?Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Imparable el alza de precios en canasta básica, productos del campo, el gas y cobros de caseta

Productos del campo y de la misma canasta básica como el frijol, arroz, tomate, cebolla, tortilla, azúcar, el huevo, y hasta los limones que alcanzaron un alza histórica, es más hasta la crema y el queso, el gas, fertilizantes, cobros de casetas, todos en conjunto han subido sus precios en Chiapas. Se está convirtiendo el alza de precios en una acción imparable y totalmente descontrolable donde la máxima autoridad federal que debe de asumir su papel en defensa de los consumidores mexicanos, sencillamente se hace del desentendido e ignora las denuncias y quejas del pueblo como es la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Se trata de un fenómeno de elevación y alza de precios sin precedentes, porque no solamente viene golpeando a la canasta básica, sino a los productos agrícolas o del campo, y ya no se diga el gas y el cobro de casetas que no deja de sorprender porque en Chiapas las carreteras federales como la de Chiapa de Corzo-San Cristóbal o la de Ocozocoautla hasta Arriaga, no solamente se encuentran muy deterioradas, sino que se han convertido en “peligros de muerte” de los choferes y automovilistas ante el cumulo de accidentes viales.

Hay productos que en los mercados y tianguis públicos de Chiapas que rebasan la imaginación en sus alzas donde los comerciantes defienden el costo elevado de sus productos alegando el alza también del precio de la gasolina y hasta de los fletes, como es el caso del limón que ha llegado a valer una bolsa que costaba 35 pesos ha llegado su precio hasta los cien pesos, lo que ya es historia de este producto muy utilizado en la cocina de los mexicanos y chiapanecos. Pero lo perverso, es que hay comerciantes que aprovechan subirle muy escondidamente de un peso hasta tres pesos a productos que no están en la mira dela elevación de precios, pero se aprovechan de todo, originando un descontrol de precios que nadie lo para, y resulta ser el mes de enero del 2022, uno de los más caros de los tres años que lleva la cuarta transformación.

Sheffield Padilla un chiflado y desequilibrado.

Lo más increíble es que el titular de la PROFECO, Ricardo Sheffield Padilla, que tiene un espacio los lunes en “La Mañanera”, parece más un personaje trastornado que llega a sorprender a la gente con chifladuras y extravagancias, no asume bien su papel responsable de procurar a nivel federal una defensa legal en los precios de los productos desde la canasta básica hasta los productos del campo, donde también ya están incluyendo las frutas (piña, guineo, sandia, mangos etc. ) que han aumentado considerablemente sus precios,

No se observa una defensa trasparente de este fenómeno de alza de precios que nunca se había observado en muchos años, y lo peor es que no se informa correctamente del porque este fenómeno alcista de precios, los funcionarios federales, incluyendo el Presidente López Obrador, siempre se salen por peteneras como los buenos toreros, buenos para el ole. La defensa es que en otros países hay alza por lo tanto en México también, pero no se van al meollo del asunto, porque todos los países son diferentes, por ejemplo, en Chiapas, si usted va al mercado público, visualice que casi todos los productos les están subiendo y se supone que no hay alza de gasolina, luego entonces si hay anarquía y desbarajuste con la defensa de los productos que consumen los chiapanecos por parte de la PROFECO.

En Chiapas la PROFECO debe de salir a los mercados y tianguis públicos, y mostrar que ya se vive en otro México como suelen decir los políticos de ahora, porque es la clase pobre la que está sufriendo esta carestía de precios imparables y nadie dice absolutamente nada. Están vaciando los bolsillos de los chiapanecos y la PROFECO debe de salir hacer su trabajo de campo, de investigación, y asumir responsabilidades para vigilar los precios de los productos elevados que están incidiendo en los bolsillos del pueblo. Así de fácil la explicación. Una PROFECO que nunca ha servido para nada. Así este Fox, Calderón, Peña Nieto o López Obrador esta institución de gobierno vale un cero a la izquierda.

Carreteras caras en Chiapas…El estado más pobre del país.

La tarifa del peaje en la caseta de Chiapa de Corzo incrementó 12 pesos el año pasado y este no fue la excepción. Desde el 15 de este mes los mismos trabajadores de la caseta estaban informando a los automovilistas que el domingo incrementaría el costo. Las inconformidades no se hicieron esperar en las redes sociales, en donde mostraban el rechazo y que era abusivo por parte de la concesionaria, por lo que el domingo se mantuvo el costo de 63 pesos. Sin embargo, en las primeras horas de este lunes el costo se disparó a 75 pesos. En Arriaga, transitar hacia Ocozocoautla o viceversa ahora tendrá un costo de 211 pesos, lo que significa que el aumento es de 33 pesos más de lo que se tenía para los automóviles.

En este trayecto circulan diariamente cientos de personas, en su mayoría comerciantes, que trasladan el marisco a las diversas partes de la zona centro de Chiapas, por lo que este aumento golpea duramente al comercio.

El gobernador de Chiapas participa en Parlamento Abierto de la Reforma Energética.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas participó en la inauguración de los Foros del Parlamento Abierto de la Reforma Energética, que organiza la Cámara de Diputados, donde expresó su respaldo y solidaridad al proyecto de reformas presentado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que cuenta con argumentos sustentados para el bien de la nación y prosperidad económica de México.

“Mediante la actividad política se busca la seguridad, la prosperidad y el bienestar de los gobernados; es el momento de reivindicar al Estado Mexicano con un marco jurídico democrático e incluyente, que da oportunidad a las empresas privadas de continuar participando en la generación de electricidad, pero con reglas claras”, dijo al reconocer al presidente López Obrador como un estadista que impulsa el progreso del país.

Durante la Primera Sesión de Trabajo con Titulares de los Ejecutivos Estatales, Escandón Cadenas subrayó que estas propuestas repercutirán en un mayor desarrollo para Chiapas, considerando las cuatro grandes presas hidroeléctricas del país, establecidas en la cuenca del río Grijalva, impulsadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que en su conjunto aportan aproximadamente el 50 por ciento de energía hidroeléctrica, que representa el 7 por ciento de la energía eléctrica del país.

“Estas reformas no tienen el propósito de nacionalizar o estatizar la industria eléctrica, sino el de fortalecer a la CFE, que tendrá el 54 por ciento de generación de energía, dejando el 46 por ciento al sector privado. Además, garantizan precios justos de energía eléctrica a todos los mexicanos, que suman un universo de 46.2 millones de usuarios”, apuntó.

Agregó que el Plan de Modernización de las Hidroeléctricas de la CFE, incrementará la generación anual de energías limpias en Chiapas, porque contempla mayor turbinación, al tiempo de precisar que, actualmente, todas las hidroeléctricas del país generan el 9 por ciento de la energía en México, y con la reforma constitucional pasaría de inmediato al doble, es decir, producirán el 18 por ciento. Así las cosas.