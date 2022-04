La política y los partidos

Dr. Gilberto de los Santos Cruz

Muchos beneficiarios del poder siguen sintiéndose una casta intocable. Y tienen voceros. Hablan desde el desprecio y no se dan cuenta de la verdadera realidad del País. Pareciera que sigue vigente lo escrito en 1959 por Fernando Benítez en El rey viejo, del que comparto unos fragmentos de las reflexiones finales del narrador:

“La mentira es el cáncer que roe las entrañas de México y en esa mentira participamos todos. […] Los generales, los jueces, los ministros, los legisladores forman parte de la fachada […] ¡Qué elogios entonan a su honradez y a su inteligencia! ¡Cómo aman a la patria y cómo se sacrifican por ella! […] Esta es la fachada.

La fachada democrática con su hermoso palacio de justicia, sus dos cámaras donde brillan en letras de oro los nombres de los héroes […] pero detrás de esta noble y clásica fachada sólo existe una realidad hecha de mentira y traición en la que todos, de algún modo, participamos […] ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que la mentira acabe por devorarnos?”

Una de las exigencias de cambio es transparencia y rendición de cuentas. Que, en su caso, con pruebas e imparcialidad, se sancione, el presunto lavado de dinero de cualquier candidato.

Sigo la parábola de Benítez: no más remozamiento de fachadas. La estructura es lo que falla. Otro temblor no soportaríamos.

Hacer política, dice André Comte-Sponville (Sobre el cuerpo, apuntes para una filosofía de la fragilidad), es “someterse al grupo. No hay política individual […] y la política es, por esto, una escuela de humildad”. Por lo mismo, “el mejor grupo es el menos malo. E incluso tenemos el derecho a equivocarnos, a cambiar de opinión”.

El autor dice que es imposible el gobierno de los mejores, y que, imperfecto y todo, “el mejor régimen posible es el poder de todos”, es decir, el democrático. Esto, aclara, “al menos mientras no pretenda que la mayoría tenga razón”. Porque “la sociedad no es razonable, ninguna sociedad […] Una sociedad ideal sería irracional. La utopía es locura: el ideal no existe. Pero esto no es razón para no actuar”.

En una democracia, sigue Comte-Sponville, “se trata de contabilizar, no de admirar. La aritmética, garantía de paz”.

“El peligro consiste en creer que el número de votos coincide con el mérito. No tiene nada qué ver, y es bueno que sea así. Si el electo fuera siempre el más inteligente, el más competente, el más valeroso, el más justo… ¿cómo negarle el vasallaje? Si fuera necesario admirar y obedecer al mismo tiempo, ¿cómo no caer en la servidumbre? […] Nos preserva de esos peligros: la mediocridad de los políticos”.

Y concluye: “La felicidad no se hereda, se inventa. Es un asunto de soledad. […] Transmitamos lo que se puede transmitir: la Tierra, la vida, la cultura. Para que la sociedad sea noble, si eso es posible, dentro de dos mil años. Pero seamos felices hoy”.

Me parece que así debe ser. Si queremos podremos.

En Chiapas como en varias entidades del País se va a elegir el 6 de junio Presidentes Municipales, ojalá haya cambios seguramente en muchos Municipios votaran por personas honorables, veremos nuevos rostros, comprometidos con el quehacer de su comunidad, hombres limpios, que permitan vivir en un Chiapas más plano, sin montañas humanas libres sin importar el Partido así mismo votaremos por Diputados Locales para renovar la Cámara de Diputados en Chiapas y Diputados Federales para renovar el Congreso de la Unión, nuestro mayor anhelo es lograr legisladores que conozcan de Leyes, de Reglamentos, de Acuerdos, de Códigos y que se conviertan en gestores incansables de las necesidades de la Población para pasar del subdesarrollo a la transformación verdadera.

Deseamos que en los nuevos Ayuntamientos se presenten nuevas fisonomías, nuevos pensares. Ojalá se pueda aprovechar esta oportunidad que se presenta en la vida y sea para bien de los Chiapanecos y en general del país.