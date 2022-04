Eduardo Ruiz-Healy

Los medios independientes, incómodos pero fundamentales para la democracia

Los políticos se declaran fervientes creyentes de la libertad de prensa, de opinión y de expresión de las ideas; afirman que una democracia no puede funcionar sin que existan medios y periodistas independientes.

Un buen ejemplo de quien así pensaba fue el autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, Thomas Jefferson, quien, en 1787, 14 años antes de convertirse en el tercer presidente de su país, escribió una carta en donde anotó lo siguiente:

“El pueblo es el único censor de sus gobernantes (…) La forma de prevenir interposiciones irregulares del pueblo es darle información completa de sus asuntos a través de los periódicos públicos, y hacer que esos periódicos penetren en toda la masa del pueblo. La base de nuestros gobiernos es la opinión de la gente, el primer objetivo debería ser mantener ese derecho; y si me quedara a mí decidir si debiéramos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin un gobierno, no dudaría ni un momento en preferir este último. Todo hombre debería recibir periódicos y ser capaz de leerlos”.

O sea que una sociedad bien informada a través de los medios de comunicación no se equivocará al juzgar las acciones de sus gobernantes. Por eso, entre tener “un gobierno sin periódicos o periódicos sin un gobierno”, él preferiría lo segundo.

Claro, así pensaba porque en esa época vivía en París, en donde desde 1785 hasta 1789 se desempeñó como ministro del primer gobierno descentralizado de su joven país ante la corte del absolutista rey Luis XVI.

En la capital francesa vio lo que sucedía en un país en donde los pocos periódicos que había necesitaban de una licencia real para operar, fuertemente censurados, y dedicar tinta y papel solo para apoyar al soberano. Como el demócrata convencido que era, escribió lo que transcribí líneas arriba.

Pasaron los años y de marzo de 1801 a marzo de 1809 fue presidente de su país. Durante esos años tuvo fuertes enfrentamientos con la prensa en vista de que el 80% de los periódicos que entonces había, estaban afiliados al Partido Federalista, opositor al Democrático-Republicano que él fundó junto con James Madison, quien en 1809 lo sucedió en el cargo.

Muchos de los periodistas de entonces, al igual que los de hoy en la mayoría de los países en donde hay medios de comunicación independientes, eran libres y partisanos, y los periódicos federalistas se encargaron de satanizar día tras día a Jefferson, publicando mentiras y medias verdades para restarle popularidad a él y a su partido.

De acuerdo con Jerry W. Knudson, autor de Jefferson and the Press: Crucible of Liberty (University of South Carolina Press, 2006), “Con la excepción de Lincoln, ningún presidente antes del siglo XX ha sido más vilipendiado por los medios de comunicación estadounidenses que Thomas Jefferson”.

Tal vez por eso, en otra carta que escribió en 1807, aun siendo presidente, señaló que “Ahora no se puede creer nada de lo que se ve en un periódico. La verdad misma se vuelve sospechosa al ser publicada en ese vehículo contaminado”.

Pese a ello, hasta el final de sus días defendió la libertad de los medios y nunca buscó acabar con algún periódico. Fue un demócrata de verdad que sabía que los medios independientes son incómodos pero fundamentales para la democracia.

