Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Firmes y al servicio de la patria

A veintiocho años del levantamiento zapatista en Chiapas el recuento es sólo la muerte de indígenas armados con palos por el EZLN, el desplazamiento y abandono de sus comunidades y la pobreza que aún cala sin que nada en el estado haya cambiado. Para todos tuvo un propósito personal, para Guillén Vicente alias los diversos Marcos, para jesuitas Guerrilleros como Samuel Ruiz, para Salinas de Gortari, así como para la comandante Ramona y todos los actores que tuvieron un protagónico en esta farsa, el levantamiento fue tan solo eso, una farsa alimentada por la catarsis de un 68, por errores del gobierno salinista, por la histórica lucha entre partidos políticos capaces de arrasar con comunidades enteras, por la indefensión en la que se han encontrado por siglos las etnias chiapanecas. Sólo eran dos los protagonistas que tomaron en serio esta fugaz guerra, la auténtica necesidad de visibilizar la marginación de indígenas que siguen en extrema pobreza, así como el Ejército Mexicano que cumplió cabalmente con la función más importante que le concede la constitución, defender la soberanía y la integridad territorial. Al ejército se le declaró la guerra y como tal tenía que actuar. Se tuvo tiempo para preparar como es debido una defensa, tiempo para una estrategia que vencería finalmente al EZLN llamada FT Arcoíris al mando del Gral. Godínez Bravo. Se tuvo tiempo de observar y esperar el levantamiento para defender la zona militar de Rancho Nuevo en San Cristóbal de las Casas que se intentó tomar la madrugada del 1o de enero del 94. A nadie tomaron distraídos, los mandos sabían que en cualquier momento algo sucedería, una misa de gallo adelantada, la presencia inusual de prensa extranjera y la sospechosa actitud del Obispo Samuel. El Gral. había informado sobre la presencia de un grupo guerrillero a pesar de las cobardes declaraciones de Salinas que señalaban lo contrario, nada más falso que eso, desde abril de 1993 cuando se buscaba el paradero de dos soldados desaparecidos y finalmente asesinados por el EZLN, se encontraron evidencias de la existencia de este grupo transgresor de la ley y delincuente como lo llamó mi padre. Finalmente, la historia del EZLN se cuenta sola, un grupo que ha sido incapaz de influir en la vida pública de nuestro país. A 28 años los desplazados siguen siendo desplazados, el recuerdo del EZLN está en llaveros de muñecas embozadas o en fotografías de Tierradentro Café que sirve para alimentar el voyeurismo de turistas por lo acontecido aquella fría madrugada de año nuevo o lo que es peor, en asaltos de mujeres indígenas en carreteras de Ocosingo que asustan a viajeros y aumentan la desconfianza de transitarlas. Sin embargo, el recuerdo para quienes participaron en la FT Arcoíris es muy distinto, realmente vivieron una guerra, con emboscadas, ataques, muertos y heridos. Vivieron meses de preparación, entrenamiento y coordinación y de arduas horas de combate, incomunicados, alertas pero satisfechos por el éxito de su lucha al lado, dicho por ellos, del Gral. Godínez parte ya de la historia por lograr cercarlos, incomunicarlos y someterlos, hasta que justo en el momento de su rendición el poder Civil les brindó una inexplicable amnistía. Hoy no es muy diferente la situación, el ejército como en todo momento a la espera de las órdenes del ejecutivo, haciendo la parte que le corresponde que es servir a la Patria a través del presidente, pero hoy no se trata de una guerrilla, sino de cárteles mejor armados, mejor organizados y no sólo en el extremo de un estado. sino a nivel nacional.

DE IMAGINARIA

A cuántos abrazos estaremos de terminar con la violencia pregunta Adrián LeBaron después de conocer la noticia de 10 muertos abandonados en un vehículo a las puertas del Palacio de Gobierno en Zacatecas. ¿A cuántos de que renuncie Rosa Ícela?