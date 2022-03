Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Negros nubarrones cargados de nubes de corrupción se presagian en el IMSS

Llegó al IMSS como Coordinador de Políticas de Salud un carroñero ambicioso y oportunista llamado Nemesio Ponce.

Zoé Robledo, director general del IMSS, se ha colocado la cuerda en el cuello, sino al tiempo.

Un augurio desastroso, lleno de saqueos indiscriminados, pero, sobre todo posibles actos de corrupción y desvío de recursos serán los signos distintivos que se darán al interior del Instituto Mexicano del seguro Social a la llegada del nefasto e inepto bueno para nada de del tristemente célebre Nemesio Ponce ex operador político del ex gobernador Juan Sabines. Así lo dieron a conocer a este columnista distinguidos chiapanecos politólogo de café al enterarse de la llegada del mata sanos Nemesio Ponce a la plantilla laboral del IMSS donde el director general Zoé Robledo, no ha dado una, agregaron que la llegada de Nemesio Ponce, premiado por la 4T en la persona de Zoé Robledo con el cargo de coordinador de Políticas en Salud de este organismo, sin duda alguna acecha al Instituto del Seguro Social un presagio cargado de negros nubarrones donde se podrían ir dando escenarios desastrosos cargados de corrupción. Lo que se preguntan los politólogos de café es que donde esta la Renovación moral en el servicio público que tanto han cacaraqueado los de la 4T, cuando le abre las puertas de par en par a personajes con un pasado grisáceo y sobre todo traidores a quienes les tendieron la mano para mitigar su hambruna. A nadie se le ha olvidado las travesuras y una serie de acciones por demás corruptas que ese mata sanos, dicen, sin conceder, ejecutó en esta entidad cuando era el operador del ex gobernador Juan Sabines, delitos desde despojos de inmuebles, ranchos y otras propiedades a gente humilde y lotes que no tenían escrituras fue algunas de las travesuras que el mal nacido Nemesio Ponce llevó a cabo, según se dice, sin conceder, aprovechándose del cargo que ostentó, argumenta, al mismo tiempo de subrayar que, también Nemesio Ponce, ha sido señalado de oportunista y trácala carroñero que logro convencer a su amigo Juan Sabines para manejar una lista de periodistas, para mantenerlos callados y estar a su servicio, sin embargo, -dijeron- lo corrupto del caso es que esa ave de rapiña, como se le conoce a Nemesio Ponce, por sus ambiciones desmedidas cometidas en el sexenio de Sabines, a sus amigos si les hacia llegar la mesada, mientras a otros, ni a oler de las daban, pero eso si, cada mes el mal nacido Nemesio Ponce entregaba la lista firmada de los embutes y dadivas o “Chayos”, que algunos periodistas recibían, así se las gastaba el nefasto mata sanos, además y por si todo esto fuera poco -comentaron- de todos es sabido que Nemesio Ponce, un cancerbero carroñero con rabia que maquiló argucias judiciales para perseguir, intimidar y lograr el exilio de todo aquel que levantará la voz contra él y su amo en ese entonces y al que terminó traicionando por ambición y avaricia desmedida, eso nunca lo olvidarán los chiapanecos bien nacidos, El “doctor” Nemesio, al que también se le dio le mote de gran “Magaso” por sus dotes y actos de magia por que desaprecio predios con nuevos dueños, y porque su pobreza pasó de una pequeña propiedad a poseer mansiones, automóviles de lujo y viajes que formaban parte de su nueva vida en la elite social. El medico “mata sanos” de mala memoria para los chiapanecos se le puede calificar como un excéntrico “FIFI” y representante de una “MAFIA DEL PODER EN CHIAPAS”, que utilizó el poder a su antojo, como coordinador de Asesores y Subsecretario de Gobierno, donde siempre se condujo cual vil Can amaestrado, sólo que no se limitó a ladrar sino a embarcarse como cochi trompudo, así es que negro nubarrones se le presagian al IMSS con la llegada de este Mata Sanos…(esta historia continuara)…sin comentarios

LLAVEN ENTREGA INMSUMOS EN EL MARCO DEL COVID-19

El fiscal general de justicia en la entidad Jorge Luis Llaven Abarca dio a conocer que hace unos escasos días llevo a cabo la entrega de insumos y equipo de bioseguridad a fiscales de Distrito y de Materia, en la cual destacó que la operatividad de las áreas sustanciales de ese órgano de procuración de justicia se encuentra abiertas a la ciudadanía, cumpliendo las medidas de higiene que establece el Consejo Estatal de Salud. Flanqueado por el titular de la el Coordinación de fiscales en la entidad, Jordán de Jesús Alegría Orantes, Llaven abarca agregó que, la distribución de dicho material contribuirá a fortalecer las estrategias de prevención y brindar una atención oportuna a víctimas del delito en todo el territorio chiapaneco. En ese sentido el fiscal general fue muy claro al subrayar que, “La Fiscalía del Estado tiene un serio compromiso con la ciudadanía y hoy con esta entrega de insumos y equipo de bioseguridad se está garantizando su operatividad de manera responsable con todas las medidas de higiene establecidas por el sector salud”, al mismo tiempo en coordinación con la Secretaría de Salud y el Voluntariado FGE “Siempre al lado de la gente” se llevan a cabo pláticas preventivas sobre el uso correcto del material de protección, técnica de lavado de manos e identificación de síntomas. Además menciono el funcionario estatal que se ha hecho un exhorto a todos los servidores públicos a redoblar esfuerzos en materia de seguridad, justicia y salud: “El gobernador Rutilio Escandón Cadenas nos ha instruido coadyuvar con autoridades federales, estatales y municipales para garantizar la tranquilidad de las familias chiapanecas y tenemos que reforzar los operativos de prevención y combate de conductas delictivas, y dar puntual seguimiento a las acciones del Plan Estatal Emergente COVID-19”. Al finalizar Llaven Abarca acoto, refrendamos nuestro firme compromiso de continuar trabajando de la mano con los tres niveles de gobierno para hacer un frente común ante la contingencia sanitaria y garantizar el Estado de derecho con una política de cero tolerancia y cero impunidad. Cabe hacer mención que la entrega de insumos y equipo de protección consistió en gel antibacterial, alcohol, googles de protección, guantes, cubre bocas, botas, batas y gorros quirúrgicos que serán utilizados por peritos, policías y fiscales del Ministerio Público…ver para comentar

PROPONE RUBIO INICIATIVA A FAVOR DE LOS PADRES DE FAMILIA?en una iniciativa que propusimos en el pleno de la cámara de diputados lo que se busca es que se justifiquen laboralmente las reuniones escolares y no se les descuente a los padres de Familia. Tras manifestar lo anterior el diputado federal del partido Verde Ecologista Roberto Rubio dio a conocer que se envió una iniciativa a favor de los padres de familia, señaló que, en la reunión plenaria del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista México de la Cámara de Diputados, anunciaron que esa iniciativa es un compromiso y que en el próximo periodo de sesiones será? una prioridad y que espera que, para el siguiente ciclo escolar, los padres de familia cuenten con este beneficio. Agregó Rubio Montejo que “En el partido Verde estamos convencidos que es de alta importancia regular en la legislación laboral, la justificación de la ausencia en los centros de trabajo por parte de los padres de familia que asisten a reuniones escolares de sus hijos”. También comento el legislador federal chiapaneco, y Delegado Nacional del Partido Verde Ecologista de México, Roberto Rubio explico? que se tiene registrado que al menos cada padre de familia o tutor tiene que asistir una vez al mes a los centros educativos para atender reuniones escolares de sus hijos, esto en ocasiones se contrapone con los horarios laborales y genera retardos o inasistencias que en muchos de los casos demerita en el salario de los trabajadores. De igual forma el ex líder del verde en Chiapas aseguró que tan solo en Chiapas, asisten a clases un poco más de un millón 800 mil estudiantes, que periódicamente solicitan que los padres de familia o tutores acudan a reuniones escolares para acompañar el proceso educativo, estas reuniones utilizan mínimo una hora de su tiempo y la asistencia de los tutores esta? supeditada al permiso laboral que en ocasiones es denegado o se les descuenta al salario de la jornada. Al final acoto, “Esta Reforma es una necesidad porque ayuda a la participación de los padres de familia en el proceso educativo y estamos seguros será? aprobada” …sin comentarios.

DE COLEON…

Necesario que el gobernador investigue el equipo u operadores “políticos” del inquilino del segundo piso su IBM que andan como potros desbocados peinando o haciendo actos de corrupción como uno que es denunciado allá en mi pueblo que se dedica a un registro Civil donde ah encontrado su minita de oro y tratando de emular a la Loba, dicen, sin conceder, anda vendiendo actas de nacimientos al mejor postor, y lo grave del caso es, según comentan, sin conceder, ese perverso oficial del registro civil de apellido Tapia, que dejó un rosario de irregularidades allá en su natal pueblo, en su paso por el ayuntamiento municipal, a los compatriotas se las hace de jamón y tocino, retrasándoles sus actas con tal de que le ofrezcan un Pizcuy, no nos crean pero aseguran que el “responsable” funcionario del registro civil se queda hasta la madrugada trabajando y no precisamente porque tenga deseos de trabajar sino porque anda arreglando actas para venderlas a buen precio. a los extranjeros dicen los atiende a cuerpo de rey y a los mexicanos les pide y exige mas de lo que vale un acta, así es que señor gobernador hay que investigar a esa rata de alcantarilla de dos patas… por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK