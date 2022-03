Miscelánea

Guillermo Soto

Esclarecen de forma contundente lamentables sucesos ocurridos en el parque y presidencia de Tapachula, el pasado lunes

Tras los sucesos ocurridos el lunes 27 del presente en Tapachula, se han suscitado infinidad de análisis, comentarios, críticas y demás en los medios de comunicación, lógicamente no hay uniformidad en los criterios, pues unos están a favor y otros en contra de las autoridades municipales. Es nuestro deber y obligación como periodistas escuchar ambas partes, oyendo y viendo videos y otras tantas informaciones que nos llegan como cascada, sobre todo por medio de las redes sociales que, hoy por hoy siguen siendo la autopista mundial de las comunicaciones y, la mayoría de ellas en forma gratuita, como es el Facebook y WhatsApp, tan solo por citar dos de tantas y las más utilizadas, por cierto.

Forzosa y necesariamente tengo que dar el crédito que se merece, a las palabras vertidas por Juan López Pérez, comisariado ejidal de Pavencul y Toquian Grande, las dos comunidades más importantes o sobresaliente de la serranía del municipio de Tapachula, mismas que son precisamente el motivo o causa del altercado realizado en la explanada del parque central e interior de la presidencia municipal de la ciudad más importante de la frontera sur del país. En tal entrevista y grabación de apenas un minuto y segundos, hecho al interior del edificio de tal alcaldía, con toda serenidad el aludido da a conocer su nombre y cargo que desempeña en su comunidad, mismo que muchos sabemos y conocemos son otorgados por sus pobladores en asamblea y votación popular.

Comisariado de Pavencul y Toquian Grande fue atendido y no sabía del enfrentamiento

Con toda naturalidad él dice que, se encontraba en reunión con los funcionarios del Ayuntamiento de Tapachula, pidiéndoles apoyos y ayudas en beneficio de esa región, que habían sido atendidos sus planteamientos y firmados convenios y minutas, para llevar a cabo en la medida de las posibilidades y tiempo las peticiones de obras. Supieron ahí dentro de esos lamentables sucesos y dijo que, no tenía conocimiento hubieran mandado sus compañeros ejidatarios a otras personas a realizar tales trámites, pues la representación oficial le sigue correspondiendo a él, por decisión democrática de la mayoría de los pobladores que votaron por él, y lo eligieron comisariado ejidal, cargo que aún ostenta y sigue vigente.

Ese ineludible e irrefutable video no deja lugar a dudas que, hay oscuros intereses por parte de algún o varios sujetos quienes provocaron esa zacapela y, fueron en la plaza de armas y dentro de la municipalidad. Al armarse la rebambaramba y enfrentamiento hubo varios detenidos, entre ellos quien se dice es activista y periodista Cinthya Alvarado Enríquez, exclusivo motivo por el cual difundí a mi nombre y en portal de mi medio impreso, periódico El Informador, información, notas, fotos y videos que llegaron a mí a través de internet. Absolutamente nada me atañe con el asunto, más que el supuesto vínculo periodístico con la dama, a quien no conozco, como tampoco tengo convenio o trato de difusión de propaganda hacia ese gobierno.

Por lo que deslindó nexos y ligas con uno u otros de los involucrados. Mi deber y obligación es difundir la verdad y, buscar hacer prevalecer la libertad de expresión y pensamiento, así como los derechos humanos y garantías individuales que tenemos todos los ciudadanos mexicanos, que gozamos a plenitud de prerrogativas emanadas de nuestra Constitución Política Mexicana. Y con esa pertinente aclaración por ahora concluyó mi participación en dicho sainete, esperando que a la brevedad haya entendimiento y solución entre las partes involucradas, para así aspirar al bienestar, desarrollo y progreso que se merece la Perla del Soconusco y cada uno de sus habitantes. Es cuanto y es todo por hoy sobre el tópico.

El comisariado de Toquian Grande y Pavencul dijo que, los propósitos por los cuales llegó serán atendidos y cumplimentados por el edil Gurría y su gobierno, y ellos evitan los disturbios, ataques a las autoridades, lo que piden son caminos, obras sociales para irse alejando de los rezagos y quieren atención, justicia y paz, concluyó.

Finalmente. En otro orden de ideas, anoche en conocido hotel al poniente norte de la tierra del colibrí y la legendaria piedra, fue la presentación a la prensa de quien será la reina de la feria Huixtla 2020, SGM Fernanda I. abundaré en detalles mañana.

¡Buen Día!