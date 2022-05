Leopoldo Mendívil

Gilberto Lozano y FRENAAA

Dra. Olga Sánchez Cordero

Secretaria de gobernación

El futuro depende de lo que hagas hoy

Mahatma Gandhi

Con más calma de la que normalmente el presidente López Obrador dedica a sus adversarios, aseguró al Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA), de Gilberto Lozano, que su derecho a la libre manifestación sería respetado.

Aún más, conminó a sus integrantes a conformar un frente opositor para el 2021. Nada de los epítetos de “fascistas” y “golpistas” que los amlovers y periodistas afines a la 4T dedicaron al Frente que -amparo de por medio- ha llegado al Zócalo de la CDMX; nada…

Andrés Manuel no quiere medir fuerzas con Gilberto Lozano y sus seguidores del Frente, quienes demandan su salida de la Presidencia y no parecen estar dispuestos a esperar la consulta sobre la revocación de mandato.

Si usted, doctora, entra a la página Facebook de Gilberto Lozano, encontrará un breve video que, además de bien producido, contiene duros cuestionamientos a los distintos sectores de la población: “Como policía federal, militar o marino -espetó Lozano- te usan de albañil, empleado de garita o te transfieren a la fuerza y trabajas en condiciones infrahumanas”, como a otros de las clases empobrecidas, a los padres que tienen hijos cancerosos y a los médicos que trabajan sin suficiente protección contra el COVID.

Y remata:

“Somos el águila del escudo nacional que acabará con la serpiente que está en Palacio Nacional”.

El video tenía, hasta el lunes pasado, cinco y medio millones de reproducciones y ha sido compartido 2,400 veces. Nada mal para un ‘Frente ciudadano contra el mal gobierno’”, sin fines partidistas.

Lozano ha sabido mover sus fichas. Primero creó el Congreso Nacional Ciudadano, del cual no se conocen mayores articulaciones que sus videos frecuentes criticando las políticas y las conductas de AMLO. Después de ganar una buena cantidad de seguidores con dichos videos, convocó a la creación de FRENAAA, que se hizo presente en medio de la pandemia con varias marchas de automóviles, con un éxito aceptable en distintas partes del país. Así fue que llegó el sábado al centro de la Ciudad de México, emulando el plantón de 2006.

Lozano no se hace bolas: En FRENAAA caben todos los que tengan algo que sentir del actual presidente y su 4ª Transformación. Aunque en su sitio web recibe comentarios y sugerencias, hasta ahora el Frente no tiene propuestas concretas ni agenda de políticas públicas; se define con un único propósito: “López se va” porque “es un sociópata con tendencia populista y dictatorial. Su gobierno tiene resultados negativos en todo. (…) Miente todos los días y (…) fomenta la división de los mexicanos con el cuento de pueblo bueno contra pueblo malo.”

FRENAAA no parece querer esperar, pero si no es con la consulta a celebrarse el 21 de marzo de 2022, no veo cómo adelantar la salida de AMLO. En el año y medio que queda por delante, ¿qué puede hacer FRENAAA sin agotarse como movimiento?

Surgen muchas preguntas, por ejemplo:

¿Qué tanto y cómo apoyaría FRENAAA a la oposición, particularmente al PAN, para que MORENA pierda la mayoría en el Congreso? La estructura piramidal del Frente suena práctica para atraer a más ciudadanos, sobre todo cuando las filiaciones y simpatías partidistas lucen tan endebles.

¿Qué compromisos programáticos y políticos tendría FENAAAA que hacer a la oposición para recibir su apoyo? No olvidemos que Lozano y muchos de sus seguidores se ubican muy a la derecha. A través de sus múltiples videos, podríamos ubicar cuáles son las decisiones de AMLO que más les interesa revertir, pero ambas partes tendrían que acotar entre lo deseado y lo posible.

No se ve un escenario en el que FRENAAA se desinfle, mucho menos ahora que -a diferencia de otros movimientos como el feminista- AMLO le ha dado carta de naturalización al reconocer el movimiento y asegurarle respeto. ¿Será que ya hay bastantes conflictos en el país como para acrecentar uno más?

Y nos falta mucho más por ver en los próximos meses…