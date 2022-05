Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

No sé negocia, ni se rechaza, ni se manipula la ley: Luis Villagrán

• “Irresponsables” los autollamados denominados líderes de la caravana de migrantes al rechazar ayuda y atención: INM

• Como animales agentes de INM tratan de cazar a integrantes de la caravana de migrantes: Luis Rey

Mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) calificó este pasado domingo de “irresponsables” a los auto nombrados líderes de la caravana migrante tras el rechazo de ayuda y atención de migrantes vulnerables que viajan por el sur del país hasta la Ciudad de México. El activista defensor Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, acusó que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) van detrás de la caravana por la justicia, la dignidad y la paz y esperan a los rezagados que en todos los casos son mujeres y niños. “Como aves de rapiña, los cazan, los detienen y los suben a las perreras”, como se conoce a los vehículos en los que la dependencia transporta a los extranjeros interceptados. En el comunicado oficial del INM comentan que: “Es irresponsable que, por las decisiones de dos personas autodenominadas líderes de la caravana, no se alcance un acuerdo para que la autoridad proporcione a las personas extranjeras un estatus migratorio regular, alimentación y alojamiento”, indicó la dependencia en un comunicado. Sin embrago el activista Luis García Villagrán, afirmó que el INM detuvo el pasado domingo a seis extranjeros que tienen el reconocimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar); es decir, cuentan con la tarjeta de asilados; los vinieron a dejar a Tapachula. De igual forma agregó el activista que de los más de 3 mil integrantes de la caravana, unos 2 mil tienen documentos, es decir, están reconocidos por la Comar, y en el peor de los casos ya hicieron su solicitud, pero no se les respeta. Si no se les permite salir de Chiapas no debería de ser Comar, sino Comisión Chiapaneca de Refugiados. En su comunicado por su parte el INM insistió en que buscan evitar el detrimento de la integridad física de los migrantes por estar expuestos a “diversos riesgos” durante su paso por el país., “Con el objetivo de evitar una tragedia, el INM mantiene su ofrecimiento para trasladarlos a lugares seguros, agrega el INM, al mismo tiempo de indicar que en donde se les entregue la documentación migratoria que acredite su estancia legal, así como espacios de alojamiento y comida en albergues de puertas abiertas”, indicaron.

El Instituto Nacional de Migración advirtió el riesgo que representa para la población migrante que conforma esta caravana que los dirigentes los convenzan de seguir avanzando “a costa de su desgaste físico, malestares de salud, exposición a temperaturas extremas y deficiente alimentación”. Luis Rey el activista controvertido insistió que el INM debe de dejar mentir, “Dejen de mentir -aduce- con comunicados plagados e infectados de sevicia, al mismo tiempo remarco: El Estado Mexicano está obligado a dar tarjetas de Residencia Permanente a mujeres embarazadas, mujeres con niños, Reconocidos como Refugiados, adultos mayores, hipertensos, minusválidos…y ustedes lo niegan desde hace 2 años, y lo siguen negando, porque -dijo- La justicia no sé negocia, ¡se cumple!… el INM en su comunicado insistió y reitera el llamado a las personas que dicen representar a la caravana, para que asuman la responsabilidad y faciliten que se les proporcione una atención digna y el cuidado que merecen las aproximadamente mil 200 personas migrantes extranjeras que conforman este contingente”, al mismo tiempo la dependencia aseguró que en las reuniones con el líder de la organización Pueblo Unidos Migrantes, Irineo Mujica Arzate, y el coordinador del Centro de Dignificación Humana A. C., Luis Rey García Villagrán, han estado presentes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y su símil estatal. Luis Rey García, a quien el INM dice se autonombro líder de los migrantes que van en la caravana insistió que el INM miente, toda vez que Los extranjeros iniciaron el periplo en protesta por la dilación en la respuesta a sus trámites para permanecer y transitar libremente en México, y muchos tramitaron amparos para evitar ser detenidos por efectivos del INM y de la Guardia Nacional, que el pasado sábado intentaron desintegrar la caravana en el poblado de Viva México, municipio de Tapachula, con saldo de un niño guatemalteco lesionado en la cabeza. Además el activista defensor de los derechos humanos de los migrantes aseguró que, “Tenemos la grabación completa, de la reunión con funcionarios del INM y cada palabra quedó grabada, hay pruebas suficientes que mienten a la sociedad para desacreditarnos, al mismo tiempo García Villagrán enfatizó; El Estado Mexicano es el responsable de la integridad física, riesgo, salud de cada niño en calidad de movilidad humana, y remarcó, “Dejen de mentirle a la sociedad, no pretenda confundir a la sociedad con sus sarta de falsedades que dicen en sus comunicados, Somos un chingo y seremos más! ¡Resistiremos y vamos para adelante!, ya nada nos detiene. Indicó. Casi al final de su declaración el activista tapachulteco señaló que, El cartel del INM detuvo a un periodista de Nicaragua, Carlos Fernando Padilla, que marcha con nosotros, el huye del régimen de Daniel Ortega, quien encarcela y mata periodistas; ahí está su Reconocimiento de Refugiado. Al final acoto, Dejen de mentir con comunicados plagados e infectados de sevicia, Dejen de comprar espacios en la Prensa y las redes sociales; ni su poder oficialista, ni su dinero corrupto mancharan las lágrimas y el sudor de miles de almas que caminamos como una sola vos les gritamos; justicia! …sin comentarios

GRATITUD A COMENTARIO DE ESCRITORA TAPACHULTECA…

Agradecemos el comentario que la escritora Evelyn Fuentes, que obtuvo un Best Seller en Amazon Tapachulteca-guatemalteca envió a este columnista el cual dice así: Un corazón agradecido es un imán de bendiciones y gratas sorpresas. Quisiera iniciar estas palabras de agradecimiento primero a Dios y luego hacer una mención en particular al columnista Marco Antonio Cabrera y a los directivos del Diario de Chiapas, por tan gran honor que me da al escribir esta nota en el Diario de Chiapas, líder en el sector de la información en prensa a nivel Estado. Gracias a mi familia y amistades por su apoyo incondicional. Seguiremos trabajando para que este libro pueda llegar a más personas y sea la receta que los ayude a sanar y encontrar esa paz anhelada deseando con todo mi corazón que disminuya y desaparezca la violencia intrafamiliar. Logrando de esta manera una mejor convivencia dentro de la familia y la sociedad…Ver para comentar

SE LANZA UN S.O.S. PARA EL DIRECTOR POLICIA ESPECIALIZADA…

Siempre se ha dicho que la ley no se negocia y ni se da tregua, bueno pues allá en Tapachula el comandante regional de la policía especializada se pasa por el arco de triunfo esa política que ha puesto en marcha el gobernador Escandón Cadenas y resulta que un oficio que se giró de búsqueda, localización y/o presentación en contra de un fulano de nombre Juan Pablo “RM”, le han dado tanta vuelta, que hasta algunos se han atrevido a pedir en más de una ocasión para los chescos y las tortas de los elementos que supuestamente van a atender y llevar esa búsqueda, localización y/o presentación del sujeto, pero que creen, amigo Olaf Gómez y Enrique Méndez, los 5 comandantes o agentes que les han dado las indicaciones de localizar a ese fulano siempre salen con su batida de baba que no pueden llevar a cabo esa acción por órdenes de allá de parte de sus jefes policiacos, la pregunta que salta a la palestra es, ¿quién de los altos funcionarios policiacos está detrás de todo ese borlote”, a mí que te importa, pero como se lo decimos al maestro Olaf, lo están llevando al baile, eso demuestra que al imputado, al que se giró el oficio de búsqueda localización y/o presentación bajo el número de carpeta 0349-089-0501-2021, para dar su testimonio en un caso o denuncia le han dado tanta vuelta y solo se ha obtenido como respuesta no podemos hacer nada, saben que, no me. Crean, pero dicen que hasta los mismos agentes y MP se han quedado sorprendidos porque ese oficio ya lleva varios días, así es que al fiscal Maestro Olaf y a Enrique Méndez les ha de sorprender más, así es que ojalá puedan investigar al respecto, imagínense en cuantas manos ha pasado ese multicitado oficio, en más de 5 comandantes y el “comanche” regional durmiendo el sueño de los justos, Carajos. ¿Qué intereses habrá que no quieren que se ejecute ese oficio?… A mí que te importa…cabe destacar que, un agente comentó que había órdenes de darle larga al tema de parte de sus jefes, pero bueno, cada quien con su cada cual… Y eso de que la ley en Chiapas, no se negocia y ni se da tregua, lo están dejando en duda, ¿A poco No? …sin comentarios …amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos… CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS