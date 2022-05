Asesoría Legal

Negocios Y Mas Negocios

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es importante hacer caso a las noticias acerca de la nueva variante Delta de Covid, cuidarse mucho, seguir manteniendo la distancia de una persona a otra, usar liquido antibacterial a cada instante que hagamos algo con las manos, nos lavemos las manos frecuentemente, así como antes y después de comer, no salir de casa si no es necesario, en casa podemos hacer todo, de hecho, no hay que permitir que esta tercera ola de Covid acabe con su fuente de trabajo, en caso que los corran porque los comercios van a cerrar o las empresas, entonces, hay que auto emplearse, la herramienta más poderosa que tenemos es el internet, desde casa podemos vender en línea todo lo que ustedes deseen, si su negocio está cerrado por órdenes del gobierno, el paso que sigue es, bajar cualquier aplicación de ventas por internet, crear un catálogo con productos que ustedes vendan, hacerlo con diseño muy bonito para que atraiga la atención de los consumidores, es importante poner opciones de pago, por ejemplo, pago en línea, depósito bancario o pago a contra entrega domiciliado, pero si lo tuyo no es el internet o no tienes el apoyo de alguien que sepa usar esta importante y poderosa herramienta entonces, las amas de casa o cualquier persona puede darle uso a su horno particular de la estufa, el objetivo es que pueden hacer pays de diferentes sabores, piña, fresa, manzana, etcétera, incluso, pueden ser pays tamaño personal a un costo bajo, ya que en un pay tamaño personal se gastan alrededor de 6 pesos y pueden venderlo en 10 o 12 pesos cada uno, este producto casero puede ser distribuido en las tiendas y dejarlos a consigna, lo mismo en los restaurantes y cafeterías, todo es cuestión de visitar primero a los encargados de los restaurantes, cafetería y tiendas de abarrotes, o bien, desde casa poner anuncio y decir que ahí se están vendiendo ricos pays y mínimo si le echan ganas podrían vender hasta 100 pays diarios, 400 pesos diarios si se los ganan, pero si lo multiplican por 30 días que trae el mes la ganancia es de 12 mil a mas dependiendo que se incrementen las ventas, este producto casero hecho por ustedes mismos pueden también posicionarlo en los eventos cuando haya pasado totalmente la emergencia sanitaria, me he dado cuenta que el agua de coco es muy buena para reforzar las defensas, consúmanla, es algo natural y bueno para nuestro cuerpo, de la misma manera, regresando al tema de los pays caseros elaborados por ustedes se puede posicionar también en las escuelas tanto públicas como privadas en cuanto hayan regresado los escolares a las aulas físicamente, pero por ahora, desde casa pueden vender todo tipo de productos, hay quienes no tienen para pagar un local, entonces habiliten su mesa donde consumen sus alimentos y pongan un anuncio al exterior de la casa indicando que venden por ejemplo, pollo fresco del día, tal vez no es mucha la ganancia, pero 300 pesos diarios si los ganan con estas ventas caseras, incluso, anímense a crear los salchipulpos, es fácil de prepararlos, solo compren una salsa botanera o fabriquen ustedes mismos sus salsas caseras, de eso se trata esto, compren salchichas para hot dogs, tomen una salchicha y la parten a la mitad, en una de las orillas hagan una cruz con el cuchillo y le salen 4 patitas a la salchicha, con 5 salchichas a la mitad pueden vender un plato chico desechable hasta en 25 pesos, incluso, hay quienes le agregan papas y es mejor pues la papa es muy barata, con una sola papa se hace a la francesa y listo, un plato chico desechable con salchipulpo, papas a la francesa y un poco de salsa a 25 pesos, estoy muy seguro que fácil en un día venden unos 50 platos de estos o más, pues las ventas de este producto es a toda hora, pero hay quienes en su patio ponen una lona arriba, sacan unas sillas, una mesa y a hacer los salchipulpos con papas a la francesa, si por ejemplo la inversión por plato es de 10 pesos en total, ya contando las salchichas, una papa chica, un poquito de salsa, un plato desechable y un tenedor desechable, entonces, la ganancia son 15 pesos, aun y que solo tengan de ganancia unos 10 pesos, en 50 platos vendidos al día son 500 pesos al día, que multiplicados por 30 días ininterrumpidos es una ganancia mensual de 15 mil a más, o bien, habrá meses de una ganancia de 10 mil a 12 mil bajando un poco los clientes, pero como para pagar gastos de la casa y que quede una reserva si sale, tomar los tiempos de pandemia son buenos, no son malos, nunca hay tiempos malos, que no se quieran hacer negocios es otra cosa, otro producto que se puede vender muy bien desde casa es el siguiente, sirve que se evitan pagar una renta mensual y si tienen un espacio en casa hay que darle uso, el huevo, pueden acudir con los distribuidores de huevos y negociar el kilo más barato, poner un pequeño espacio para vender huevo por kilo, este producto se vende todos los días, pero, para que resulte, es importante negociar el kilo de huevo o por caja a un precio donde se le gane, exponer que quieren poner un pequeño punto de venta desde casa y repartir volantes a todos sus vecinos de la redonda y más allá dando información que el kilo de huevos en su punto de venta es mucho más barato, si por kilo ganan 4 pesos entonces sumen que al día podrían llegar a vender de 85 a 150 kilos, ya que la gente cuando ve que el huevo es barato lo compran por canastilla y no por unidad ni por kilo, pero lo importante es venderlo como el cliente lo pida y sobre todo, tratar bien a los consumidores, decirles que regresen y dar informes de la ubicación del punto de venta y los horarios, no es necesario pagar un local para poner un punto de venta pero si un permiso en la presidencia municipal de su municipio o localidad, fuere el giro que fuere, es más fácil pagar un permiso que pagar una renta mensual, si ponen su pequeño punto de venta en casa hasta su misma familia les va a ayudar a despachar a los clientes que lleguen, son muchos productos que pueden hacer, incluso, pueden darle uso a la nevera del refrigerador haciendo bolis de sabores, a este producto se le gana alrededor de 6 pesos y podrían llegar a vender hasta 50 o más productos de esta línea, solo fíjense en casa que tienen, con que herramienta cuentan e inicien a la voz de ya a producir sus productos y a ganar dinero en estos tiempos difíciles, y aun en los no difíciles también, pues en tiempos de emergencia sanitaria es más fácil comprar un producto casero que ir a un negocio establecido pero que está cerrado por la contingencia, hay que echarle ganas a todo lo que hagamos, levantarse con ese espíritu emprendedor y cuando ya estén bien encarrilados en su pequeño negocio estoy seguro que no lo van a querer cerrar, lo mismo pueden hacer unos ricos tacos de guisado que todo mundo busca, como por ejemplo, tacos de cochinita, a este productos diariamente se le gana a aproximadamente entre 500 y 1000 pesos diarios libres de inversiones, dependiendo también cuanto empiecen invirtiendo, ánimo, adelante, no esperen a que pase la emergencia sanitaria, al contrario, hay que usar la emergencia sanitaria para entregar productos a domicilio y verán sus ganancias súper incrementadas, como buenos mexicanos tenemos muchas ideas y es hora de emprender el vuelo para quienes no lo han hecho, es hora de ganar dinero, es hora de no estancarse y salir adelante y que fluya la economía en cada uno de los hogares, les deseo mucho éxito y grandes ganancias económicas.