Marco Antonio Cabrera Alfaro

La delegación de la FGR en Chiapas, logra proceso: VILA

El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas Alejandro Vila Chávez dio a conocer que esa delegación en Chiapas, a través del Ministerio Público federal se logró obtener una vinculación a proceso contra una persona por su probable responsabilidad en el delito de Acopio de Armas, Posesión de Cargadores, Cartuchos y Armas de Fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por el delito de Robo. Según -dijo- con la carpeta de investigación, el pasado seis de enero, elementos de la Guardia Nacional, pusieron a disposición de la FGR a Fernando "H" por poseer armas de fuego sin contar con el permiso correspondiente para poseer dichos objetos bélicos. Agregó Vila Chávez que, él imputado fue detenido en el kilómetro 182 de la carretera Las Choapas – Ocozocoautla a la altura de la caseta de cobro, cuando viajaba como pasajero en un vehículo y se le aseguró una mochila en el que llevaba ocho armas de fuego tipo pistolas calibre 9mm, 28 cargadores y 435 cartuchos del mismo calibre. Cabe destacar -comentó- que, Fernando "H" es elemento de una corporación policial federal y sustrajo los objetos bélicos sin autorización de la estación Aeropuerto Tuxtla. Por lo delitos antes imputados al asegurado, el Ministerio Público Federal (MPF), presentó los datos de prueba, al Juez de Control, quien dictó el auto de vinculación a proceso y como medida cautelar prisión preventiva oficiosa; además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria, acoto

CON ÉXITO SE INSTALO EL COPLADEM EN VILLAFLORES: MARIANO ROSALES

Luego de informar que el pasado miércoles se llevó a cabo la Reunión Plenaria para la Instalación de COPLADEM 2022-2024, validación de priorización de Obras ejercicio fiscal 2022 y Validación del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 del municipio de Villaflores. El edil Mariano Rosales Zuarth fue muy claro al decir que los miembros de los comités deben vigilar el desarrollo de la obra pública a realizarse; «ustedes son los oídos y los ojos del Ayuntamiento para que se utilicen materiales de calidad y que se utilicen adecuadamente», al mismo tiempo de comentar que obra que no se concluya no se pagará al constructor, ya que tenemos datos de algunas constructoras que se van atrasando y también de las empresas responsables que han realizado su trabajo como se ha encomendado. Asentó de igual forma Rosales Zuarth que se han interpuesto algunas denuncias en contra de constructoras y personas que no han cumplido a cabalidad con la ejecución de la obra y pidió a los miembros de los comités hacer uso de su facultad de exigir la ejecución de la obra pública al cien por ciento. Cabe hacer mención que en dicha reunión asistieron al menos 128 de los 130 comités de Planeación de los ejidos en la zona rural, así como las colonias y barrios de la cabecera municipal, así como funcionarios del gabinete del Ayuntamiento de Villaflores