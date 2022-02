Aquí Chiapas

La Voz De Los Altos

Daniel Crisanto Ramos Cruz

En esta segunda quincena del mes de enero, se inició con el programa normal de auditoría a todos los municipios del estado de Chiapas, la finalidad es corroborar que los recursos destinados a la hacienda pública municipal, se hayan invertido para cumplir de manera eficiente con los programas y objetivos contenidos en los planes de desarrollo municipal y que se sujetan estrictamente a lo establecido en la normatividad hacendaría y en la legislación vigente, la firma de los convenios entre la Auditoría Superior del Estado y Auditoría superior de la Federación, tienen como objetivo abarcar históricamente la mayor cobertura tanto en número de municipios, como en recursos o fuentes de financiamiento auditadas, con ello, se cumple con el compromiso de transparentar las operaciones financieras y la ejecución de la obra pública en los municipios del estado de la entidad chiapaneca…Hace tres semanas inició un conflicto en la Escuela Normal “Lic. Manuel Larráinzar”. Una de las razones que exponen los estudiantes inconformes, es el insuficiente mantenimiento de aulas y sanitarios, los cuales se encuentran en pésimas condiciones desde hace muchos años. La inconformidad creciente subsiste entre los alumnos, debido a que sus peticiones no han sido escuchadas y que por ello acordaron, en asamblea, llevar acabo la toma del inmueble de dicha institución educativa, ubicado en la parte norte de San Cristóbal de Las Casas. Al mismo tiempo, los inconformes, piden la intervención de la Secretaría de Educación del Estado, para que junto con personal a su servicio investigue de presuntas irregularidades cometidas en su perjuicio de la propia escuela, ya que se sienten defraudados porque los directivos no les informan nada de las finanzas y les cobran una inscripción exagerada de cuatro mil pesos por semestre, por lo cual no les parece justo, sobre todo por la situación que vivimos. Por todo lo anterior, se sabe que alumnos de esta Escuela Normal Larráinzar se manifestarán en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en los próximos días…Ir al hospital de Las Culturas por algún servicio médico en San Cristóbal es realmente triste al observar que no hay bancas ni sillas para sentarse, saben el por qué, porque sencillamente fueron arrancadas del área de espera, por ladrones o destructores, que dicen las malas lenguas tienen que ver con los anteriores directores, sin que hasta ahora, la contraloría interna o alguna otra autoridad haga algo al respecto. El actual responsable, señala que así lo recibió, pero es realmente lamentable ver a los enfermos parados o sentados en el piso, ante la carencia de estas bancas o sillas robadas o destruidas…Con hondo pesar lamento la irreparable pérdida física de mí sobrino el Ing. Jesús Rodríguez Ramos, quien se nos adelantó en el camino de esta vida terrenal, destacándose en su actividad profesional dentro de la topografía, en varios municipios de la entidad chiapaneca, gozando siempre del aprecio y del cariño de todas las personas con quienes convivio. Lamentablemente, perdió la batalla de la vida, a los 43 años de edad, el día martes 25 de enero a las 14:30 horas. Fue velado en conocida funeraria de san Cristóbal de Las Casas, donde acudieron una gran cantidad de familiares y amigos sancristobalenses. Al enterarme de esta triste y muy lamentable noticia, no puedo más que enviar desde este espacio, mi sincera condolencia, esperando que el ser supremo los cobije de resignación ante tan sensible pérdida a sus padres Artemio Rodríguez Sánchez y Mercedes Ramos Gómez, a su esposa Flor de María Ruiz Pérez y a sus hijas Guadalupe Esmeralda y Alexandra Joselyn Rodríguez Ruiz. Familiares y amigos habremos de recordar con cariño y aprecio a Jesús Rodríguez Ramos. Descanse en paz…En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Desarrollo Constitucional Municipal, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas llevó a cabo, en el Teatro de la Ciudad «Hermanos Domínguez», la Asamblea Plenaria para la priorización de obras del COPLADEM y de la validación social del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Con la presencia de la síndico municipal, regidores, representantes de barrios, colonias y fraccionamientos de San Cristóbal de Las Casas, agentes, subagentes, comisariados, delegados de Gobierno del Estado, diferentes Cámaras y Colegios de Arquitectos y de Ingenieros, el alcalde Mariano Díaz Ochoa comentó: “Hoy iniciamos con la priorización de obras que se van a ejecutar en la administración 2021-2024, ya tenemos un listado de 843 obras que se van a trabajar en los próximos 3 años”. “En esta administración tengan la seguridad de que vamos a ir dando prioridades a las necesidades más urgentes de cada lugar, y los ojos y brazos del Ayuntamiento son ustedes”, abundó… Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política del estado de Chiapas, el alcalde de Villaflores Mariano Rosales Zuarth entregó en tiempo y forma a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas, diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 que tiene como columna vertebral cinco ejes rectores: Servicios Públicos, Municipio Seguro, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Desarrollo Ambiental. Trejo Huerta después sostener una reunión en privado con Mariano Rosales, informó de la recepción del documento y dijo que están en el periodo de recibir los documentos de todos los municipios chiapanecos, siendo Villaflores el primer municipio que lo entrega. La diputada felicitó al alcalde Villaflorense por su puntualidad y dijo que en el congreso están muy al pendientes de lo que acontece en los municipios y de Villaflores llegan noticias alentadoras, ya que Mariano Rosales está trabajando en unidad con la ciudadanía haciendo un gobierno honesto, con transparencia y sobre todo repuntando en desarrollo en la región Frailesca…En el marco de la primera reunión de trabajo “Pacto por las Juventudes Sur-Sureste”, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que en este proceso histórico de la Cuarta Transformación de la vida pública del país, que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la participación de las y los jóvenes representa la esperanza de la nación para transitar hacia el bienestar, el progreso y la justicia social de los pueblos y las comunidades de Chiapas y de México. “Hoy estamos juntos intercambiando ideas, porque el deseo de este gobierno es cambiar la mentalidad, y en tan sólo tres años se ha logrado una verdadera sacudida de las conciencias, por eso vemos en ustedes la luz que se necesita para gozar de una patria libre, en paz, con valores y justicia. Ahora más que nunca, las y los jóvenes son la guía de esta importante transformación de nuestra querida nación, porque no solamente son energía, fuerza, pasión y corazón, sino también inteligencia y amor por el sur-sureste y por México”, apuntó. Al participar como testigo de honor en la firma de convenio general de colaboración de este importante pacto a favor de las juventudes del sur-sureste, el mandatario refrendó su compromiso de trabajar, hasta el último día de su gobierno…Y hasta la próxima Dios mediante…

dcrisanto1@hotmail.com