Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

En el caso del médico acusado de abuso de autoridad, la justicia debe imperar, pero hay resistencias

*La grilla desde la oscuridad ha enrarecido el escenario y exigen ayuda a sus colegas médicos en lo estatal y nacional.

Muy lamentable el caso del médico Vicente Gerardo Grajales Yuca, quien fue internado en un hospital por complicaciones de su salud; lamentable y atroz porque las denuncias provienen de particulares y de familias chiapanecas que han aportado información específica sobre los actos graves y comprometidos en que incurrió el medico del ISSTECH, también ya introducidos en las carpetas de investigación judiciales donde se ventila el caso, sin embargo para muchas personas y evidentemente médicos de Chiapas, Grajales Yuca es inocente, y un “ profesional responsable e inmaculado ”.

Algo que debemos aprender en este periodo de cambios modernos y que nos está dejando la 4T, es que los litigios se hacen en los tribunales, no en las redes sociales. En los tribunales es la ley, la ordenanza de los códigos, la que debe de prevalecer, y en las redes sociales, podría aparecer emociones, sentimientos, impresiones y hasta conmociones, además de efectos de que hoy en día los médicos son nuestros héroes salvadores que enfrentan al covid 19.

Crear y establecer un nuevo formato en la cuarta trasformación de ver las cosas con la procuración de justicia donde existe de por medio el compromiso social del cero impunidad y cero tolerancia, y que se está viviendo en Chiapas, definitivamente que no es tarea fácil, sobre todo cuando un médico es protagonista en un hospital con un cargo donde ha apoyado con atención médica a mucha gente y en su momento hasta familiares de servidores públicos, luego entonces es evidente que haya quien lo exalte y lo santifique.

Sin embargo, hay médicos en Chiapas, que consideran que en este momento no es para meterse con los médicos, porque son los “soldados en guerra”, y que es una mala táctica política, y que después de la guerra eso sí castigar a los que infringieron la paz, y que hay otras maneras diplomáticas para resolver el caso, pero que en este momento no, porque si vive en medio de una pandemia. Inclusive hay médicos que buscan paralizar algunas horas el servicio de atención médica en Chiapas, y piden el apoyo con marchas y plantones a sus colegas en todo el país. Un asunto pues complejo porque consideran que son tintes políticos que hay en la detención, lo cual también nos parece fuera de contexto.

Ya ha ocurrido en otros lugares del país casos parecidos, donde la emoción y tristeza de la gente se apiada con los más débiles o que tienen una representatividad con la comunión de la gente, como sacerdotes y curas que son señalados de cometer graves delitos como la pederastia, y salen a defenderlo la gente porque cree que no es culpable, dejando a un lado que es un ser humano con defectos y virtudes, y otro ejemplo que acabamos de vivir es el dela Iglesia mexicana “La Luz del Mundo”, donde su apóstol de la fe, Naasòn Joaquín García, fue detenido y encarcelado hasta el día de hoy, por denuncias de 26 acusaciones de pornografía y abuso sexual, tráfico de personas y abuso infantil, además que un Juez le negó el beneficio del derecho a fianza por la gravedad de las acusaciones y considerar que había un alto riesgo de fuga. ¿Quién lo imaginaria?

Sin embargo, el tema del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, se ha politizado porque aparecen solamente en escena la muerte de un político partidista donde la hija del fallecido denunció que hubo inconvenientes, y hasta hechos deshonestos en la actuación de Grajales Yuca. Son acusaciones entre particulares donde no está circunscrito la autoridad, y donde hay algunos intereses de adversarios o antagonistas en las redes sociales, y que confunden muchas veces más el ambiente, lo enrarecen más.

En el caso de los sacerdotes que cometen delitos, cono sucede todavía en Michoacán, Guanajuato, y Jalisco, hasta peregrinaciones y ayunos, y ya no se diga las peticiones a Dios, se llevan a cabo para salvarle el pellejo al representante de Dios, y que no vaya a la cárcel, donde afortunadamente no existe “La misericordia y la clemencia en la ley” y donde al último han ido a parar a la cárcel y los han sentenciados, y ya con el tiempo la gente se da cuenta después que salen otras historias negras, de que en efecto defendían a un delincuente disfrazado de cura, y que utilizaba la indumentaria religiosa para traicionar la fe en Dios y aprovecharse de la gente para sus travesuras.

Para el pueblo los médicos son los mejores protagonistas, los héroes dice el propio gobierno, de esta pandemia que vivimos, por eso el caso del médico Grajales Yuca, no deja de ser una postal muy lamentable, donde se cruzan atrozmente en el camino una lucha de credibilidad dentro del poder de la justicia y el compromiso de cero impunidades y el cero tolerancia, porque son denuncias de particulares a particulares, y la gente siempre apoya al más débil tenga culpa o no.

Así que ya lo señalamos, no es la autoridad la que acusa, son familias chiapanecas, y para eso son justamente las investigaciones con un tema muy sensible y hasta difícil de resolver del porque tuvo que suceder así entre un “héroe medico” que sortea una inocencia o culpa donde los protagonistas acusadores son particulares. Lo único que exige el pueblo es saber que ocurrió para no volver a repetir los yerros en el servicio público, como dice el Presidente de México López Obrador, que combate a los corruptos para que no suceda el cáncer ahora en su gobierno.

Lo que no se puede negar también es que ya se olfateo a francotiradores y muchos tufos de postales de corrompidos intereses, porque se ha ofertado hasta dinero a determinados comunicadores para que se recrimine al gobierno de Chiapas, sobre este caso. Por lo pronto solidariamente sus colegas médicos en varios lugares del país, buscan levantar la voz para que pueda salir libre de esta tormenta de denuncias de familias chiapanecas. Son casos de verdad increíble y hasta espectacular que suceden en este México multifacético y muchas veces desconcertante.

Caso Grajales Yuca: Se Investiga también estructura directiva del ISSTECH.

Casi este fin de semana, también el caso del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, adquirió otro matiz y viso en base a la investigación judicial, y todo lo que gira alrededor de las denuncias públicas de personas presuntamente afectadas, cuando el fiscal general Jorge Llaven Abarca dijo en una conferencia de prensa que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las diligencias de investigación por el delito de abuso de autoridad en contra de Gerardo Vicente “N”, destacando que este órgano de procuración de justicia investiga la estructura directiva del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) para el esclarecimiento total de los hechos y deslindar responsabilidades con una política de cero impunidad.

Llaven Abarca informó que derivado de una denuncia presentada el 17 de julio la Fiscalía del Estado logró acreditar la responsabilidad del hoy imputado, solicitando y cumplimentando la orden de aprehensión en su contra conforme a derecho. Dixe.