Marco Antonio Cabrera Alfaro

Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y con la gente: MRZ

Como toda autoridad política el presidente municipal del Municipio de Villaflores Mariano Rosales Zuarth, hizo la entrega formal y oficial del Plan Municipal de Desarrollo a la presidenta del Congreso de Chiapas. Cumpliendo con lo dispuestos en el artículo 90 de la Constitución Política del estado de Chiapas, el alcalde de Villaflores Mariano Rosales Zuarth llevó a cabo hace unos días la entrega formal, en tiempo y forma a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 que tiene como columna vertebral cinco ejes rectores los cuales son, Servicios Públicos, Municipio Seguro, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Desarrollo Ambiental. Ante ese cumplimiento jurídico que el edil Rosales Zuarth hizo ante la presidenta del congreso, el edil informó que en una plática privada la presidenta del congreso alabo esa acción de Mariano Rosales Zuarth, al mismo tiempo dio cuenta de la recepción del documento y remarco que están en el periodo de recibir los documentos de todos los municipios chiapanecos, siendo Villaflores el primer municipio que lo entrega lo cual deja mucho que decir del edil Villaflorense, buena la puntualidad y responsabilidad son factores que enaltecen al edil. En el congreso estamos muy pendientes de lo que acontece en los municipios y de Villaflores llegan noticias alentadoras, -dijo- ya que Mariano Rosales está trabajando en unidad con la ciudadanía haciendo un gobierno honesto, con transparencia y sobre todo repuntando en desarrollo en la región Frailesca. En su momento el alcalde del municipio villaflorense manifestó su gratitud a la diputada presidenta María de los Ángeles Trejo por recibirlo y hacer la recepción del Plan Municipal de Desarrollo, que dijo, está apegado a las políticas del Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas quien es el principal impulsor del desarrollo de Villaflores, por lo que le agradeció por todo su apoyo y respaldo. Al final la presidenta del congreso lanzo un exhorto a la población a seguir trabajando de la mano de sus autoridades, a respaldar los proyectos que emanan de su gobierno y agregó que en Villaflores se respira un ambiente de paz y prosperidad, por lo que garantiza la aprobación y posterior cumplimiento del Plan. En otro orden de ideas el alcalde del municipio de Villaflores Mariano Rosales Zuarth dio cuenta que su Gobierno llevó a cabo la instalación de luminarias en comunidades rurales beneficiando a los habitantes de los ejidos 30 de noviembre y Guadalupe Victoria donde se instalaron las lámparas led que fueron adquiridas a principios de año por el Ayuntamiento de Villaflores, y que se instalaron en las principales calles, el parque y en la cancha del 30 de Noviembre. Al decir de los mismos habitantes beneficiados con las acciones que lleva a cabo el gobierno municipal que encabeza Mariano Rosales Zuarth, tenía muchos años que las autoridades no atendían ese rubro, sin embrago a la llegada de Mariano Rosales Zuarth se nos cumple el sueño de nuestra vida, dijeron. Así mismo señalaron que desde la llegada de Mariano Rosales Zuarth a la presidencia municipal de Villaflores, se han atendido las necesidades de las comunidades ejidales y aún con más énfasis las de las más lejanas. Con esas acciones y con el apoyo que nos brinda el gobernador Rutilio Escandón Cadenas señaló al último Mariano Rosales Zuarth estamos cumpliendo con nuestras promesas, le estamos cumpliendo a la gente…sin comentarios

La FGR ha logrado aplicar un nuevo modelo de operaciones: Vila Ch.

El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), en esta entidad Alejandro Vila Chávez dio a conocer que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en sus 32 Delegaciones del país, logró reducir en promedio un 70 por ciento el tiempo que les tomaba llevar ante el Juez sus investigaciones sin detenido. Agregó el fiscal federal que todo ello se ha logrado al aplicar un nuevo modelo de operación colaborativo en las 32 Delegaciones, bajo las premisas de estandarizar las investigaciones de alta incidencia y baja complejidad, mediante la aplicación de planes de investigación y trabajo colaborativo, lo que permitió, y permite, hacer eficiente la investigación de los delitos sin comprometer su calidad. Reconoció de igual forma Vila Chávez que, también se ha logrado con el apoyo de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UISPPA), que es una unidad técnica especializada en la operación del Sistema Penal en ámbitos de gestión de procesos, litigio estratégico de asuntos de alta complejidad y el fortalecimiento de la formación ministerial; asimismo, está encargada de mejorar la calidad de la actuación de los agentes del Ministerio Público Federal (MPF), en las audiencias, principalmente en casos por hechos que afectan gravemente a la ciudadanía. Subrayó más adelante que esa fiscalía federal en Chiapas a través de la UISPPA, construyó indicadores de evaluación y seguimiento para la mejora permanente de operación sustantiva de la cadena de mando y sus operadores que se aplican y supervisan permanentemente, lo que ha contribuido a reducir las inconformidades e incrementar las buenas opiniones ciudadanas, así como incrementar la judicialización de casos y las sentencias condenatorias. Además, adujo que, Para fortalecer las destrezas de dichos agentes y evitar fallos adversos, en el 2021 la UISPPA evaluó su desempeño en audiencias judiciales, identificó y difundió las mejores prácticas en la investigación y litigación de delitos complejos; identificó criterios judiciales de los Jueces de Distrito especializados en Sistema Penal Acusatorio para su mejor cumplimiento o impugnación…ver para comentar

Sembrar una semilla de una nueva conciencia ambientalista: Güero

El coordinador de los senadores del partido verde ecologista Manuel Velasco Coello señaló que, “Sembrar la semilla de una nueva conciencia ambientalista en las nuevas generaciones es una prioridad que nos debe unir a todos los mexicanos por encima de diferencias ideológicas o partidistas. Así mismo señaló que, La educación ambiental juega un papel fundamental como motor de transformación social. Agregó categórico el popular Güero Velasco que; Una sociedad concienciada será una sociedad preparada para asumir cambios a largo plazo que permitan replantear nuestra relación con la naturaleza. De igual forma subrayó que; Educar a la sociedad en el amor a la naturaleza y el respeto al medio ambiente: no hay tarea más urgente y necesario celebramos el día mundial de la educación del medio ambiente, al mismo tiempo acoto, con el fin de sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar el medio ambiente, es por eso que los invitamos a promover la participación ciudadana, cultivando actitudes favorables que garanticen el cuidado del mismo…sin comentarios

Interpone controversia constitucional la FGR ante la SCJN…La Fiscalía General de la República (FGR) promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordenó entregar la información sobre las investigaciones sobre presuntos delitos electorales que involucran a Pío López Obrador, David León Romero y a Morena. según se supo La FGR impugna la decisión tomada por la sala superior del TEPJF el 22 de diciembre pasado, donde dio la razón a Instituto Nacional Electoral (INE), quien solicitó copia de las carpetas de investigación iniciadas por cada uno de los casos referidos. De igual forma La fiscalía argumenta que se trata de investigaciones en curso, donde aún no se ha esclarecido si efectivamente se cometió algún delito electoral, ni sus presuntos responsables, por lo que su difusión podría afectar el debido proceso. Bueno pues a ver qué resultados se darán en los próximos días en torno a ese caso bochornoso…ver para comentar.

Zoé Robledo, director del IIMSS se pone refuerzo Covid-19…Luego de dar a conocer que; "Mezcla de orgullo y felicidad, hace unos días me pusieron el refuerzo de la vacuna contra el Covid19 y quiero decirles que no es cualquier fue en el emblemático Parque Caña Hueca y por las mejores manos: nuestra Enfermera Magda del IMSS Chiapas, el director general del seguro social Zoé Robledo Aburto indicó que "En ese bello lugar se han logrado cosas increíbles cómo vacunar a casi 8,000 personas en un solo día. Mi orgullo es porque conozco el esfuerzo que hemos hecho todas las instituciones y la entrega de nuestra gente en esta misión, y sin duda, -remarcó- no deja de ser emocionante para mí que me vacunen en el lugar donde aprendí a jugar béisbol, con los apaches, por un equipo de personas de la institución que hoy dirijo, el IMSS en nuestro país, acoto…por hoy aquí la dejamos