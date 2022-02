Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

La UIF y la SSC golpean donde más duele

La única manera de combatir el narcotráfico es desmantelando su fuerza financiera, los golpes en detenciones o en enfrentamientos con los cárteles, no tendrían el éxito que deben tener si no se toca la jugosa riqueza que les permite armarse por encima de las mismas policías. La coordinación entre los Secretarios de Seguridad Ciudadana y el titular de la UIF es fundamental para bloquear las cuentas que se vinculan a grupos criminales. Ejemplo de ello, es la declaración de Santiago Nieto junto con García Harfuch de haber detectado, en un hecho sin precedente, más de 66 mil millones de pesos relacionados con 14 organizaciones delictivas que operan en la CDMX y haber congelado mil 352 cuentas bancarias de integrantes de dichas organizaciones para facilitar con ello su detención. Un nuevo reto para la SSC, que a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial hoy a su cargo, investigará el robo de más de 37 mil medicinas destinadas a niños con cáncer, un tema que ha ocasionado un gran quebranto en la popularidad del Presidente y que hoy se enfrenta a un hecho insólito. Lo inverosímil de este robo hace que los padres duden que sea real, aludiendo a una justificación del gobierno ante su falta de empatía para con sus hijos enfermos. No es ocioso el señalamiento si la actuación del gobierno y empresa genera una serie de preguntas sin respuesta, la tardanza en denunciar los hechos, la pobre seguridad para custodiar algo tan valioso y la información a los delincuentes sobre dichos medicamentos. Más allá de la falta de credibilidad de los padres sobre este hecho, está la falta de probidad del Gobierno en garantizar la compra y entrega de tratamientos que les han sido negados desde que inició esta administración. Si bien la responsabilidad recae en manos de dicha empresa, los cambios en el proceso de compras de medicamentos que el Gobierno Federal ha promovido, deja claro que no tiene la capacidad de brindar seguridad en la adquisición y en su distribución. Las voces que señalan que las FA se extralimitan en sus funciones, ignoran que de acuerdo al artículo 5º transitorio y debido la reciente creación de la GN, en tanto ésta desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de las FA permanentes en tareas de Seguridad Pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, a fin de contener la alta criminalidad heredada al actual gobierno. En esta misma línea de fortalecimiento, el Presidente anunció la incorporación de personal militar retirado que por su experiencia coadyuven a la pacificación del país. Bien haríamos en apoyar lo que tanto hemos exigido, que por intereses ajenos y cuestionamientos políticos no han podido actuar con la fuerza del estado, provocando incidentes tales como la toma de casetas por pobladores sin que nadie pueda poner orden en beneficio de los que transitan necesariamente y son prácticamente extorsionados por ellos, convirtiéndose en delincuentes tal y como actúan los verdaderos criminales. No basta la facultad y capacidad que tiene el EM para actuar sin la colaboración y el apoyo de la SEGOB que insiste en no aplicar la fuerza pública para impedir estas arbitrariedades. Un gobierno que llega al poder con tal fuerza democrática, tiene la autoridad moral de combatir con todo el poder del estado. Hace falta voluntad y reconocimiento de la necesidad de poner el orden que permita reactivar la economía brindando seguridad a quienes transportan y transitan nuestras carreteras.

DE IMAGINARIA

Con la misma contundencia con la que respondió Olga Cordero a los afectados de la presa La Boquilla que es un asunto federal las decisiones sobre la entrega del agua, con esa misma contundencia es necesario que se pronuncie en el combate a la extorsión en carreteras.