La Guerra por el agua. Ojalá no agarren a Chiapas algún día para exportar agua al norte del país

El reconocido mexicano político y escritor, Adolfo Aguilar Zinser, antes de su muerte, (5 de Junio de 2005), fue y ha sido el único mexicano que llevo a foros internacionales argumentando que la tercera guerra mundial y pequeñas batallas sería por el agua, y actualmente resulta polémico la disputa sobre el agua que se viene dando en Chihuahua contra el gobierno federal, donde desde hace años, el desfogue del agua de la presa la Boquilla, se viene dando como un “pago de cuota” legal a los Estados Unidos, lo que ha originado una querella que ya cobro al menos una vida en aquella región del norte del país.

Todo pareciera que el problema del recurso hídrico se circunscribe al norte del país, porque hay hoy en día, otras entidades federativas de la misma región que mira a los Estados Unidos, con problemas del agua. Sin embargo, podrían haber ya “mentes opinadoras” de que algún día, se exporte el agua vía por conductos y tuberías de acero desde la frontera sur hasta el norte de México, y probablemente directamente a los Estados Unidos.

No es una idea descabellada pero Estados del sur de México, como Chiapas y Tabasco, son zonas de México donde mayor volumen de agua hay, además de ser Chiapas la entidad donde mayor pluvialidad existe con las lluvias cada año, y es agua que va a parar al Océano Pacifico. Instalar conducciones de tuberías de acero desde un punto de origen hasta determinados centros de distribuciones, enterrados o sobre la superficie ni es absurda ni es ilógica, mucho menos irrazonable. El agua de la frontera sur, algún día se podría comercializar (vender) a la frontera norte y el país del dólar.

Chiapas probablemente en unos años, siguiendo con la tradición de que es la “Abarrotera nacional” que surte a México, y que no recibe nada a cambio, pueda ser conminada a que exporte el agua de sus presas, bordos, ríos, lagos. Vendrán ideas de construcciones de almacenamiento de agua en las temporadas de lluvias, ya con miras a que esa agua chiapaneca se vaya al Norte de México. Repetimos no es idea descabellada.

El agua de la que disponen los Estados del Norte para el abasto público y de sus actividades productivas que proviene fundamentalmente de la que obtienen por la precipitación, se está agotando, y ahora con esa idea de darle agua a los Estados Unidos, producto de un tratado internacional, como es el caso de la presa “La Boquilla”, en Chihuahua, más eleva las expectativas. El cambio climático golpe fuerte al norte del país, y lo induce a ser menos captador de agua para las necesidades de la población y la agricultura. En México, la agricultura es el sector que más agua consume en el país.

La otra necesidad del agua en el Norte y en los Estados Unidos es la industrialización, la agro- industrialización o la de cualquier rubro de esa área de desarrollo, y ya para esa rama es una fatalidad la falta de agua, que muy pronto revelara que Chiapas también es México, cuando el interés se imponga es cuando verdaderamente se valora a Chiapas, antes nada, sigue siendo un “hijo bastardo de la federación”. Vamos a seguir siendo “El Patito feo de la Federación”.

Pero también ya en Chiapas hay problemas con el agua, y esto es paradójico, al menos se tiene el vital líquido, pero no las tuberías o sistemas de agua y muy en especial las autoridades honestas, como este caso los señalamientos en contra del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez. El pasado 28 de septiembre con el título “De Chiapas a Chihuahua el problema es el agua”, Julio César Romaní Cortés, escribió en Diario de Chiapas, -Por eso escribimos este articulo- lo siguiente. Textualmente dice:

“Recientemente, un grupo de habitantes del fraccionamiento Real del Bosque, asesorados por una defensora de los derechos humanos, después de poco más de tres años de lucha ante las autoridades jurisdiccionales, lograron que un juez, emitiera una sentencia en la que obligaba al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a suministrar el agua para dicho fraccionamiento, donde se verán beneficiados alrededor de treinta mil habitantes. Hay que resaltar que los habitantes de este fraccionamiento tuvieron la oportunidad de ser acompañados en su lucha por una defensora de los derechos humanos, pero que pasa con los cientos o quizá miles de familias de éste y otros municipios que aún no cuentan con el servicio de agua potable. No esperemos a que los conflictos por el agua que se dan en Chiapas escalen al nivel que se está dando en el norte del país. Estamos ciertos que Dios nos da el agua, pero no la entuba, esta parte, es responsabilidad de las autoridades en sus distintos niveles de competencia”. Hasta aquí.

En Chihuahua la falta de agua provoca confrontaciones y tragedias, en Chiapas habiendo agua, provoca que fraccionamientos y colonias no tengan agua por culpa de administraciones municipales, y se tiene que utilizar los oficios de un Juez para que se llegue al vital líquido. Claro que podría venir a futuro un colapso mundial y nacional por el agua. Chiapas en la mira.

SI a la carretera federal San Cristóbal-Palenque. – En la capital del país, el Presidente de la Cámara de Senadores, Eduardo Ramírez, sostuvo una reunión con el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo Garza, en la que se abordaron temas importantes como el de la carretera San Cristóbal de las Casas – Palenque, así como el fortalecimiento de las PYMES en México. En este encuentro, el senador chiapaneco planteó la necesidad de la ampliación del tramo carretero San Cristóbal – Palenque, para incluirse en la cartera de proyectos de infraestructura del próximo año. Al respecto, Ramírez Aguilar señaló que, además de que será un detonante del desarrollo turístico y económico de las dos ciudades más importantes, en materia turística, del estado, esta obra brindará mayor seguridad a todos los que transiten por esta vía”, destacó.

En Tapachula con mejor transparencia en todo el país. – Trascendió que el Ayuntamiento de Tapachula es el municipio del país con más alto crecimiento en materia de transparencia en este año, al haber pasado del lugar 56 en el 2019 al 27 en el actual. De acuerdo con el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios (ITDIFM), presentada por la agencia ARegional, solamente nueve municipios obtuvieron arriba de 85 puntos y se ubicaron en el indicador verde; 11, consiguieron evaluaciones de entre 65.52 y 78.89 para el amarrillo. En el caso de Tapachula, se posiciona en el número 27 por arriba de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, que se encuentra en los últimos lugares. De tal manera que Tapachula es el municipio de la entidad mejor posicionado en materia de Transparencia e Información Fiscal Municipal.

PD: Ayer estuvieron en el programa ZDIGITAL de Diario de Chiapas Multimedia, los dirigentes del PRI en Chiapas, el delegado Eruviel Alonso Que, y el Presidente Héctor Rovelo, quienes conjuntamente analizaron sobre los retos y perspectivas de su partido rumbo al proceso electoral 2021. También hablaron de las alianzas que se anuncian tanto en Chiapas como en lo federal. Una entrevista muy abierta y muy explicativa de lo que piensa y quiere el PRI en Chiapas. Veale, está interstate.