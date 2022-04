A Fuego Lento.

Alberto Ramos García

La comparsa perfecta

#CarlosMoralesyKarlaBurguete trabajaron anteriormente juntos en la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural.

Los trapos sucios de Carlos Morales Vázquez lo Agarraron en la maroma al alcalde de Tuxtla Gutiérrez.

La danza de los millones de pesos 28.7 millones de pesos por 3,834 contenedores de basura a Veolia.

Y la 4 Transformación del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez también tiene sus empresas fantasmas, sus socios apócrifos, sus contratos por asignación directa a los cuates.

Precisamente: Acerca de la compra de 3 mil 834 contenedores para basura a la empresa Veolia (sí, la misma que nos ha traído en jaque por el alto costo que representa la recolección de basura en la capital), por mera curiosidad me di a la tarea de buscar posicionamientos en contra de la compra ilegal que realizó el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, y para mi sorpresa, al interior de la estructura municipal sólo una voz se pronunció en contra: Adriana Guillén Hernández.

Desde el Congreso del Estado, el diputado por Morena, Juan Salvador Camacho Velasco, hizo lo propio y calificó como un acto de corrupción la compra millonaria realizada como adjudicación directa que hizo el Ayuntamiento de Carlos Morales, y exigió que se rescindiera el contrato como ocurrió a nivel nacional en el IMSS con unos ventiladores que habían sido adquiridos a una empresa del hijo de un funcionario del gabinete del Presidente AMLO.

Mientras tanto, en el Ayuntamiento de Tuxtla, la comparsa perfecta del alcalde Carlos Orsoe Morales Vázquez es el síndico municipal, Karla Burguete Torrestiana, quien ya anda ocupada visualizando el 2021, pues asegura que “Tuxtla es una ciudad que merece siempre ser gobernada de forma correcta, apasionada y eficientemente” (¿?), escribe en su muro de Facebook haciendo alusión a una publicación en donde es considerada como candidateable para gobernar Tuxtla.

Se le olvida al síndico que sobre ese espacio recae el vigilar y defender los intereses municipales, de representar jurídicamente al Ayuntamiento, procurar la justicia y legalidad en la administración pública municipal y vigilar el manejo y gestión correcta de la hacienda municipal, teniendo además las facultades y obligaciones de procurar defender y promover los intereses municipales, asnillos como vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, conforme al presupuesto aprobado.

Carlos Morales y Karla Burguete trabajaron anteriormente juntos en la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural; lo cual respondió a mis dudas de porque alguien que maneja activamente sus redes sociales haciendo referencia al trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento, no aborda temas relevantes o del interés de los ciudadanos tuxtlecos, ni a favor ni en contra, sino que prefiere perderse en las frivolidades del ejercicio del poder.

Volviendo al tema, resulta que esta vez ni Paco Rojas salió a hablar del tema, al contrario, señaló que fue una acción que se tomó ejecutivamente, pues era garantía de precio; la realidad es que nadie quiere echarse un pleito con Veolia.

Deben existir intereses muy poderosos y más allá de la capacidad de decisión de Carlos Morales para pagar más de 28 millones de pesos a una empresa que ha lastimado tanto a Tuxtla y a Chiapas; y si a esto le sumamos que nos quisieron dar atole con el dedo diciendo que Veolia habría donado 15 millones de pesos, cuando esto solo fue el inició de la estafa que estaban gestando como parte del programa de instalación de contenedores.

La primera denuncia que evidenció está mala práctica fue de la regidora del PRI, Adriana Guillén Hernández, quien difundió documentos en donde el Ayuntamiento autorizó la compra, pues el hecho de una adjudicación directa a la empresa Veolia por 28 millones de pesos para adquirir 3 mil 834 contenedores, va contra la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos de Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.

El artículo 18 establece que cuando el monto sea mayor a 25 mil 360 veces el valor de la Unidad Medida y Actualización, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, debe realizarse una Licitación por Convocatoria Pública.

La presidenta de la comisión de residuos del Ayuntamiento, Adriana Guillén, informó también que su voto fue en contra, porque el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez violó el proceso de compra al adjudicarle a Veolia este contrato por 28 millones de pesos.

En la primera etapa fueron donados al gobierno municipal 2 mil 600 contenedores, lo cual asciende su valor a los 15 millones de pesos; según como muestra de un programa piloto. La estafa ya estaba planeada, el compromiso era tomar la muestra y hacer la compra más adelante a Veolia, pero en serio, ¿en estos momentos de crisis? ¿Cuándo la gente lo que ocupa es reactivación económica y no contenedores?

“En la ley de egresos habíamos contemplado 38 millones para Tuxtla este año, pero con el tema de la contingencia sanitaria, se decidió bajar 10 millones de pesos, hicimos un reajuste a 28 millones, desde el dictamen de las comisiones yo razoné mi voto y dije: estoy a favor de autorizar estos 28 millones para este año siempre y cuando se respete a cabalidad lo establecido en el artículo 18 de la ley de adquisiciones del estado de Chiapas, todo conforme a la ley”, menciona la regidora Adriana Guillén en una entrevista realizada para este gran Diario de Chiapas.

Menciona además que “ya lo había manifestado en múltiples ocasiones: está bien la compra, pero siempre y cuando se haga conforme a la ley y no se la den por ganar a Veolia, pero a la ley se le puede buscar una forma de adjudicarla de manera directa donde nos dicen que ese tipo de contenedores, nos dicen que ya tenemos 2 mil 600 de un tipo, y que necesitamos tambos idénticos, porque el contenedor que ya está instalado, es el contenedor el cual el camión engancha, por eso manifesté mi preocupación, algo estaba viciado de origen, porque si partíamos de una adjudicación directa, porqué esos 15 millones del año pasado fueron regalados a Tuxtla, quiere decir que mañana puedo permitir que cualquier empresario me regale algo y a la siguiente compra, ya me obligue a comprar. Allí les dije que si el comité de adquisiciones estaba viciado de origen íbamos a estar sujetos a ellos, es como si te dijera que tengo que comprar el mismo tipo de semáforo porque si no se echa a perder toda la semaforización de Tuxtla. Hace meses me regalaron 2 mil 600 contenedores, y hoy me obligan a comprar los mismos, sin licitación”.

Ciertamente el cuidado del medio ambiente es primordial, pero como dicen en lo urgente se debe atender lo emergente; algo que aún no les queda claro a nuestro frívolo alcalde y a la síndico.

Resulta inadmisible que sea el diputado Juan Salvador Camacho Velasco quien conminé al alcalde a cancelar el contrato y a devolver el dinero devengado al erario municipal y exhorte a Proactiva Veolia a que en un acto de responsabilidad social done los 3 mil 834 contenedores. ¿Pues qué están haciendo el resto de los regidores municipales? ¿Qué pasa con los entes fiscalizadores? ¿La transparencia tan ponderada por la 4T?

“Cometer un error y no corregirlo es otro error”, dijo el diputado presidente de la Comisión de Ecología y Cambio Climático del Congreso del Estado, Juan Salvador Camacho.

Según la partida presupuestal 5691 aprobada por el Cabildo, en la que la licitación directa para la compra de 3 mil 834 contenedores de basura a la empresa Veolia Residuos Tuxtla S.A. de C.V., debe echarse a bajo por presentar irregularidades en el proceso y viola la Ley de Adjudicaciones, Arrendamiento de Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, señala el diputado morenista Juan Salvador Camacho Velasco.

Es “un acto de corrupción a todas luces” dijo el joven diputado, en donde no solo se han involucrado el alcalde Carlos Morales sino también los integrantes del Cabildo que votaron a favor de esa compra, pues “el monto de la operación supera en 249 veces la cantidad permitida por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado para efectuar compras directas”, refiere.

“Cómo puede ser posible que el Ayuntamiento le compre en una licitación directa a esta empresa estos contenedores por la cantidad de 28 millones de pesos en estos momentos donde hay una crisis de salud y económica tan terrible, en vez que ese dinero se use para reactivar la economía o para insumos económicos”, consideró Camacho Velasco.

Indiscutiblemente lo que Chiapas necesita no son políticos defendiendo colores sino políticos sensibles a la realidad por la que estamos atravesando.

Finalmente: Los trapos sucios de Carlos Morales Vázquez Agarraron en la maroma al alcalde de Tuxtla Gutiérrez. Le detectaron el pago de 28.7 millones de pesos por 3 mil 834 contenedores para basura a Veolia, la empresa responsable del manejo y disposición final de los residuos en la capital chiapaneca.

Ya en el Congreso del estado de han alzado algunas vives que han detectado “un acto de corrupción a todas luces”. aún está por verse si al edil Carlos Orsoe Morales Vázquez y el resto de integrantes del Cabildo, se les amonesta, debido a que el monto de la operación supera en 249 veces la cantidad permitida por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado para efectuar compras directas.

El año pasado la empresa Veolia cobró del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 180 millones de pesos por prestación de servicios. /revista Jovel Sclc/

Nos leemos en la próxima cita, Dios mediante. Y recuerden: El refrán que reza “El que no oye consejo no llega a viejo” advierte primero que una persona sin humildad para considerar el consejo de alguien sensato, está expuesta al fracaso de su objetivo, sea del alcance que sea.