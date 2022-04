Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

MORENA se entrampa y turba ante lucha interna de aspirantes Presidenciables

La fuerza de la imagen del Presidente López Obrador sigue siendo afanosa, fuerte y contundente en todo el país, no se le puede negar su popularidad nacional y consideramos que nunca más va a ver un político con esas simpatías, notoriedades y popularidad como el Presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, que sea como sea es un Presidente de México que cautiva y atrae al pueblo. Será muy difícil y pasaran 100 años para que haya alguien que alcance este fenómeno de reputación y admiración como el que se vive actualmente en la política mexicana.

Tan difícil está la situación de que ya no va a ver otro igual como López Obrador, que a tres años de que concluya este sexenio el revoltijo y la mescolanza se ha hecho presente con mucho ruido de lo que se llama la “Sucesión Presidencial”, al interior de MORENA y ya no se diga en el gabinete legal y ampliado del gobierno de México, que parece por el momento ser los propios enemigos de lo que se está gestando en el partido que se encuentra en el poder: MORENA,

Una sucesión Presidencial que se aceleró y precipitó, más bien lo aceleró y precipitó el propio López Obrador cuando destapó el pasado 5 de julio a los funcionarios que laboran en su gabinete y que podrían encabezar los esfuerzos de su movimiento en la consolidación de la Cuarta Transformación 2024-2030: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier y Rocío Nahle, sin embargo las primeras “corcholotas Presidenciales” destapadas iban con un “tiro de tirabuzón” bien manejado y colocado, lo mejor del béisbol, porque de esta primera lista López Obrador metió paja a la lista, y esos eran, De la Fuente, Moctezuma, Clouthier, y Nahle.

Muchos entendieron la jugada beisbolera de López Obrador, que solamente había dos cartas fuertes, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pero algo falló porque el pueblo mexicano ya no es tonto –diría el propio Presidente de México-. vino la discusión y el zipizape inmediatamente en las redes sociales, el hombre que conoce más a López Obrador porque han caminado juntos desde hace más de 25 años, había quedado fuera, el senador Ricardo Monreal, quien en tres días después el mismo Presidente López Obrador lo tuvo que meter a la lista argumentando también que había nombres de liderazgos del poder legislativo que también podrían ser ungidos por parte de MORENA, para ocupar la silla Presidencial.

Sin embargo, ya había quedado el yerro del primer “tirabuzón” Presidenciable con miras al 2024 y que en el béisbol es donde se cometen los más peores errores de un deporte, por eso su calificativo de “El rey de los deportes”. La jugada pésima beisbolera volvió a alebrestar a nivel nacional la gallera y prácticamente hasta ahora han quedado solamente tres los que se consideran más fuertes: Sheinbaum, Ebrard y Monreal.

Un trio de aspirantes que desordena más la política interna de la selección de MORENA para su candidatura Presidencial. Inmediatamente la alianza entre Ebrard y Monreal se hicieron presente y hasta se habló de un pacto de lealtades, “Si yo soy, tú estás conmigo, o si tú eres, yo estaré contigo”. A los 20 días el Presidente ya le estaba levantando el brazo a Claudia Sheinbaum, sin medir consecuencias –así es él- enviando un mensaje de que es mujer y no hombre la que seguirá con la cuarta transformación. Los golpes y codazos siguen al interior de MORENA y la cuarta trasformación, y el líder nacional de MORENA Mario Delgado, envió un último mensaje que descontroló el pacto Ebrard-Monreal, que sería con encuestas la selección del próximo candidato a la silla Presidenciable por MORENA, petición que ya había hecho el mismo López Obrador.

Inmediatamente saltó al cuadrilátero Ricardo Monreal, advirtiendo que lo mejor no eran “las encuestas” para definir candidaturas de MORENA, sino cualquier otro método, es mas ayer hablo de primera y segunda vuelta para buscar una candidatura firme y fuerte en MORENA, porque ya no será la imagen de López Obrador, la que opere electoralmente por sus simpatías, sino la imagen de lo que dejó López Obrador con la cuarta trasformación en nuestros país en función de su sexenio, que no sabemos hasta ahora los éxitos y triunfos que vayan a ver con el gobierno de la 4T del personaje más reconocido popularmente en la historia moderna de los mexicanos como es López Obrador.

No se han cumplido ni tres años de gobierno y la carrera por la sucesión presidencial ya está como nunca en la historia del país. O regresa la tercera o se consolida la cuarta trasformación.

Las ultimas de ayer de Ebrard, Sheinbaum y Monreal.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, confirmó que participará en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura en las elecciones presidenciales de 2024. Añadió que no tiene pensado otro escenario, esto luego de que fue cuestionado si podría ir con otro proyecto político. «Debe de haber condiciones de competencia, pero si estás pensando en una encuesta debe ser creíble y confiable… Yo voy por el proceso en Morena, no tengo pensado otro escenario… pero lo seguimos platicando en su momento», expuso. (Agencias)

Por su parte el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, expresó que es momento de que el partido explore nuevos mecanismos para la elección de candidatos, entre ellos, las elecciones primarias. : “Yo creo que es el momento de iniciar procesos de elecciones primarias, que en todo el mundo se realizan y que México las ha realizado, en algunos casos incluso otros partidos acudieron a la consulta popular, a la consulta a la base, a la consulta de delegados”, afirmó en un encuentro con medios en puebla. Estimó que la convocatoria del partido para las candidaturas se realizará hacia octubre de 2023, por lo cual recordó que en otras ocasiones ha señalado que Morena debe realizar una revisión a sus procesos de selección de candidatos, con la finalidad de evitar que existan divisiones y fracturas.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, apoyó al presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la realización de encuestas dentro de Morena, para seleccionar al candidato para las elecciones presidenciales del 2024. En conferencia de prensa, Sheinbaum declaró: “Es lo que establecen los estatutos del partido al que pertenecemos, que es Morena, está por los estatutos, es algo con lo que concuerdo, pero, además, el presidente de la República siempre lo ha mantenido inclusive previamente a que existiera Morena, es algo que inclusive está en los estatutos y me parece un método adecuado”.

Conclusión. Pero los expertos señalan que de este trio de aspirantes Presidenciables morenos, será Ricardo Monreal, quien, si no va con MORENA, tiene otro camino que es el PT y hasta el PVEM, que lo impulsarían, contando además con la fuerza electoral del PRI, PRD, PAN y MC, lo que vendría en el futuro una Sheinbaum contra Monreal o un Ebrard contra Monreal, porque desde un principio López Obrador fijo su postura: Sheinbaum o Ebrard, pero nunca Monreal, lo ve AMLO, como un personaje que no llevaría a cabo su proyecto de gobierno de la cuarta transformación. Desde enero del 2022, la fiebre electoral será de pronósticos reservados. (Continuará).