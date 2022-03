Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Notarios exigen investiguen al “Fredy Kruger”, de la promotora de la vivienda…

Nuevamente los Notarios de la costa exigen al gobernador Rutilio Escandón Cadenas abra una minuciosa investigación en contra del perverso director de la secretaria Promotora de la vivienda de Chiapas, quien al decir de las notarías está facilitando y beneficiando a un solo notario allá en la costa. El funcionario corrupto y perverso conocido como Fredy Kruger dicen los notarios está beneficiando a un amigo que fue su ex jefe y que por obra y gracia de Dios y su padrino el matasanos Nemesio Ponce logro una notaría en Tapachula. El Fredy Kruger, según dicen sin conceder, entrega su ex jefe en su paso por la presidencia municipal de Tapachula, varios proyectos de escrituración, por instrucciones, según dice el funcionario de marras, del inquilino del segundo piso de palacio de gobierno, el IBM del gobernador Escandón Cadenas, mientras a los demás notaros ni los toman en cuenta. Fredy Escobar, subrayan los fedatarios, al parecer ha convertido a la PROVICH en su minita de oro, la cual le está dejando jugosas ganancias, ya que se dice, sin conceder, está favoreciendo a su ex jefe que hoy en día es flamante notario al que le envía un sin números de proyectos de escrituración, jugoso negocio que debe ser investigado. Los notarios tienen razón, toda vez que los proyectos de escrituración que esa dependencia estatal maneja debería ser distribuida con equidad, así como las políticas públicas del gobernador, sin embargo, Fredy Escobar favorece a un notario que fue alcalde abanderando las siglas del PAN apoyado por el tristemente célebre Nemesio Ponce, al que según se dice, sin conceder le entrega Fredy Escobar varios proyectos de escrituras semanales. Cierto o falso el gobernador está obligado a investigar al respecto, toda vez que el titular de la PROVICH se ha caracterizado por ser un ente que todo lo ve con ojo de dinero. Con un sin fin de proyectos de escrituración el titular de la PROVICH, dicen sin conceder, beneficia a quien le mato el hambre cuando fue alcalde de Tapachula, solo porque es gente u operador del IBM, uno más de los operadores del inquilino del segundo piso que le está ayudando a formar estructuras políticas con los panistas, según se dice, es por ello que el Fredy Kruger, le da el total apoyo a su ex jefe ex alcalde y hoy fedatario. El gobernador, debe investigar al respecto de lo contrario negros nubarrones se presagian y los problemas en puertas, ya los notarios, se supo, interpusieron queja ante la instancia estatal correspondiente y dentro de breve buscarán audiencia con el número uno, así es que abusado mi gobernador…sin comentarios

INICITIVA A FAVOR DE LAS MUJERES: “GÜERO” VELASCO…

El coordinador parlamentario de los senadores del partido verde ecologista Manuel Velasco Coello, señalo que el caso de la joven saxofonista atacada con ácido, hace ya varios meses muestra los niveles alarmantes de crueldad contra las mujeres. Velasco Coello agrego que, por esa razón propuso una Iniciativa de Ley para tipificar el delito de lesiones con sustancias químicas y duplicar las penas cuando la víctima sea una mujer. Bueno, esa es una excelente propuesta de parte del senador chiapaneco Manuel Velasco Coello, al proponer esa nueva iniciativa, porque los senadores solo andan buscando como saltar a otro cargo de lección de popular y se dedican a la grillita y a la milonga…sin comentarios

CLASES NO PRESENCIALES UN FRACASO EN UNIVERSIDADES…

Las instituciones educativas de nivel básica, medio y superior, al parecer no están preparados o no estaban preparados para impartir clases de manera masiva, de golpe y porrazo para enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19, no estaban preparadas para dar las clases no presenciales o virtuales a que las ha obligado la emergencia sanitaria del Covid-19, debido al confinamiento voluntario, las universidades del país, principalmente las públicas, no estaban preparadas para impartir “de manera masiva y de golpe” clases, así lo han reconocido varios catedráticos de universidades en esta entidad. sin embargo, agregaron, esta situación impone a las universidades un enorme reto por lo que debe ser observado y aprovechado como una oportunidad para poder avanzar de manera firme en el uso de la tecnología en la educación y aumentar la matrícula de las instituciones de educación superior en el país, adujeron, al tiempo de enunciar que, los principales retos y obstáculos que enfrenta la institución en esta tarea de impartir clases no presenciales a su comunidad universitaria. Los dos primeros, dijeron, es la organización interna para llevar a cabo de manera masiva este proceso de enseñanza-aprendizaje, totalmente distinto al tradicional de las clases presenciales en el salón, además de que muchos de los profesores y miembros de la planta docente no están preparados para ello. De igual plantean que otro reto, tan importante como el primero, es que muchos de los estudiantes de la UAQ no tienen los recursos tecnológicos para poder tomar clases en línea o no presenciales, aun cuando la Universidad proponga plataformas de contenidos digitales. “Aunque hay flexibilidad y se tienen materiales para los cursos, la realidad es que muchos de nuestros estudiantes no tienen la forma de acceder a ellos” …ver para comentar…por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK