Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Encrespada y enojada la gente de Tecúm Umán y Tapachula con las caravanas migratorias

Esta nueva caravana de migrantes procedente de Honduras, arrastra dos escenarios que no tuvieron las otras caravanas de extranjeros que arrancaron en Octubre del 2018, la primera que en Tapachula México, la gente ya se encuentra muy irritada y encrespada ante la facilidad que le están dando el gobierno federal a los migrantes que hasta trabajo les ofrecen, y la otra es que en Tecúm Umán, Guatemala la misma situación; se han organizado para confrontar a los miles de migrantes que se encuentra en esa franja fronteriza entre México y Guatemala.

Y es que tanto los ciudadanos guatemaltecos como mexicanos, saben que estos conglomerados flotantes de miles de extranjeros que ingresan “Juan por su casa”, también requieren de atención de servicios públicos, pero lo que más lamentan es que estos éxodos de extranjeros han originado la percepción entre la gente, de que hay mucha inseguridad, cuando solamente se trata de “percepción” y no un hecho consumado, donde Tapachula siempre salen con la percepción de inseguridad muy alto, al grado que está muy cerca de ciudades como Puebla, Ecatepec, Uruapan, Tlalnepantla y Fresnillo, cuando no son ciudades fronterizas, y en cambio Tapachula, a lo largo de la historia siempre la percepción de inseguridad se encuentra elevado precisamente por ser una ciudad fronteriza, donde fluyen todos los éxodos flotantes de extranjeros, y donde además la entrada de los marasalvatruchas y muchos otros delincuentes aprovechan para ingresar a México.

O sea, la gente de Tapachula y Tecúm Umán, se encuentra molestas, porque más allá de traer una serie de problemas que trae el fenómeno migratorio, porque los gobiernos locales los tienen que atender y darle servicios públicos, evidentemente crean intranquilidad, zozobra y agitación. ¿Pues qué ciudad del mundo, su población no tiene miedo cuando lo están invadiendo miles de extranjeros de países hermano, sobre todo, pero con fama de exportar pandilleros marasalvatruchas

Tapachula, sin temor a equivocarnos desde hace más de 18 años, ha salido con una alta dosis de percepción, pero que no es inseguridad real, hay otras ciudades del centro y norte del país, que también tienen el registro de ser ciudades violentas e inseguras, sobre todo donde se mueve la delincuencia organizada, ahí SI, el peligro es real, pero de que de una “percepción2 es totalmente diferente, porque lamentablemente muchos enemigos del gobierno en turno, no solamente a nivel municipal, sino estatal, buscan aprovecharse de la ocasión para crear desorden informativo y caos social, además de satanizar a las autoridades.

Inclusive lo que debe de hacer Tapachula, que es el municipio mexicano que vive esta problemática de la percepción, es pedir a la Secretaria de Gobernación y la secretaria de Hacienda federal, para que los tomen más en cuenta con presupuestos federales más enfocados a este problema, problemas de extranjeros que no lo tienen en otras áreas geográficas del país, porque aparte no se han tomado en cuenta la gente extranjera flotante, que es el fondo la que nos trae el problema social, no con eso quiere decir que no hay inseguridad, claro que la hay, pero esa lista de ciudades mexicanas como Puebla, Tlalnepantla, Ecatepec, Uruapan, claro lo específica, “Percepción” y nada más. Además, los ataques no nos deben de asustar, se han hecho siempre, y ahora pues muchos se aprovecharán cuando este más de cerca los tiempos electorales. Además, ya se saben quién es la gente que golpea insensatamente y hasta locamente.

En Tapachula, por vez primera los organismos fuertes de representación ciudadana y de las fuerzas vivas, como COPARMEX; Canacintra y muchos otros organismos, ya dijeron que no están de acuerdo con este tipo de caravanas migratorias que para ellos – y tienen mucha razón- vienen a dañar el entorno social de los mexicanos que viven en esta frontera sur de México. Sería irrazonable y descabellado no pensar que la entrada de miles de extranjeros de Centroamérica, África, Cuba, Haití, y decenas de otros países, no abonan a un problema de carácter social, para empezar, se adueñan de nuestros parques y destruyen su valor arquitectónico, aparte de hacer sus necesidades a plena luz del día y muchos otros. La otra es que nadie puede desmentir que muchos de los asaltos y robos que se dan obviamente en el parque central Miguel Hidalgo y los mercados públicos son gente extranjera.

El gobierno federal de México, debe de asumir su responsabilidad para que ciudades fronterizas de Chiapas y Tabasco, con el problema delos fenómenos migratorios provenientes de Centroamérica y África, deben de contar con un presupuesto especial porque a los migrantes extranjeros también se les da servicios públicos municipales. En el fondo el problema no son los habitantes de estas ciudades mexicanas de Chiapas y Tabasco, sino que es el fenómeno migratorio que se adueña de las ciudades, y ¿dónde NO la gente va andar con “El Jesús en la boca”?

Mínimo deben darles partidas especiales económicas a los municipios donde el problema de la convivencia social sea por el fenómeno migratorio y uno de los casos es Tapachula, que recibe a todos los éxodos entrantes de extranjeros. Así las cosas.

Le hacen el fuchi feministas de Chiapas a Ovando Reazola. Otro escándalo más.

Una vez más el nombre de Janette Ovando Reazola, vuelve a ser tema de debate y de querella ciudadana. La eterna y controvertida panista que muy bien podría ser tema de capítulos de la telenovela “La Rosa de Guadalupe”, hoy en un acto sin precedente, feministas de Chiapas están reuniendo firmas para solicitar al Poder Legislativo que la diputada local panista, Ovando Reazola, deje la Presidencia de la Comisión de Igualdad de Género, luego de que advirtió que usará su “voto católico” en las iniciativas que considere fuera de sus preceptos morales. Aunque Ovando Reazola no profesa la religión católica, es una practicante del cristianismo evangélico pentecostal y prometió que no respaldará iniciativas como la interrupción legal del embarazo, el reconocimiento de la identidad de personas transgénero ni la unión de personas del mismo sexo. (Sic) (Diario de Chiapas).

Según las denuncias la posición de la legisladora panista, de cuya comisión tampoco se conocen proyectos que haya realizado, molestó a los colectivos feministas que consideran ésta una posición que violenta al Estado laico mexicano, y abona a la discriminación de las minorías. Denunciaron las feministas con nombres y apellidos, que la posición de la diputada, lejos de ayudar a mejorar la convivencia social, polariza más a los sectores radicales tanto de la iglesia católica como de la corriente cristiana que basados en sus dogmas y doctrinas violentan los derechos humanos de las personas que piensan distinto a ellos.

La acusaron que, pese a que es la tercera ocasión que se desempeña como diputada, no se conoce ningún trabajo de Ovando Reazola a favor de las mujeres, mucho menos que haya realizado propuestas con perspectiva de género, o escuchado a los colectivos feministas. Es la clásica diputada local bullanguera y “Fifi” que se aprovecha de padrinos y madrinas para ocupar cargos públicos y representaciones populares.

Hoy las feministas le hacen el fuchi. La violadora eres tú.

P.D. Otra enemiga publica de sus propias compañeras de género es la titular del Cobach

Nancy Leticia Hernández Reyes, quien con su actuar así lo ha venido demostrando en otra entrega abundaremos al respecto. Dixie.