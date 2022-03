Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Nueva ley para abastecer de medicamentos gratuitos desde Chiapas hasta Baja California.

*Ojalá tenga resultados positivos la ley de abastecimiento de medicamentos para todo el territorio nacional. En Chiapas la dispersión social fue un escenario para cometer corrupción en el Sabinato.

La decisión de aprobar leyes federales para de abastecer gratuitamente de medicinas hasta los lugares más recónditos del territorio nacional, sin temor a equivocarnos en un gran adelanto de humanidad y hasta de misericordia sobre todo para aquellos mexicanos que viven en condiciones de absoluta pobreza y que tienen que caminar kilómetros para poder llegar a un centro poblacional comunitaria. Hay postales de vida por ejemplo de niños que caminan tres horas para poder llegar a una escuela. Hay millones de mexicanos que viven lejos de las ciudades o centro comunitarios grandes.

En Chiapas, tenemos ejemplos señeros de que la dispersión social es preocupante y que tienen que hacer labores titánicas mucha gente para poder subsistir, ya no se diga curarse o ir a una escuela. Hay lugares en Chiapas, muy alejados donde vive gente, las encontramos en las montañas, en las serranías, en la selva y en las costas, y que se podrían hacer miles de historia de sobrevivencia humana. Que haya una disposición de ley para que tengan acceso a medicinas hay que aplaudir, porque se garantiza que esos productos farmacéuticos lleguen a esa lejanía y hasta destierro social como llegan las Coca-Colas o Sabritas y que llegan bien.

En el caso de Chiapas la dispersión social es muy grande, nadie puede negar que hay miles de chiapanecos hacinados muy lejos de centros poblacionales. Inclusive es tal la dispersión social, que ya hay un antecedente sobre un proyecto denominado “ciudades rurales sustentables”, que en efecto tenía la finalidad al menos en la teoría de aglutinar, de agrupar a chiapanecos que Vivian a distancias muy largas, y que tanto presumió el exgobernador de Chiapas, Juan Sabines, y que resultó un fracaso y un nido de corrupción.

Se construyeron en el Sabinato, dos “ciudades rurales” debidamente inauguradas pero se planearon construir al menos unas 10 más. En esa ocasión especialistas que visitaron una de esas ciudades rurales (Santiago del Pinar) advirtieron la serie de defectos del proyecto –en su momento avalado por el representante de la ONU en México–, señalando sus riesgos y carencias, y hasta recomendaron que no se copiara el modelo en otras entidades y exigieron en su momento que se transparentaran los millonarios recursos que se usaron para construir esas ciudades fantasmas.

Pero más allá de esa leyenda negra de “Ciudades rurales del Sabinato”, desde este martes, los senadores aprobaron con 56 votos a favor, 35 en contra y una abstención, las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que le permitirá al gobierno federal hacer compras consolidadas de medicamentos e insumos médicos en el extranjero. Con la Ley de Adquisiciones se permitirá al Gobierno Federal realizar una compra consolidada de medicamentos en el extranjero y evitar así el sobreprecio de los medicamentos que actualmente se compran a farmacias mexicanas y para garantizar la honestidad pública se ha invitado a la ONU como un soporte moral para que estas compras tengan cero corrupciones.

Si las cosas salen como se planearon desde el Palacio Nacional, serán un adelanto democrático también y de absoluta igualdad para el pueblo de México. Veremos y diremos.

En Frontera Hidalgo acusan al alcalde de lagartón con los presupuestos municipales

Donde las cosas están saliendo muy mal es en el municipio de Frontera Hidalgo, donde el alcalde Ever Herrera Ibarra, está resultando un verdadero delincuente de los presupuestos municipales. El que fue abanderado por el partido Mover a Chiapas, de “lagartón” no lo bajan los ciudadanos en ese municipio fronterizo y ya hay muchos señalamientos en las redes sociales que el gobierno de Chiapas, investigue al alcalde Herrera Ibarra, que hasta ahora se ha ido “light” en su encomienda pública aprovechando las vacaciones que le dio la emergencia nacional del covid 19.

Los habitantes del municipio piden cuentas al alcalde y hacen un exhorto al Gobernador Rutilio Escandón y al Auditor Superior de Chiapas, José Uriel Estrada Martínez, para que aterricen los ojos oficiales y pregunten donde están las obras que se han edificado en Frontera Hidalgo, además de las inversiones que se han dado en materia de salud por el fenómeno del coronavirus, donde muchos Presidentes municipales de Chiapas las están “inflando”, por eso se viene un gran paquetazo para la ASE de Chiapas.

Todo sale a colación porque Don Ever Herrera desde el pasado 14 de julio, que hubo una reunión virtual con los funcionarios públicos de la Auditoria Superior de Chiapas, y su plantilla de fiscalizadores o auditores especiales, anduvo de “boca floja” advirtiendo que es “Juan Camaney” en su municipio, y que ya es muy amigo de la ASE de la 4T en Chiapas, el alcalde mencionado.

Así que la pandemia no debe de ser motivo para no investigar a los alcaldes de Chiapas y muy en especial dentro del rubro de la enfermedad del covid 19, donde hay mucha tela de donde cortar con las supuestas inversiones municipales en materia de salud para atender el letal coronavirus. Los esfuerzos de la ASE de la 4T de Chiapas y el gran compromiso que hay con Chiapas, no debe fracturarse en esta materia de las auditorías a realizarse en municipios. Hay que vigilar mucho a los “Auditores Especiales”, que algo han de tener en esta trasformación de Chiapas.

Presuntas remociones de tres secretarias federales, y el PRI siempre SI para que ocupe la Presidencia de San Lázaro

Ayer entre los rumores de Palacio Nacional, señalan que en medio de la epidemia de COVID-19 y con la entrega del segundo informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador haría un relevo en al menos tres dependencias federales de camino a mostrar mejoras rumbo a las elecciones intermedias de 2021. Por cierto, señalan que el apoyo dado por el PRI a Morena para discutir la Ley de Adquisiciones que propuso AMLO es un guiño del tricolor para que Morena le permita tener la presidencia de San Lázaro en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Puerto Chiapas, lo desaparece la 4T.- Muy lamentable lo ocurrido en Puerto Chiapas con el cierre de la planta del Grupo Herdez, que oficialmente no se ha dado, pero ya se maneja como un hecho entre los habitantes del poblado mareño de Puerto Madero. Después que la 4T nos quitó la Zona Económica Especial y el Parque Industrial, y nos dejó bailando con nuestro ansiado desarrollo que esperaban los chiapanecos, ahora se va una planta industrial que le había dado un plus a Puerto Chiapas por muchos años. Durante sexenios completos en campaña el ahora Presidente AMLO, advirtió y se comprometió siempre con el desarrollo de Chiapas, que se enorgullecía de ser chiapaneco por adopción, (Vive en Palenque, Chiapas) cuando ya llega a la Presidencia de la república, la estrategia de desarrollo se va todita a Oaxaca y Veracruz. ¿Y los chiapanecos que nos lleve la fregada? ¿Hasta cuándo vendrá la noticia del apoyo verdadero a Chiapas? En fin.