Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Morena sin periplo y presionado por el coronavirus

Las grandes decisiones del país y de los partidos político nacionales increíblemente se vienen generando por vía virtual, y curiosamente este inicio de semana el partido en el poder, MORENA, a través de su Consejo Nacional, aprobó en sesión virtual, renovar su dirigencia nacional mediante una encuesta entre sus militantes, pero para muchos observadores incluyendo dela misma filiación partidista la ruta de las elecciones internas del partido en el poder es insegura, un partido completamente confrontado y desarticulado internamente, abandonado aparentemente por la mano Presidencial, y hasta tiene de enemigo al coronavirus que es en el fondo el que ahorca esta renovación de dirigencia nacional, porque es el que podría desquiciar la ruta Morenista entre la militancia.

La situación ha alcanzado escenarios insospechados de que, si el coronavirus lo permite, donde no hay cuartel para pensar que la lucha para la dirigencia será entre Berta lujan y Mario Delgado, y que no haya absolutamente nada este 2020, y se siga con los delegados de Morena hasta el 2021.

El Universal dijo ayer que la dirigencia de Morena está lista para completar su proceso de relevo interno, pero sólo con semáforo sanitario en verde en todo el país; de lo contrario no habrá elección de dirigentes por circunstancias de fuerza mayor. Por la pandemia de Covid-19 Morena está imposibilitado para realizar sus 300 congresos distritales, 32 congresos estatales y Congreso Nacional, por ser reuniones masivas con alto riesgo de contagio, explicó el dirigente provisional Morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Así, dejó entrever el barbón Ramírez Cuellar, que todos los mandatos de dirigentes en Morena podrían quedarse en 2021, pues no hay condiciones para el relevo en todos los niveles y por tanto tampoco pueden realizarse las encuestas para elegir presidente y secretaria general nacionales, último eslabón de una cadena de congresos distritales, estatales y nacional.

Ayer Ovaciones dijo también que Alfonso Ramírez Cuéllar encabezó el Consejo Nacional de Morena, en el que, con 100 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones se aprobó aplicar una encuesta entre los militantes Morenistas para definir al nuevo presidente del órgano político entre el 24 y 26 de agosto próximos, para que el día último de ese mes haya nuevo dirigente nacional. Sin embargo, el padrón de militantes Morenistas es inconsistente y para el Instituto Nacional Electoral (INE) hay sólo registro de 319 mil 419 afiliados confirmados.

Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resolvió que la renovación de la dirigencia partidista debería ser por un método de encuesta abierta, dada la inconsistencia en los padrones de militantes, lo cual no transgrede el principio de autodeterminación del partido porque sería en cumplimiento de una sentencia del Tribunal al tratarse de una cuestión de orden público e interés social.

Lo que realmente vaya a pasar en Morena nadie lo sabe hasta el momento, pero de seguir la confusión y la lucha fratricida su fuerza electoral podría verse muy mermada para los comicios intermedios del próximo 4 de julio 2021, con riesgo de perder la mayoría en la Cámara de Diputados.

Aunque algunas entidades del país ya están en semáforo anaranjado, en que son viables reuniones masivas, pero sólo con medidas sanitarias y en espacios abiertos, Morena sólo realizará congresos si el semáforo es verde, lo que no ocurre en ninguna parte del país. En 15 entidades el color es rojo y en 17 es anaranjado, pero en algunas de este color, ante los rebrotes se ha anunciado el regreso a la alerta máxima. En tanto, para el relevo de todas las dirigencias de Morena se necesita que todo el país esté en verde pues se requiere realizar congresos en los 300 distritos en que se divide el territorio nacional.

Nosotros “no vamos a poner en riesgo a los ciudadanos y mientras no tengamos semáforo verde es imposible realizar las asambleas”, aseguró Ivonne Cisneros Luján, integrante de la Comisión de Encuestas de Morena. “Morena está listo para cumplir (con la elección interna) pero una vida de un militante de morena vale mucho, entonces no lo vamos a hacer, de ninguna manera, aunque necesitemos una dirección. Con esta dirección necesitamos aguantar”, advirtió Felipe Rodríguez, de la Comisión Nacional de Elecciones Morenista. “Si se da el 31 de agosto y se pueden realizar asambleas el 2,3, 5 de septiembre y lo podemos lograr qué bueno, si no, ahí determinaremos qué hacer”, aseguró. Lo que no hará Morena será realizar congresos si el semáforo no está en verde, “imagínense el contagiadero”, insistió Rodríguez. (El Universal).

Y es que se recordó que el cambio de dirigencia nacional ante el problema del coronavirus, es que hay las disposiciones del Consejo de Salubridad General, que restringen la realización de actividades según la semaforización, es de observancia obligatoria, por lo que Morena no puede ser acusada de desacato por no realizar sus congresos, por tratarse de eventos masivos no recomendados.

Al final expuso Ramírez Cuéllar: “No tenemos ninguna otra alternativa (más que asambleas) llegaremos a la fecha establecida por el Tribunal y la convocatoria y en ese momento el CEN tomará las decisiones que sean conducentes”.

En Tapachula aumentan delitos cometidos por migrantes.

El problema en Tapachula, se está poniendo color de hormiga con el fenómeno de los extranjeros, específicamente los migrantes centroamericanos, quienes han decidido salir a las calles de la ciudad a delinquir y quebrantar normas legales que empiezan a desarmonizar la tranquilidad y la paz de los Tapachultecos. Aprovechando el problema de la pandemia del covid 19, donde el grupo más golpeado económicamente en Tapachula son los grupos de extranjeros llámense centroamericanos, africanos, o haitianos y hasta cubanos, ahora se volvieron en contra de los que les dan de comer.

La pobreza que produce el coronavirus y la necesidad por comer, la situación se hace difícil en Tapachula, porque los grupos juveniles de extranjeros al ver que no reciben monedas lavando vidrios de automóviles, o simplemente que lo anden pidiendo en las calles, no les queda otra cosa que cometer delitos como asaltos y robos que muchas de las veces se dan con agresiones y ataques; y el miedo se ha hecho normal entre los ciudadanos del lugar.

El Movimiento Amplio de Organizaciones para la Liberación Nacional (MAOLN), se manifestó ayer en las inmediaciones del 36a Zona Militar en Tapachula, por el desbordamiento del número de delitos cometidos por migrantes en los municipios de la Frontera Sur. En el acto, Ángel Alberto Ibarra Tercero, vocero de esa organización, dijo en entrevista para EL ORBE, que, en el tema de seguridad, han visto que personas centroamericanas se están dedicando a actividades ilícitas en la región, como robos a comercios y asaltos a transeúntes. «Le pedimos a las autoridades de los tres niveles de Gobierno que se dé más atención a esa problemática», recalcó.

Tapachula tiene pues que vivir con el problema cotidiano dela inseguridad producida por los centroamericanos, y al mismo tiempo sortear el peligrosísimo contagio y muerte del covid 19, lo que no deja de ser una de las ciudades más doblegadas en el país. Dixe.