Cafetómano

Bernardo Figueroa

La UNACH repetirá examen de admisión

La Universidad Autónoma de Chiapas, que encabeza el rector Carlos F. Natarén Nandayapa, determinó invalidar dos de las cinco fechas en las que se realizó el examen de admisión a la licenciatura en Médico Cirujano, en la sede de Tuxtla Gutiérrez.

Autoridades universitarias explicaron que luego de una revisión del proceso de evaluación, se detectaron irregularidades que ponen en riesgo la transparencia del examen que se aplicó los días miércoles 19 y jueves 20 de agosto.

Señalaron que derivado de una investigación del cual participaron distintas áreas, se tomó esta decisión a fin de garantizar a los jóvenes las mismas oportunidades de ingreso, y no permitir que se repitan viejas fórmulas que tanto daño hacen al prestigio de la universidad.

Luego de recordar que el examen presencial se diseñó bajo una serie de mecanismos de transparencia, que incluyeron la presencia de autoridades y personal universitario, además de medidas de sana distancia, reafirmaron que estos hechos no deben dañar la integridad de la institución.

En ese sentido, informaron que el examen que se realizó el 19 y 20 de agosto, será reprogramado para la próxima semana.

Las autoridades universitarias han presentado denuncias ante la Fiscalía General del estado, mismas que se acompañaron de evidencias a fin de que sean sancionados los responsables de estos hechos.

La Universidad Autónoma de Chiapas ratifica su firme decisión de mantener la transparencia y la legalidad en todos los procesos académicos y administrativos.

LA MAÑANERA DE AYER

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos de Reynosa, Tamaulipas, no asistir a la inauguración de obras para evitar grandes aglomeraciones debido a la pandemia de covid-19, «es muy riesgoso que se agrupe mucha gente por contagios». «Yo quiero pedir a los ciudadanos de Reynosa que ahora que vamos a estar inaugurando obras en esta colonia nos permitan comunicarnos con ellos a través de los medios de comunicación. Que se queden en sus domicilios y que puedan enterarse de las obras que se van a inaugurar y de los actos que se van a llevar a cabo. «No podemos descuidarnos, tenemos que mantener la sana distancia y evitar contagios masivos, por el bien de todos. El que llegue hoy es conserva, desde luego si quieren ir por encima de todos está la libertad, pero es un llamado de manera respetuosa», dijo.

Gobernador de Tamaulipas pide a AMLO reciprocidad en recursos; «no es capricho»?En La Mañanera, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseveró que «la lucha contra la delincuencia organizada no es en contra de un grupo criminal, sino contra todos; las detenciones de delincuentes de todos los cárteles que operan en la entidad son prueba contundente; ningún grupo criminal posee patente para delinquir en Tamaulipas». Además, hizo un llamado a López Obrador a la reciprocidad con estados que aportan más recursos a la federación, «aspirar a la reciprocidad de la federación no es producto y no es capricho de un hombre ni de un gobierno, se trata de una exigencia que consideramos responsable y justa».

REYNOSA, MATAMOROS Y CIUDAD VICTORIA, MUNICIPIOS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA

Es secretario de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, dio a conocer que la incidencia delictiva en Tamaulipas se concentra en Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo. También, indicó que todos los delitos de mayor incidencia «están yendo a la baja». Entre más fuertes los adversarios, más fuerte la ofensiva: gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca aseguró que «entre más poderosos son los adversarios, más fuerte es la ofensiva», luego de las acusaciones de Emilio Lozoya de supuestos sobornos. «Ahora resulta que uno tiene que está desmintiendo supuestas investigaciones, aclarando dichos de un delincuente confeso como es Lozoya», agregó.

AMLO ACUSA QUE ORGANIZACIONES CIVILES RECIBEN DINERO PARA OPONERSE A TREN MAYA

López Obrador acusó que existen organizaciones no gubernamentales que reciben dinero para oponerse a la construcción del Tren Maya, «me llega una información de todas las organizaciones supuestamente independientes, no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, que reciben dinero, algunas hasta del extranjero, para oponerse a la construcción del Tren Maya». «En Guardia Nacional no van a encontrar ningún García Luna», dice Durazo El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, afirmó que en la Guardia Nacional no hay elementos que «andan pidiendo su moche, su parte; aquí, como ha dicho el Presidente, no van a encontrar ni un García Luna ni un García Lunita».

“MIRADAS DESDE EL SUR”

El rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), José Rodolfo Calvo Fonseca, clausuró este viernes las actividades del Primer Coloquio Internacional de Estudios Bioculturales “Miradas desde el Sur”. Durante tres días, los ponentes se enlazaron desde diversas latitudes para compartir visiones y reflexiones sobre la importancia de la interrelación entre el territorio, la naturaleza y el conocimiento de los pueblos.

En este Coloquio, organizado por la Facultad de Humanidades y el Programa para la Promoción del Patrimonio Biocultural de los Pueblos Originarios de la Secretaría General de la UNICACH, se contó con la participación del Dr. Ramón Mariaca Méndez, director de Agroecología de la SEMARNAT, quien dictó la conferencia magistral. Durante la clausura de los trabajos del Coloquio, el rector Calvo Fonseca señaló que “este magnífico evento deja para la reflexión, el conocimiento vivo generado en los campos de la etnobiología, el patrimonio cultural, las humanidades, la música, las artes, la literatura, las ciencias sociales, la conservación, la filosofía, la historia, el desarrollo humano y social, la ingeniera ambiental, entre otros”.

El rector de la UNICACH afirmó que comparte “la proclama de los organizadores, ponentes y participantes de este evento para construir una mayor claridad teórica y una mejor comprensión metodológica hacia los aconteceres regionales, particularmente desde este Sur que con orgullo somos, sumamos y asumimos desde la academia y la política educativa”. A través de tres paneles de discusión desarrollados mediante la plataforma Zoom y transmitidos en YouTube, se abordaron temas como el Patrimonio biocultural y las lenguas originarias; las Metodologías e interdisciplinariedad en los estudios bioculturales y la Bioculturalidad, territorialidad y las especies; y las experiencias de conservación: comunidad, patrimonio inmaterial y bioculturalidad.

En estas reflexiones participaron investigadores, docentes y estudiantes de diversas partes del país, así como de Colombia y Argentina, quienes interactuaron con ponentes nacionales que presentaron proyectos de investigación conjunta con universidades extranjeras.

Para terminar: “Si no tienes fuerza para imponer tus propias condiciones a la vida, debes aceptar las que ella te ofrece. Lo dijo el Poeta, dramaturgo y crítico literario T. S. Eliot.

Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.

