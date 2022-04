Poder y Dinero

Mañaneras sin AMLO, un rifle sin gatillo

* Covid, lo mantiene en cuasi silencio * Suspendida estrategia propagandística * Comunicación oficial de un solo hombre * Desde la silla presidencial, hace cambios * Dos prioridades: sucesión y tren Maya * Citi, deja dudas con su salida *Se esconde el presidente de la CNBV * Cambios de Gabinete con sello Sheinbaum * Schneider Electric, RSC

No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder.

Benjamín Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense.

Víctor Sánchez Baños

La política de comunicación del gobierno federal, está centrada en un solo hombre. Es el estilo que manejan gobiernos de izquierda sesentera en toda América Latina.

Así vimos los maratónicos discursos de Fidel Castro, que azorrillaban durante horas a los cubanos. Después a principios del milenio, a Hugo Chávez, con una caterva de mentiras que servía para fortalecer su base de seguidores. Posteriormente vienen figuras como Nicolás Maduro, Evo Morales, en Bolivia.

Es el mismo estilo de Andrés Manuel López Obrador. Tomar cualquier tribuna para mandar un mensaje que, como Líder del Ejecutivo, lleva espacios en las primeras planas. Divide en propaganda e información. Sin embargo, en ambos casos tiene un solo objetivo: la sucesión presidencial.

La mañanera, que la instrumentó desde su paso en la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, López Obrador, la uso para fijar agenda, al gobierno de Vicente Fox. Se levantaba temprano para colocar las minas informativas a sus opositores.

Con preguntas a modo, que hacen personajes que nada tienen que ver con la comunicación y que no representan el más mínimo núcleo de lectores que ellos mismos, coloca los temas que interesan al Presidente.

Ataca a sus enemigos desde las notas matutinas, que poco a poco, pierden el interés nacional, por repetitiva, pero uno de los temas es el que sobrevive en las primer aplanas y en los teasers de los programas de radio y televisión. Las redes sociales de los seguidores de AMLO, no son representativas, ya que es la misma clientela de siempre. Lo que le interesa al presidente es pescar más seguidores y asegurar el futuro del grupo en el poder.

En breves periodos de vacaciones o en lapsos de enfermedad por Covid, ha faltado. Ya no puede destinar tiempo para atacar a sus enemigos, a los desleales a la 4T, para impulsar sus proyectos de obras faraónicas, y para impulsar electoralmente los puntos débiles de su administración y de gobernantes paridos en Morena.

Las mañaneras como Olga Sánchez Cordero o con Adán López, solo alcanzan algunos espacios. El “toch” de López Obrador, es “único”. Habla de todo. De economía, de la cual tiene serias fallas de conocimiento; de historia, espectáculos, medicina, moral, política, partidos. De todo, aunque tenga deficiencias. Al fin y al cabo, la mayoría de la población también desconoce de esos temas.

Pero, las mañaneras se han distinguido en usarlas como torreón de un francotirador. Dispara contra quien lo critica, quien no le cree, para aquellos que ve como peligrosos a su proyecto transexenal (como él mismo lo reconoce).

Sin la tribuna, busca espacios en los medios tradicionales, para operar política y administrativamente. Así, cuida sus dos objetivos fundamentales: las obras que, según él, marcarán el futuro de su “legado”, así como el aseguramiento electoral.

Por ello, pese al tarjeteo intenso del jefe de prensa de Presidencia, Jesús Ramírez, la mañanera sin AMLO se convierte como un jardín sin flores; una pistola sin balas o una enchilada sin tortilla.

PODEROSOS CABALLEROS

AMLO FORTALECE A SHEINBAUM

Como su delfín presidencial, el presidente le está construyendo toda una estructura a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Los últimos cambios en la administración federal, está enfocada a darle posiciones a claudistas. Personajes formados y cercanos a la Jefa de Gobierno, llegan a la Secretaría de Bienestar Ariadna Montiel como secretaria, y María del Rocío García Pérez, quien estaba en la dirección del DIF, asume la Subsecretaría de Bienestar. Ambas, pintan sus colores como operadoras de Sheinbaum en materia de programas sociales a nivel federal. El resto son reacomodos para impulsar los proyectos personales de AMLO. Rogelio Jiménez Pons pasa de la dirección general del Fonatur a la Subsecretaría de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, una posición insípida e incolora. La vacante en Fonatur la ocupará Javier May, quien era el secretario de Bienestar. May, no ha servido en ninguna de las posiciones en las que lo puso su amigo y mentor, López Obrador. Lo manda a una posición que se necesita a personas preparadas cuando menos en la venta de propiedades del gobierno federal, en materia turística. El secretario de Gobernación, Adán López, dijo que no es necesario ser ingeniero para dirigir el Tren Maya, la obra icónica del gobierno del Presidente, y que está a cargo de Fonatur. Ni Adán, ni May, tienen la más remota idea de la manera cómo funciona esa institución. Por último, se designó a Carlos Morán Moguel como director general del AICM.

CITIBANAMEX, MÁS DUDAS

La Secretaría de Hacienda, reconoció que la decisión de Citigroup de salir de México, un banco de consumo tan grande, plantea a las autoridades hacendarias y regulatorias asuntos delicados, mismos que de parte de la secretaría, recibirán un tratamiento riguroso y exigente, incluyendo un tema fundamental en materia de concentración. El tema será tratado “con estricto rigor y rectitud, cuidando en todo momento los intereses de México”. Lo que queda claro, es que el gobierno fue informado por la misma presidenta de Citi, Jean Fraser, pero se mantuvo Hacienda en silencio para evitar deformaciones en el mercado de Valores. Por cierto, el presidente de la Comisión nacional Bancaria y de Valores, guarda silencio. Lo que preocupa es que el presidente de ese organismo regulador, Jesús de la Fuente Rodríguez, prefiera no hablar para evitar cometer errores, aunque su obligación es dar explicaciones y defender los intereses de los ahorradores y clientes de Citibanamex. Es aterrador el silencio oficial. Hacienda no es suficiente. Bueno, ni el titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, dice “este tema es mío”. Pesa sobre el país la duda que Citi sale del país por la falta de un Estado de Derecho y, en especial, por las contrarreformas que impulsa el gobierno federal, como la eléctrica y reformas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Respuestas, políticos de Morena. ¡Respuestas!

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

SCHNEIDER ELECTRIC

Bajo el liderazgo de José Carmona, Schneider Electric México recibe certificación como empresa comprometida con la inclusión y la diversidad. La distinción fue otorgada por la Fundación Human Rights Campaign, a un grupo de empresas con operaciones comerciales en México. Schneider Electric, organización dedicada a la transformación digital de la gestión de la energía, recibió por primera vez en México la certificación “Mejores lugares para trabajar por la equidad LGBTQ+ 2022” que otorga la Fundación Human Rights Campaign y el informe HRC Equidad MX: Programa Global de Equidad Laboral.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos