlos Morales nos enseñó que Tuxtla no le interesa y que es un político sin principios y capaz de morderle la mano a quien le dio de comer: MORENA. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com