Localiza FGE sano y salvo a Dylan

El fiscal general Jorge Llaven Abarca informó en conferencia de prensa de la localización sano y salvo del menor de edad Dylan Esaú en la comunidad Las Palmas del municipio de Cintalapa de Figueroa, así como la detención de Margarita “N”, responsable de la sustracción de la víctima, ocurrida el 30 de junio en el Mercado Popular del Sur (Merposur) en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

El responsable de la procuración de justicia en Chiapas acompañado por Juanita Pérez, madre del niño y Alma Delia Guzmán Cano, representante de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, expresó que en una suma de esfuerzos de los tres niveles de gobierno, la Fiscalía del Estado desahogó diversas diligencias de campo y de gabinete para la integración de datos de prueba en la carpeta de investigación de los pormenores de manera cronológica previo, durante y después de la sustracción del niño que permitieron establecer la identificación de la responsable y ubicación de la víctima.

En ese sentido, dio a conocer que la noche del jueves 13 de agosto se llevó a cabo el operativo de rescate en la comunidad Las Palmas en el municipio de Cintalapa de Figueroa, logrando la localización de Dylan y la detención de Margarita “N” por el delito de desaparición forzada entre particulares.

Detalló que derivado de los trabajos de inteligencia se identificó a la hoy detenida con domicilio en la comunidad Nueva Esperanza de Los Pobres en dicho municipio, aunque se trasladó a la comunidad vecina, por lo que de manera inmediata se activó el protocolo para evitar poner en riesgo la integridad del menor de edad.

Llaven Abarca resaltó que luego del rescate del infante, personal especializado le realizó valoraciones médicas y psicológicas, arrojando que se encontraba en buen estado de salud, asimismo se están llevando a cabo trabajos de contención emocional a través de psicólogos de Atención a Víctimas del Delitos de la Fiscalía de Derechos Humanos para su incorporación al núcleo familiar.

Indicó que la Fiscalía General del Estado pedirá la pena máxima en contra de Margarita “N”, destacando que podría alcanzar la sentencia condenatoria máxima de 75 años de prisión, y aseveró que en breve se judicializará la carpeta de investigación para que la imputada responda por su conducta criminal.

Finalmente, el fiscal general reconoció la participación activa de la ciudadanía para ayudar a encontrar al menor de edad y agradeció a las y los presidentes municipales por coadyuvar en las acciones operativas de búsqueda.

Por su parte, Alma Delia Guzmán Cano, representante de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, reconoció y agradeció a nombre de la Federación los trabajos de investigación de la Fiscalía General del Estado para localizar a Dylan y que hoy ya esté con su familia.

En la conferencia de prensa también estuvieron Sandra Alicia García García, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas; Jesús Ernesto Molina Ramos, fiscal de Derechos Humanos; así como familiares del menor de edad.

Dylan Esaú paso a paso

Dylan Esaú, un pequeño de apenas dos años y medio, desapareció el pasado 30 de junio en el Mercado Popular del Sur (Merposur) de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Desde entonces su madre, Juana Pérez Peréz de 23 años, vivió una auténtica pesadilla. No paró de buscarlo. Incluso llegó el 21 de julio a la Ciudad de México, para exponerle su caso al presidente Andrés Manuel López Obrador. Logró que él se enterara y le ofreciera todo el apoyo por parte de su gobierno. Pero de su hijo, salvo unas cámaras del mercado que mostraron como otra menor se lo llevó aparentemente con engaños, no sabe nada más.

Juana Pérez contó cómo fue que ocurrió su tragedia. “Ese día llegué normalmente a vender, mis niños estaban ahí conmigo”, relató Juana, explicando que se dedica a vender frutas y verduras en el Mercado Popular del Sur, en un puesto que tiene, en el que trabaja a diario. “Decidí mandar a mi niño al puesto de mi mamá, que vende unos pasillos más adelante. Tengo otra hija más grande; los mandé a los dos”.

Nunca me imaginé que solo mi hija iba a llegar al puesto de mi mamá

Sin embargo, al puesto de la abuela de los niños solo llegó la hija mayor de Juana. “Fui al puesto de mi mamá a preguntar por mis hijos; ahí me dijo mi mamá que solo mi niña llegó, que mi niño ya no había llegado”, contó la joven madre mientras las lágrimas empezaban a inundarle los ojos. “Ya en eso empecé yo a buscarlo por todo el mercado”.

Juana buscó en todos los lugares del Merposur que sabía que le eran familiares al pequeño Dylan, aquellos donde se iba a jugar. Pero tampoco lo encontró. “Fui a preguntarle a todos los locatarios, tal vez estaba dentro de algún puesto y no lo miraba yo”, pero no fue así. “Se juntó el mercado, me ayudaron a buscar en toda la zona, adentro y afuera: ya no encontré a mi niño”, alcanzó a decir Juana antes de que se le cortara por completo la voz.

Solo pasaron entre 10 y 15 minutos desde que los niños se fueron del puesto de su mamá al de su abuela. Dylan desapareció en cuestión de minutos, alrededor de las 4-4:30 de la tarde.

“Me asusté por no encontrarlo. Vino mi familia, varios del mercado llamaron a la policía. Pero ya no lo encontré”. Entonces las personas que se encontraban con Juana la llevaron a levantar una denuncia por la desaparición de su hijo. “Ya la levanté y ellos estuvieron buscando; (personal de) Protección Civil y policía estuvieron dando vueltas en toda esa zona y no encontraron nada”, contaba desconsolada.

Al día siguiente, personal de la Fiscalía de Chiapas le mostró a la madre de Dylan Esaú las grabaciones de las cámaras de seguridad del Mercado Popular del Sur, que captaron lo que ocurrió con el pequeño. “Es cuando vimos que una niña de aproximadamente 10 a 13 años se llevó a mi hijo…” “Ya lo había sacado del mercado. Casi al momento cuando estaba yo con mi mamá hablando, preguntando por mi hijo, la otra niña ya se lo sacaba del mercado”.

Juana contó que ni ella ni sus vecinos del mercado habían visto antes a la menor que aparece en las grabaciones. “Nadie reconoce a la niña, yo no la conozco, no sé quién sea, no sé de dónde venga. Hasta ahorita no tenemos ninguna información de esa niña”

Dylan ya camina e incluso corre. Aún no habla muy bien y, según detalló su madre, no sabe su nombre. “En el mercado, desde que era bebé, le empezaron a decir ‘gordo’, así que lo conocen como ‘el gordito’. Algunos también ya le pusieron ‘el chinito”.

¿QUÉ MOSTRARON LAS IMÁGENES DE LAS CÁMARAS?

“Las primeras cámaras (muestran que), un pasillo antes de llegar al puesto de mi mamá, mi niño se detiene en una esquina, llega la niña y platica con él. Y mi niño como que no quería y se va a otro pasillo, y vuelve a ir la niña. Y no sé, yo pienso que con mentiras y engaños sacó a mi hijo”, señaló Juana, agregando que en un punto pareciera que la niña logró convencer a Dylan de ir con ella.

“En el primer pasillo para salir del mercado la niña va tranquila, igual mi niño fue tranquilo. La niña le señala un lugar como que ahí lo va a llevar; igual mi niño sonríe y señala el mismo lugar. Y siguen caminando”.

Pero la situación cambió una vez que la menor del video logró sacar al pequeño del mercado. “Ya a la niña como que le entra el miedo y ya lo lleva más arrastrando a mi niño. Ya eso es lo último que hemos visto. Hasta ahí llegan los videos”, logró decir entre sollozos la joven madre.

