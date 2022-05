Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Las elecciones de seis municipios “papa caliente” que dejó la pasada 67 legislatura

*Se agrega Oxchúc que deberá ser con “usos y costumbre”.

Mientras que el próximo 3 de abril se llevaran a cabo las elecciones extraordinarias de 6 municipios de Chiapas que quedaron pendientes del pasado proceso electoral ordinario del 6 de junio del 2021, debido a actos violentos y a falta de condiciones de seguridad, este primero de febrero el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) declaró el inicio del proceso electoral extraordinario, en los municipios de El Parral, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza, sin embargo ahora desde este fin de semana el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas ordenó otra vez al Congreso local, que también en el municipio en Oxchúc, se lleve a cabo nuevas elecciones municipales aunque aquí por razones de “usos y costumbres” para reponer todo el proceso para elegir al nuevo Presidente municipal.

En resumen, serán 7 municipios los que estarán en esta lucha electoral en el 2022, lo que ha levantado muchas expectativas porque el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, actuó de manera responsable confirmando que lo que aprobaron vía Fast Track -minutos antes de entregar la estafeta- la pasada 67 legislatura local fue que esta barbarie en contra de la democracia lo fraguaron o conspiraron horas antes de dejar los diputados locales lo que se llama “Comisión permanente”, dejándole la “papa caliente” a los nuevos diputados locales que conforman la 68 legislatura del Congreso Chiapaneco. Algunos lo han llamaron un acto cobarde esta actitud de los exdiputados locales con tal de no haber realizado o llevar a cabo nuevos procesos municipales electorales.

Desde aquella época advertimos textualmente en Comentario Zeta “que hasta el también Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) fijara su postura porque una tragedia en el futuro ante esta figura antidemocrática, el destino podría marcar graves culpables por esta temeridad de no llevar a cabo nuevos procesos electorales locales extraordinarios, dejando un peligro latente de enfrentamiento y desafío en el futuro del tamaño del Cañón del Sumidero”. Y hablábamos de que los anteriores diputados locales de la 67, nos habían dejado “bombitas de tiempo sociales”, y que ese “golpazo a la democracia” traería sus consecuencias graves. No fuimos catastrofistas fuimos reales y ahora muchos eslabones de la próxima elección extraordinaria municipal en Chiapas, se advierte muy virulenta y toxica, ya no se diga peligrosa, y que habrá que enfrentarla. Lo dijimos en su momento y advertimos también, el 5 de noviembre del año pasado:

“Ha sido el propio Presidente López Obrador que reconoce siempre más a la moral pública que actos que podrían ser legales, pero que atentan con el poder de la población que busca votar por sus autoridades municipales, de no hacerlo, la estabilidad social local siempre estará en riesgos por la irritación popular que sabe que su primera autoridad municipal cerca del pueblo, es totalmente simulada, artificial, falsa, ilegítima, espuria y moralmente fraudulenta. Son autoridades municipales completamente hechizas impuestas y hasta incriminadas. También ya lo dijo López Obrador, “Si no hay autoridad moral, no habrá autoridad política”.

Chiapas merece vivir en santa paz y armonía.

El asunto ya acaparó también la atención nacional y sabe la oposición que es oro molido este desacierto y pifia creado por los anteriores diputados locales, que se fueron por la más fácil, y ahora ese desfase democrático que quisieron imponer con autoritarismo “Consejos Municipales”, la situación se puso difícil y complicada y urge que todos los partidos políticos asuman sus responsabilidades para evitar cualquier confrontación de tragedia antes y después del 3 de abril.

Los chiapanecos no podemos quedar a expensas de que algo vaya a suceder, tenemos que abonar a que no suceda y cada uno de los partidos políticos pueden contribuir para que no ocurra nada desagradable el próximo 3 de abril cuando seis municipios de los más rijosos y enfrentados van a llevar a cabo elecciones extraordinaria y ya veremos qué pasa en el municipio indígena de Oxchúc que también resulta ser muy delicado y conforme transcurren los días solamente hay que pedirle a Dios que el rio no se salga de su cauce. Hay información que asusta.

Chiapas merece vivir con paz social, ya basta que sigamos en un camino sinuoso y muy escabroso por falta de sensibilidad política. La secretaria de gobierno tiene que poner a todos sus operadores y estrategas ha desquitar el sueldo y que ya es justo y necesario. Tienen que entrarle los partidos políticos y sus dirigentes, los propios medios de comunicación para sensibilizar a la población y hasta las redes sociales muy especiales que es por donde entra el veneno, la maldad y la enajenación en estos conflictivos municipios de Chiapas. Todos debes cerrar filas para que todo trascurra en santa paz. La lucha intestina es entre hermanos, pero vomitando maldad y coraje en contra de sus enemigos.

Los municipios Chiapanecos de Siltepec, Honduras de la Sierra, el Parral, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, frontera Comalapa, y ahora Oxchúc, ante su cancelación del proceso electoral municipal, algunos municipios por violencia electoral y otros probablemente por considerarse de graves riesgos, según los observadores y ojos biónicos, urge elegir mesas de seguridad locales, que asuman un papel de dialogo entre los ciudadanos y hasta la misma iglesia católica y cristiana podría construir a que se distienda el asunto, porque habrán malos que quieran que la sangre llegue al rio, pero a nadie conviene que Chiapas se convierta en una batalla campal en al menos estos municipios. Hay mucho por hacer y mucho que sensibilizar.

Cada 15 días se informará de investigaciones de periodistas asesinados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, durante la reunión de seguridad, se acordó que cada 15 días se informará sobre la situación de las investigaciones sobre homicidios y agresiones a periodistas y defensores de Derechos Humanos. El mandatario federal señaló que el propósito es enfrentar el problema de la inseguridad en coordinación con estados y municipios, con el fin de que se castigue a los responsables y que haya cero impunidades.

“Entonces ya acordamos que cada quince días se va estar informando. Por ejemplo, ya se trasladaron a los presuntos responsables del asesinato del periodista de Salina Cruz, Oaxaca. Porque se estaba dando ahí un movimiento y como las cárceles en los municipios, la vigilancia es precaria se les tiene que ayudar”, refirió.

Mientras todo eso sucede en San Cristóbal de la Casas se realizará el próximo 5 de marzo, la Reunión Nacional de Periodistas de México para analizar qué camino seguir ante la ola de violencia que se vive en el país en contra de los comunicadores. Ayer llegaron varios periodistas organizadores de varios lugares de la República Mexicana y fueron recibidos por al menos cinco colegas de Chiapas, por cierto, muy sigilosos. Así las cosas…Dixe