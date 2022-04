Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Navarro va triunfar en Nayarit y encabezará un gobierno cercano a la gente: Güero Velasco

El candidato del partido verde Miguel Ángel Navarro Quintero lidera todas las encuestas para ganar la gubernatura del estado de Nayarit, en alianza con Partido Morena PT y Nueva Alianza, señaló el senador Manuel Velasco Coello coordinador del parlamento de los senadores del verde en el senado mexicano quien remarcó con voz fuerte que sin duda va a triunfar y encabezará un gobierno cercano y sensible a las necesidades de la gente. Velasco Coello señaló más adelante que su partido con la alianza con MOENA, PT y Nueva Alianza obtendremos el triunfo y desde luego obtendremos la gubernatura de Nayarit en las elecciones venideras porque elegimos un candidato con un don de gente, abierto a todas las clases sociales y fuerzas políticas. Tenemos más del 30.5% de las preferencias de los ciudadanos de esa entidad, y de aquí a las elecciones las tendencias van a subir y no bajaran porque Navarro Quintero está haciendo una política cerca de la gente con sensibilidad humana. El popular Güero Velasco más adelante agregó que: A tres meses de efectuarse las votaciones, en Nayarit nuestra alianza con Morena, PT y Nueva alianza, estamos seguros que vamos a ganar -dijo- nos vamos a llevar una sencilla victoria en los comicios locales de 2021, poco más de tres años después de la elección de junio de 2017, cuando el PAN y los partidos que integraban la coalición Juntos por Ti obtuvieron 38.6% de los votos. Según el sondeo realizado por varias empresas encuestadoras -comento Velasco Coello- el senador con licencia Miguel Ángel Navarro, tiene el 47% de intención de voto, es por ello que estamos seguros que con Navarro ya ganamos Nayarit, acoto…sin comentarios

ASISTE LLAVEN ABARCA A FORO JUVENIL EN SUCHIAPA…

“Los invito a que participen, a tener una vida activa no sólo en la política, también en lo deportivo, en la economía y desarrollo de nuestro estado, hoy las y los jóvenes tienen que ser agentes de cambio y de transformación para construir un Chiapas y México con mayor bienestar”. Luego de manifestar lo anterior el ex fiscal Jorge Llaven Abarca al tomar parte en el Foro Liderazgo Juvenil que organizaron los integrantes de la Fundación Corazón de Ámbar en el municipio de Suchiapa, exhorto, convocó y comino a todos los jóvenes a ser agentes de cambio para consolidar la transformación de Chiapas y México. Llaven Abarca escuchó las propuestas y proyectos del sector juvenil enfocados en atender temas relacionados con el medio ambiente, educación, cultura y de inclusión en las políticas públicas. El ex funcionario de Rutilio Escandón señaló al final que en el gobierno actual integrado por la 4ª. Transformación los jóvenes no son el futuro de México, sino el presente. Estuvieron presentes en el evento Guadalupe Gómez Casanova, Omar Gutiérrez y José Antonio Gutiérrez, así como integrantes de la Fundación Corazón de Ámbar…ver para comentar

PIDO AL GOBERNADOR PISO PAREJO EN ELECIONES: OMAR AYALA DE HUEHUETAN

Nacido en Huehuetán el 9 de octubre de 1985, el joven Omar Ayala Tovilla, dio a conocer que este jueves estará haciendo su registro oficial para buscar la alcaldía de su pueblo. Soy un nuevo rostro en la política, joven con deseos de servirle a la gente, no soy un dinosaurio de la política, los huehuetecos ya estamos casados de nefastos y corruptos remedos de políticos que solo llegan a ser alcaldes para servirse y dejan en la ruina a nuestra población. Soy un auténtico huehueteco que estudié en el kínder Estefanía Castañeda, la primaria Emiliano Zapata, la secundaria técnica número 28 de Huehuetán. Además, dijo, concluí la preparatoria en Tapachula en la prepa número 1. termine mis estudios universitarios titulándome como Licenciado en Derecho, por ello, Soy abogado de profesión, con maestría en derecho constitucional y amparo, además de contar con diplomado en derecho familiar y una certificación en juicios orales, tengo 35 años de edad, y mis deseos son el de servir a mí municipio. Soy hombre de familia casado con Claudia Rodas Vázquez con la que procree 3 hijos, Jorge Omar de 10 años de edad, Constanza de 8 años de edad y José Caleb de 1 año de edad. Pido al gobernador Rutilio Escandón piso parejo que no haya mano negra en las elecciones que le amarren las manos a los perversos políticos que quieren empañar un proceso electoral y al pueblo de Huehuetán les informo que hoy a las 5 dela tarde estaré haciendo mi registro oficial como candidato a la presidencia municipal de Huehuetán enarbolando la bandera de Nueva Alianza…sin comentarios

NECESARIO QUE EDIL INVESTIGUE A COAPATAP, HAY TOZUDEZ, NEGLIGENCIA E INCAPACIDAD…

el edil de allá mi pueblo Tapachula el joven Alberto de Sancristóbal, sería muy importante que analizara con lupa el trabajo que pesimamente viene desarrollando el titular del COAPATAP, la Memela Cosío, quien por andar en bares y restaurantes dándose la dulce vida, deja al Garate la dependencia que en mala hora le confiaron. El alcalde debe checar bien porque existen denuncias de abuso de trabajadores de esa dependencia municipal, Existen una infinidad de quejas y arbitrariedades que viene cometiendo los de las cuadrillas, se poner a dejar sin el vital líquido a gente que ya ha cubierto los pagos por consumo de agua. esa mal nacida dependencia descentralizada del gobierno municipal, debe estar en manos de profesionales, no de improvisados como la Memela Cosío, por ello es necesario que el alcalde investigue y con autoridad cese a ese inepto y bueno para nada de la Memela Cosío, antes de que su imagen empiece a mancharse por un improvisado como lo es el titular del COAPATAP, son muchas las quejas que a diario se dan por el pésimo servicio que presta COAPATAP y si el edil no se pone abuzado negros nubarrones se le presagian, sino al tiempo…ver para comentar….Por nosotros amigo lector por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK