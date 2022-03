Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

No soy cobija, ni soslayare las cochinadas que nos heredaron: MDO

Ante el triunfo inobjetable del político Mariano Díaz Ochoa, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como alcalde del municipio de San Cristóbal de Las Casas, ha devuelto la confianza de la sociedad hacia sus autoridades, y sobre todo por el edil constitucional se ha fajado los pantalones y ha manifestado con valor que él no es cobija de nadie y mucho menos soslayará las corruptelas y cochinadas que le heredó la ex alcaldesa Jerónima Toledo. Díaz Ochoa, lo ha dicho en repetidas ocasiones creo en la voluntad de la gente y también siempre he creído en las autoridades jurídicas, creo en la ley y en el cabal cumplimiento de ella, por ello la resolución a mi favor es una muestra clara del respeto a la voluntad popular que ejerció su voto el pasado 6 de junio”. Vinimos a poner orden para que nuestra sociedad camine hacia el desarrollo y progreso, pero antes, adujo, vamos a denunciar todas las irregularidades que nos dejó la administración pasada, porque no podemos ser tapadera de nadie, no vamos a permitir que la impunidad cabalgue, por nuestra parte vamos a interponer una denuncia, porque así lo exige la sociedad y a ella nos debemos y no podemos fallarle. Por su lado -comentó- las autoridades serán encargadas de hacer lo suyo, lo que resuelvan hacer con la ex alcaldesa ya no estará en nuestras manos, porque nosotros cumpliremos con denunciar las irregularidades y las autoridades serán las que decidan. Más adelante el edil Mariano Díaz, comentó que, bajo nuestro lema de “orden y desarrollo”, vamos a llevar a San Cristóbal al progreso y desarrollo, vamos a ir de la mano con nuestro gobernador que ha demostrado ser un gobernador para todos, sin distingos de ninguna índole, el gobernador debe saber que nosotros seremos un aliado de su administración porque el también busca que Chiapas camine hacia el desarrollo y progreso. en ese sentido el alcalde Coleto fue claro al remarcar, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a soslayar las cochinadas, las irregularidades, que nos han heredado, porque si no denunciamos o quedarnos callados, -enfatizó- nos hace cómplices. Al final Díaz Ochoa fue claro al reiterar el respeto a las autoridades y que él tiene la plena confianza que al pueblo de San Cristóbal se le hará justicia…sin comentarios

CASO DEL PERIODISTA FREDY LOPEZ, LO ATRAE LA FGR: OLAF GOMEZ…

Luego de dar a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR), atrajo las investigaciones sobre el caso del cobarde crimen del periodista quien en vida respondiera al nombre de Freddy «N», hechos ocurridos en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, el pasado 28 de octubre del presente año, el Fiscal General del Estado (FGE), Olaf Gómez Hernández indicó que la FGR determinó ejercer la facultad de atracción, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracciones III y VI del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tratarse de un delito grave y por trascender al ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión. Aseguró más adelante Gómez Hernández que, ante un escrito- solicitud de tracción que envió la FGR a la fiscalía la Fiscalía de Homicidios y Feminicidios de esta fiscalía a mi cargo, -dijo- se realizó la entrega correspondiente de la Carpeta de Investigación. Agregó categórico el funcionario estatal que, según las primeras investigaciones, el periodista Fredy “N”, llegó a su domicilio en San Cristóbal de Las Casas, a bordo de su automóvil, procedente de Tuxtla Gutiérrez, cuando fue agredido por un hombre que disparó un arma de fuego. Al final acoto que esa Fiscalía que está a su mando refrenda su compromiso de garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune…ver para comentar

SE SUMA VILLAFLORES PARA ERRADICAR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES…

Al conmemorarse el pasado 25 de noviembre el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y Niñas”, en Villaflores se llevó a cabo la Marcha Pacífica de Concientización para la Eliminación de ese flagelo que tanto daño le ha hecho a mujeres y niñas. Luego de dar a conocer lo anterior el mandatario municipal de ese municipio Mariano Rosales Zuarth señaló que fueron al menos unas 2000 almas, entre amas de casa, profesionistas, empleados de gobierno, personal de salud, maestros, estudiantes, discapacitados, entre otros, que tomaron parte en esa multitudinaria marcha que dio inició en el parque “Emilio Zapata Salazar”, para terminar en el Parque Central “Benito Juárez” de esta ciudad. Rosales Zuarth agregó que, en su recorrido las manifestantes gritaban las consignas «¡¡Ya Basta!! » ¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres, YA!’ por mencionar algunas, y con ello -dijo- se transmite el mensaje a la sociedad de que es necesario seguir tomando acciones para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas. Nuestro gobierno municipal -señaló- ha emprendido diversas acciones tales como, talleres y cursos de concientización entre toda la población para eliminar de una vez por todas la violencia de género, así como gestionado créditos para su empoderamiento y así ofrecer un mejor futuro para ellas y sus familias. Así mismo el alcalde villaflorense subrayó que al finalizar la marcha se formó la figura de un moño humano de color naranja frente a palacio municipal donde se dejó en claro que, en Villaflores sociedad y gobierno trabajan juntos para prevenir la violencia y realiza acciones para empoderar a las mujeres para que ellas puedan ser independientes y salir adelante. Cabe destacar los lugares de identidad de Villaflores -comentó el edil- como el Teatro Villaflores, el reloj musical, el parque Emilio Zapata, el palacio municipal y La Mazorca fueron iluminados de color naranja para dar el mensaje de que Villaflores está sumado a todas las iniciativas y acciones para brindar un futuro más brillante y libre de violencia para todas las mujeres…ver para comentar…Por hoy aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS