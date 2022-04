Asesoría legal

Migración

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

La mayoría de los políticos no ven más allá de sus narices, solo se la pasan hablando del tema de la inseguridad y de ahí no salen, solo se la pasan diciendo que unos políticos son corruptos y que van acabar con la corrupción según ellos, los del PRI decían que había mucha inseguridad y mucha corrupción, que veían a un pueblo con hambre y sed de venganza, y que iban a acabar con ella, tan solo el Estado de México y Sonora son Estados donde gobierna el PRI y son los primeros lugares a nivel nacional donde reina la inseguridad y la corrupción, otro partido es MORENA propiedad de Andrés Manuel López Obrador donde se la pasaba hablando como guacamaya diciendo que la mafia del poder tenían la culpa de esto y del otro, y hasta la fecha lo sigue diciendo, habla como un candidato en campaña no como un presidente, el tema de la inseguridad ya lo sabemos, el tema de la corrupción ya lo sabemos, ya estuvo, ya chole con esos cantos guajiros más antiguos que ellos mismos, hay otros temas más importantes y que hay que poner atención, uno de ellos es la MIGRACION, los mexicanos que son deportados a México no reciben ninguna ayuda por parte del gobierno mexicano, los migrantes mexicanos aportaban grandes remesas de dinero al país, lo más importante del Presidente de nuestra nación es apoyar a los mexicanos para que regularicen su situación migratoria y puedan trabajar en Estados Unidos si así lo desean, claro, yo lo digo aprovechando la “buena relación” que tiene Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump, el poder que se le dio democráticamente a Andrés Manuel López Obrador es para ayudar al país no para hundirlo más, la Guardia Nacional se la pasa acosando a las personas que viajan al norte del país, la Guardia Nacional NO sirve para nada, es un proyecto fallido, estuvo muy mal haber desaparecido a la Policía Federal, aquí lo importante es ayudar a los mexicanos migrantes que se encuentran en otros países trabajando, a regularizarse, no a darle en la torre, no hay que quedarse sentado viendo como regresan a miles y miles de mexicanos de Estados Unidos, lo cierto es que, la mitad de Estados Unidos era de México, y ningún presidente de México ha tenido el valor ni la iniciativa de pelear nuevamente el territorio que le pertenecía a México, la situación que se ha visto me hace pensar que el Presidente de México está bajo las ordenes de Donald Trump, este último, es un fulano mediocre, idiota, estúpido, imbécil, racista, un metiche que mete las narices donde no debe, como una vez dijo, meteré al FBI para acabar con los narcos de México, pobre estúpido imbécil, ¿Por qué no viene de visita a México o a que le teme el mediocre estúpido de Donald Trump? Aquí a México no tiene nada que hacer, si llega a meter personal de seguridad de Estados Unidos es VIOLAR LA SOBERANIA DE MEXICO, ¿Por qué no mejor emprende una campaña en su país para acabar con los drogadictos y los que compran armas?, ¿porque atacar a otros países y decir que los mexicanos somos criminales? Ningún mexicano es criminal, a los gringos nadie les pone una pistola para que se metan droga a su deslavado cuerpo, cuando el estúpido presidente de Estados Unidos le dio la orden a López Obrador para cerrar frontera, el otro bien sumiso le hizo caso, que tonto deberas, ¿Qué no sabe el presidente de México que las enfermedades de África, Haití, Cuba, Centroamérica y América del Sur se están almacenando en México por tener tantos migrantes parados? La Diputada Presidenta de la Comisión de Migracion del Congreso de la Unión no hace absolutamente nada en el tema migratorio, los elementos del Instituto Nacional de Migracion hacen lo que pueden, la Guardia Nacional acosa a los mismos mexicanos y su reputación de cada persona cuestionada pone su reputación en duda, a todo mundo se le olvidó solicitar la suspensión de funciones del Presidente de México por voltear a ver el coronavirus, México cada día está de mal en peor, tan solo en Sonora la migración irregular aumenta, de hecho, el mencionado Estado se ubicó en el sexto lugar a nivel nacional entre Migracion irregular y comercio informal, es importante tocar el tema de la Migracion, muchas mujeres migrantes que incluso vienen con sus hijos e hijas podrían ser secuestradas para explotarlas sexualmente, pero, eso, no le importa al presidente sumiso que tenemos, la Gobernadora de Sonora debe abrir canales para regularizar a los migrantes, abrir fuentes de empleo, tener iniciativa e invitar a los empresarios internacionales a invertir en su Estado, pero no, no tienen iniciativa la Gobernadora de Sonora, solo toca temas locales como cualquier político común y corriente, más corriente que común, el Estado de Chiapas es la sala de espera de los migrantes que se encuentran varados en los diversos municipios, ni la Secretaría de Salud se toma siquiera la molestia de revisar a cada migrante para ver si no es portador de coronavirus u otra enfermedad, tampoco estos sujetos tienen ninguna iniciativa, nuevas caravanas llegarán a Chiapas de Centroamérica, y como siempre, pasarán muy fácil y entraran a México, los africanos y haitianos son las personas más violentas que hay, han llegado a México exigiendo, golpeando, atacando a los elementos de Migracion y de la Guardia Nacional, han ocasionado destrozos en las oficinas de gobierno, se han metido a las casas y departamentos que están vacíos y nadie los puede sacar de ahí, la policía les tiene miedo a los migrantes de estas nacionalidades, los africanos y haitianos le han faltado el respeto a las mujeres mexicanas, ellos traen enfermedades graves como el ébola, sida, gonorrea, sífilis y coronavirus, aun y con todo esto, las autoridades mexicanas no hacen nada al respecto porque son sumisas a las órdenes del presidente estadounidense, un estúpido racista que en todo momento se la pasa hablando mal de México y todo, porque no tiene otro tema ni sabe absolutamente nada de política.