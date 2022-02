Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Justicia para Mariana. Gobernación interviene

Un escenario de feminicidio que dolió, que ofendió, deshonro y agravio, a toda una sociedad chiapaneca, a nuestra Alma Mather, e instituciones gubernamentales. Un escenario de irresponsabilidades públicas que alcanzo el escándalo nacional e internacional, no por el hecho trágico de Mariana, sino porque se pudo haber evitado, pero más allá de que se arrancara una vida de una joven universitaria chiapaneca, se encienden los focos rojos para evitar en el futuro que algo similar vuelva a ocurrir, y muy en especial que no expongamos a nuestras jóvenes universitarias a una postal complicada como la que sufrió Mariana.

La Fiscalía General de Chiapas, forzosamente tiene que llevar a cabo una minuciosa investigación y dar con el paradero de los asesinos materiales, pero también a los que no supieron cumplir sus encomiendas públicas, porque en el asesinato cruel y brutal, hay muchos factores y elementos legales que señalan que privó las omisiones, negligencias y desatenciones, si no Mariana aun estuviera con nosotros.

Un feminicidio lamentable que debe de servir para que en el futuro no vuelva a ocurrir. Sobre todo en los protocolos de actuación de nuestra misma Alma Mather, donde las jóvenes universitarias son enviados a lugares apartados como ocurrió con este fatal desenlace de Mariana, Se tienen que cuidar aunque sean “practicas universitarias” o comúnmente como se llama “dar el servicio social”, para no exponer a nuestra jóvenes universitarias de Chiapas, y no solamente nuestra UNACH, sino todas las demás universidades que llevan el formulismo de enviar a las estudiantes a lugares apartados de le geografía estatal urbana.

Los mismos planteamientos que hicieron autoridades judiciales y de salud el pasado viernes en el noticiario de TELEVISA y otros de carácter nacional, es que nunca hubo denuncias con antelación a la muerte de Mariana, cuando en las redes sociales y en las manifestaciones de los estudiantes de Medicina, señalan todo lo contrario, hubo denuncias y confidencias que ya Mariana había sufrido un desliz peligroso de abuso sexual en ese mismo lugar alejado y no se actuó en consecuencia. La omisión fue la carta de presentación en toda su dimensión. Se hicieron “patos” pues.

Más allá de la omisiones y descuidos que pudieron haber sobre el caso, nos obliga a pensar que es el momento para voltear a ver atrás, y valorar que hayan cambios en los protocolos y formalidades de nuestra Alma Mather, cuando se trata de enviar a sus jóvenes universitarias a dar “el servicio social”, en lugares apartados, también cuando se denuncian, que las fiscalías de justicia regionales inmediatamente les otorguen importancia a este tipo de denuncias y querellas, así como dentro del sector salud, porque en la muerte de Mariana, nos dice que algo más tenemos que hacer para que ya no más suceda este tipo de situaciones trágicas que duelen como padres de familia, como sociedad chiapaneca, y como juventud, porque Mariana nunca debió de haber sido asesinada.

Alumnos de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), marcharon en repudio a las omisiones de las autoridades, de la propia casa de estudios y la Jurisdicción Sanitaria VI por el feminicidio de Mariana en Nueva Palestina, Ocosingo. La noticia de la aparición del cuerpo sin vida de esta joven recién egresada de la carrera en Medicina, causó indignación entre los estudiantes como la sociedad chiapaneca, por el contexto en el que se desenvuelve el caso. La joven de tan solo 24 años de edad, hacía su servicio social en la localidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, en la región Selva, donde dejó un antecedente de abuso sexual del que fue víctima hace unos meses. Sin embargo, al pedir el apoyo de las autoridades correspondientes, Mariana fue ignorada. (Sic) (Diario de Chiapas).

Sus compañeros dieron a conocer que la pasante de Medicina, acudió tanto a la Jurisdicción Sanitaria VI en Palenque, dependiente de la Secretaría de Salud, donde únicamente la mandaron a descansar un mes, aun cuando solicitó el cambio de localidad para continuar con su servicio social. En lo correspondiente a la Fiscalía General del Estado, refieren que también interpuso una denuncia formal por el ataque sexual, pero tampoco obtuvo respuesta.

Un crimen de absoluta omisión y negligencia de algunas autoridades y como tal la Fiscalía General de Chiapas, debería de investigar. La sociedad en esta frontera sur, esta dolida, atormentada por el brutal feminicidio, que hoy en día es un insulto al pueblo a las familias mexicanas. Justicia para Mariana.

Ultima hora: SEGOB: protocolo de perspectiva de género para feminicidio de Mariana

La Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó a la Fiscalía de Feminicidios a que aplique el Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género en las investigaciones del caso de Mariana Sánchez Dávalos, a fin de lograr la aprehensión inmediata de quien o quienes resulten responsables de su muerte.

“Desde el primer momento, autoridades de la Conavim dan seguimiento a este lamentable hecho junto con la Fiscalía de Feminicidios, a la cual se le ha solicitado aplicar el Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género para lograr la aprehensión inmediata de quien o quienes resulten responsables y se les castigue conforme a la ley”, señala en un comunicado.

“La Conavim e Inmujeres reiteran el compromiso de tomar las medidas necesarias para proteger y garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en el país”, indica un comunicado divulgado por la Secretaría.

La importancia de trabajar en equipo para lograr desarrollo y bienestar en Chiapas.

Este fin de semana el titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado (SOP), Ángel Carlos Torres Culebro, asistió como invitado especial para tomar protesta al XVI Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Estado de Chiapas A.C. (CIME). Durante la toma de protesta a integrantes y al nuevo presidente del CIME-Chiapas A.C., Gabriel Gallegos Villalobos, Torres Culebro reiteró que el gobierno del Estado mantiene las puertas abiertas con el objetivo de trabajar por y para Chiapas, por lo que se debe aprovechar esa oportunidad, a fin de que los recursos queden la entidad.

El funcionario estatal destacó que la obra pública no puede entenderse sin la participación de las y los ingenieros, arquitectos, especialistas y técnicos de la construcción, al tiempo de reiterar su respaldo a todos los colegios, tal y como se constató en la colocación de la primera piedra de lo que será el CIME con sede en Tapachula, cuyo gremio tenía 35 años sin contar con instalaciones propias. Una estrategia de la política de trabajar en equipo para lograr el desarrollo y bienestar del pueblo de Chiapas. Así las cosas. Dixe.