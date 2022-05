Armando Domínguez

La fuerza y potencia electoral de Manuel Velasco

Para comenzar… Ricardo Monreal mueve piezas en la Cámara alta como si de un juego de ajedrez se tratara: Pase lo que pase, de Morena saldrán tres candidatos presidenciales en 2024: Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. Y todos, desde sus respectivas trincheras, no hay día en que no actúen en consecuencia. Lo cierto, sin embargo, es que quien está más lejos de los aprecios de Palacio Nacional es el zacatecano, quien ha debido sortear los obuses que le envían todos los días, voluntaria o involuntariamente. No son uno ni dos los episodios que dan cuenta de eso. Desde el vacío presidencial en la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, el pasado 7 de octubre, hasta la reincorporación a la Cámara alta de personajes muy cercanos al jefe del Ejecutivo. Entre ellos se encuentran Olga Sánchez, exsecretaria de Gobernación; Gabriel García, excoordinador de programas sociales, y César Cravioto, ex responsable de la Reconstrucción de la CDMX, suplente de Martí Batres, hoy secretario de Gobierno de la capital. En todos los casos, Monreal no sólo los recibió con los brazos abiertos, sino que les asignó encomiendas específicas. A Sánchez Cordero le facilitó el camino para llegar a la presidencia de la Mesa Directiva. Pidió a todos sus colegas que le presentaran sus respetos y hasta la acompañó del brazo en su toma de posesión. En los hechos, no obstante, son pocas las senadoras y los senadores que se acercan a ella. Además, los coordinadores de las otras fracciones y los propios morenistas siguen acordando con Monreal. A la ministra en retiro le ha costado mucho trabajo conocer los procesos legislativos, y eso propició un alejamiento de sus colegas. Eso sí, no hay ceremonia oficial en la que no esté presente. Y en todas las fotos aparece siempre sonriente. Gabriel García tampoco representa un peligro para Monreal. Llegó al Senado el 2 de julio. Fue recibido con todos los honores, pero no ha destacado por su labor como legislador. En cambio, fue nombrado representante del Senado en el INE. Lejos, muy lejos de las grillas parlamentarias. Con Cravioto fue un poco diferente la cosa. En él reconocen a un político hábil, con amplia experiencia en la operación y las negociaciones. No fue “relegado” como los otros. Por el contrario, aquí aplicó la máxima de “mantén más cerca a tus enemigos que a tus amigos”. Sabedor de que es uno de los personajes más cercanos a Sheinbaum, Monreal lo designó como “vocero” de la fracción de Morena en el Senado, a pesar de que ya existen varios voceros. Lo hacen sentir parte del grupo y para todos los temas es tomado en cuenta, cosa que no ocurría con Batres como senador. Esa es la forma en la que Monreal, aspirante a la silla del águila, mueve sus piezas como si se tratara de un juego de ajedrez, estrategia que más adelante se verá si le rinde frutos o de plano cambia de camiseta, porque de la carrera presidencial, ya dijo, nadie lo baja. Jugada maestra.

Más allá de que hay una campaña desde hace tres años, en contra del grupo del senador Manuel Velasco Coello, una campaña de desdibujamiento y desacreditación, por su trabajo como exgobernador de Chiapas, pero más –y mucho más- por el futuro político que arrastra un joven senador chiapaneco que va por más en la política nacional, donde evidentemente los grupos políticos nacionales que no están en el camino de Velasco Coello, buscan desbancarlo de su potencial político que remolca, y que en Chiapas lo aprovechan y lo cultivan la política aldeana para los contrapesos y grandes proporciones en adversidad política que lo hay también para meterle a Velasco Coello, zancadillas y golpes bajos para que tropiece. Sobre todo, cuando aparece fotografías que crean celos y temores ya volviendo con los grupos políticos aldeanos, donde Manuel Velasco Coello sale por ejemplo con el Presidente del Poder judicial federal, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, o aparecer en la fotografía con el nuevo Secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, donde Velasco Coello está jugando un papel importante en esa institución federal. Pero sobresalen otras más fotografías nacionales que muestran que el senador chiapaneco MAVECO es un político de envergadura y amplitud, de grandes ligas políticas nacionales, y una de ellas es la relación con el propio Presidente López Obrador y el que no lo entienda así tiene tarjeta roja dentro del análisis. Es más amigo de López obrador que la relación que pudo haber tenido –tiene- con Enrique Peña Nieto. Eso que ni qué. La única consabida de que se golpea a Velasco Coello desde Chiapas, es desbaratar a su grupo político que se encuentra más consolidado que nunca, y que, en el 2024, será ya una nueva forma de hacer política porque se respeta los seis años mínimos para no meterse a la política actual que gobierna la cuarta transformación actualmente el estado de Chiapas. Se respetan las reglas de la buena urbanidad política local. La política aldeana perversa cree que aporreando y lanzándole misiles en Chiapas a Manuel Velasco, lo van a dejar afuera de su carrera política o que el Presidente López Obrador lo va a correr o castigarlo, pensarlo así, son sueños guajiros y se hace nomas porque precisamente es eso, una campaña política en contra de la figura del exgobernador Velasco inducida promovida y dirigida y que ya se sabe de dónde están viniendo los ataques y acometidas. En la aldea todo se sabe, ojo. Es tan endeble y frágil la inducida campaña y maniobras siniestras antivelascorcistas que algunos protagonistas empiezan a dar nombres de quienes son los que les pagan y por donde viene la campaña perversa. Pero tampoco no es solamente Velasco Coello, son sus amigos y aliados, Eduardo Ramírez Aguilar o un Fernando Castellanos y otros que les han apretado y tupido duro porque trasciende nomas en lo local y no deja de ser chisme, patraña e invención, como esas de que le han dirigido a Fernando Castellanos y a Ramírez Aguilar. (En la aldea todo se sabe). En sí, es un equipo que trae fuerza y ruta electoral ganadora. Aprendan.

Para finalizar… Hace algunas semanas le sugerí no perder de vista a la senadora Sasil de León Villard del PES. Recientemente en la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, llamo? la atención que 8 veces haya sido interrumpida por la ovación de los presentes durante su alocución. Es un personaje en el ámbito político nacional y, debo abonarle un dato que poco se conoce. Una vez al mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador le concede en su agenda un desayuno en Palacio Nacional, al término de la mañanera. Apenas la ve, y le llama “muñequita”. Son pocos los políticos que gozan de tal distinción, mucho menos en un mandatario difícil de acceder. Este preámbulo lo hacemos a partir de la versión que no se descarta de que una mujer sea la candidata de Morena a la gubernatura en el 2024. Nos atreveríamos a decir que es la única, toda vez que la diputada federal Patricia Armendáriz no luce en su aparición política, en tanto que la diputada Manuela Obrador, igual se queda en una opacidad vergonzosa. ¿Y usted que? opina? * * * Nuevamente creen sus adversarios políticos de otros grupos que buscan el poder por el poder, que aventándoles insultos y escarnios al también senador Eduardo Ramírez Aguilar, ya con eso lo van a destronar o derribar en estos primeros tres años de sus pretensiones, anhelos e impaciencias electorales, y donde no solamente es una primera vez sino muchas que Ramírez Aguilar ha dado a conocer que será candidato en 2024, para buscar la gubernatura de Chiapas y no solamente en una entrevista con la periodista Adela Micha, donde textualmente le preguntó al senador ERA, ¡“Tú vas a ser candidato”! y ¿Por cuál partido? A lo que Ramírez Aguilar hábilmente le respondió “por el que sea, pero voy a ser”. Fue la mejor respuesta que pudo haber dado un político. La respuesta de Ramírez Aguilar fue muy acertada, y muy sincera porque no desestima estar fuera de la boleta electoral, donde ya fue Presidente municipal, secretario de gobierno, diputado local, senador y ¿Por qué no Gobernador? Qué Chiapaneco no desearía serlo y más si tiene estas cartas personales que mejor. Puede ser por Morena, el PVEM o el PT o el que sea. No olvidar que representó a MORENA como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Con haber sido secretario de gobierno, ya conoció Chiapas. Sabe Ramírez Aguilar, cómo se juegan los dados en la aldea. Otra historia lo del apelativo “Jaguar Negro”, les incomoda que se nombre así, o que la gente le diga utilizando el nombre de este felino. Se mueren de bilis sus detractores, pero con fines electorales, no de grupos sociales. A Ramírez Aguilar le han enderezado ataques y embates los mismos que golpean a Velasco Coello, pero son grupos que son aspiracioncitas que ven en otro gallinero que su gallo puede cantar, o sea son intereses eminentemente electorales, los que sacan y destilan la fobia y aversión en contra de ERA. ¿Por qué en grupos o muchedumbres sociales en Chiapas la historia es otra?, además como bien lo señalé, hay ruta, “Ganadora”. Nadita.

