#HASHTAG DE LA SEMANA

#MESA DE SEGURIDAD DE CHIAPAS LA MEJOR DEL PAIS. Así de sencillo fue el reconocimiento, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo en su reciente visita a tierras chiapanecas, sobre la Mesa de seguridad que se celebra todos los días muy temprano y que es presidida por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas: Es la mesa de seguridad que mejor funciona en el país. Es la mesa que es encabezada por el gobernador. No falta y no manda representantes. El problema de la inseguridad no se puede delegar. Por eso hay buenos resultados, porque el gobernador está participando todos los días personalmente. Este es un amplio reconocimiento público para el trabajo en materia de seguridad del gobernador chiapaneco. Pleno espaldarazo al gobierno de Chiapas. En este referente, cabe señalar que una de las recomendaciones que el presidente López Obrador hizo para enfrentar la pandemia, además de la sana distancia y del lavado de manos, “es estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, esto ayuda mucho para que no dé el coronavirus”. Seguramente esto explica las causas, por las que le dio el coronavirus al ratón de Orlando, el tal Juan José Sabines Guerrero. Nunca ha estado bien con su conciencia, ha mentido y ha traicionado con singular alegría. Los políticos deben revisar su conciencia para que no se vayan a enfermar.

#PANORAMA INCIERTO Y SOMBRIO EN EL IMSS. Todo parece indicar que en su momento se han confirmado las preocupaciones del senador por Morena, Germán Martínez, sobre la suerte y destino del IMSS. Esto es lo que le permite reconocer que “está triste “porqué el panorama es incierto y sombrío, Advierte el Senador Martínez “veo un túnel en el que nadie nos indica la salida. Estamos entre los primeros lugares del mundo en contagios y muertes, eso no es honroso, y tiene que tener responsabilidades”. A tiempo renuncio del IMSS.

#JUVENTUD E INEXPERIENCIA DE ANIA ROBLES. Todo indica que los funcionarios públicos no se informan, ni siquiera por curiosidad leen los periódicos. Si lo hicieran estarían enterados de lo que el presidente municipal de Ocosingo hizo con un grupo de colaboradores que se despacharon una gran fiesta en plena pandemia. Los corrió. Una sorpresa de esta naturaleza pudo haberse dado con Tania Robles, titular del Deporte en Chiapas, si la denuncia de residentes del fraccionamiento Haciendas de México hubiera prosperado, después del escándalo que armaron “sus cuates”, con mariachis, por la celebración de su cumpleaños. Hay quienes no aprenden que son tiempos para resguardarse, no para celebraciones de esta naturaleza. Una funcionaria pública poniendo el ejemplo.

#NEPOTISMO EN LA CONTIENDA MUNICIPAL DE CINTALAPA. Todo parece advertir que por no leer lo que dicen las leyes, podrían quedar de última hora fuera de la contienda por la presidencia municipal de Cintalapa, las reconocidas como “las alegres comadres”. La esposa de Pancho Nava, porque no puede heredar el cargo, ya que es esposa del presidente municipal, y la diputada Luz Palacios, esposa del profesor Julián Nazar, que es hermana de la sindico por línea directa. Tiempos.

#LE LLAMAN EL ESPIRITU SANTO AL PROFESOR JULIAN. Ante la permanente ausencia del Profesor Julián Nazar, ya le llaman “el espíritu santo”, porque saben que existe, pero nadie lo, puede ver. Los priistas de Chiapas, los pocos que quedan están demandando a la dirigencia nacional, que se haga el cambio con el método que se utilizó en Oaxaca, que a través del ZOOM se hizo el relevo de la dirigencia estatal oaxaqueña. De otra manera en Chiapas para el 2021, no habrá participación priista.

#SINDICA Y TITULAR DE ECOLOGIA EN PLENO ROMANCE. Muy comentado en el Ayuntamiento tuxtleco la íntima amistad que se consolida todos los días entre Karla Torrestiana, Sindica del municipio y Aurelio Cruz Ovando, titular de Ecología. Trasciende que el ahijado de Enoch Araujo, panista de origen y la sindica están bastante ilusionados que exhiben su relación que pareciera más que amistosa en todo momento.

#LIDERAZGO Y EXPERIENCIA DE ERNESTINO MAZARIEGOS. Con una probada experiencia y un demostrado liderazgo entre los ganaderos de Chiapas, Ernestino Mazariegos puede ser una carta importante para representar en el Congreso a los productores de ganado de Chiapas. Un cuadro político óptimo para que cualquier partido pueda postularlo con la seguridad de lograr un buen número de votantes.

#DESAPARECEN LAS BANCADAS DEL PES COMO DEL PRD. Quedan tirados por la libre ya sin bancada en el senado y sin prerrogativas, Miguel Ángel Mancera del PRD y Sasil de León del Partido Encuentro Social. La pregunta es ¿Se unirán a otras bancadas o permanecerán en la soledad? Por lo pronto son los huerfanitos de los ajustes legislativos de las bancadas. Ambos quedan como senadores, pero ya sin el liderazgo de una bancada. Pierden privilegios y sin la fuerza de una coordinación nacional.

#VIOLENTO Y PREPOTENTE FUNCIONARIO DE PREVENCION DEL DELITO. Quién los capacita y los entrena los convierte en violentos y prepotentes funcionarios. Este es el caso de Mario Alberto Robles Martínez, del Departamento de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Tuxtla Gutiérrez. Lo detuvieron y hay denuncia correspondiente por haber agredido a una dama y a otra persona del sexo masculino. Por vandalizar una camioneta y no quiere responder por los daños causados. Se espera que no haya impunidad por todo lo realizado por Robles Martínez, que todavía se ostenta como funcionario de seguridad pública municipal, buscado impunidad. Carlos, Carlos tus colaboradores son tan iguales.

#FELICITA GOBERNADOR A DIRECTOR GENERAL DE CECYTECH. Por estar cumpliendo con los principios generales de un buen servidor público: Honestidad, Lealtad y compromiso con el pueblo, en el desempeño como Director General de CECYTECH, el Lic. Sandro Hernández Piñón fue ampliamente felicitado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en el evento de entrega de equipamiento para seis planteles en dónde se imparte la especialidad de Enfermería General. Esto permite reconocer los resultados de la política de “hacer más con menos”, usando los dineros del pueblo de manera adecuada. Es importante mencionar que este 4 de junio, CECYTECH acaba de firmar seis convenios específicos por 5 años con el IMSS, para la realización de las prácticas clínicas y el servicio social. Muy bien por estos beneficios directos para los y las estudiantes de enfermería. Un éxito el trabajo y la gestión del Lic. Sandro Hernández Piñón. Congratulaciones.