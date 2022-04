Asesoría Legal

Nuevos Partidos Políticos, Requisitos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

En nuestro país, los partidos políticos son asociaciones de interés público, ninguna autoridad del INE ni ninguna autoridad del gobierno federal puede intervenir para que no se le otorgue registro a un partido político, todos tienen derecho a conformarse en grupos, organizaciones, partidos, etcétera, si el INE dice que un cierto determinado porcentaje de recursos económicos de cierto partido político no se sabe de dónde viene y que por eso no se le otorga registro, entonces quiere decir que no se está actuando democráticamente, el partido en el poder actual fuere cual fuere no puede celebrar una derrota de ciertos personajes. Todos los mexicanos por ese simple hecho de serlos tenemos derecho a conformar partidos políticos, los líderes de ciertos determinados partidos políticos están en su derecho de demandar al INE el cual es solo una institución que regula los partidos políticos, pero, no puede ni debe meterle pie a ningún mexicano, ya sea que haya sido funcionario público, presidente, líder de organización o simplemente procedente del pueblo común y corriente, cuando el INE actúa de esta manera estaría violando el artículo 9 Constitucional el cual indica que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país, de hecho, una vez cubriendo los siguientes requisitos cualquier petición de conformación para partido político de inmediato puede obtener el registro y es, celebrar asambleas en mínimo 20 entidades o 200 distritos electorales, que haya 3,000 afiliados por entidad o 300 afiliados por distrito electoral, (esto está mal pero) en las asambleas no deben participar organizaciones gremiales, con lo que acabo de mencionar basta y sobra para obtener registro y conformar un partido político, pero, mencionar que hay recursos de dudosa procedencia en la creación de un partido político lo dudo mucho, y esto no es elemento suficiente que baste para no otorgar un registro a los peticionarios, un partido político mientras llene los tres requisitos acabados de mencionar puede obtener su registro, en relación al Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones en todo el país, el cual, está integrado por 11 ciudadanos elegidos por la Cámara de Diputados, uno de ellos funge como consejero presidente y los restantes 10 como consejeros electorales, sin embargo, ¿el INE como puede comprobar el punto 3 de Una justicia electoral más efectiva el cual indica que no se deben usar ni recibir recursos ilícitos o públicos? De hecho, hay donantes (empresarios, líderes, seguidores,) etcétera que pueden dar todo el dinero que quieran, se supone que, la democracia no tiene límites, y lamentablemente el INE tiene una muy mala estructura y fundamentos sin sentido, sin coherencia ni sustento legal, los partidos políticos pueden proceder legalmente en contra del INE tan solo por el hecho de no haber dado un registro cumpliendo los requisitos, los 11 ciudadanos que conforman el INE deben ser cambiados año con año y no eternizarse en dicha institución para evitar corrupción, estoy casi seguro, que los 11 miembros que conforman el INE no son ciudadanos, sino personajes políticos que casi toda su vida han estado en dicho lugar, es importante rotar año con año a los 11 integrantes, se debe conformar uno más para que sean 12 hombres y 12 mujeres, hay que respetar la equidad de género, no solo los hombres pueden regular la democracia, también las mujeres pueden hacerlo, y bien, LORENZO CORDOVA VIANELLO ya te eternizaste en ese instituto, compórtese democráticamente y hágase a un lado para darle a las mujeres el espacio que les corresponde, no sé si los Diputados Federales estaban ebrios o despistados cuando te dieron toma de protesta por 9 años, no debe ser así, un Instituto como el INE debe tener 11 consejeros y rotarlos anualmente no cada 3, ni cada 9 años, esto es evitar corrupción, usted es más político que ciudadano, se está violando la misma constitución con su permanencia en ese lugar por lo tanto no hay democracia en el país ni se debe festejar que México es un país democrático porque no lo es, México tiene políticos burlones que festejan cuando a un partido de nueva creación no les dan su registro, legalmente es un derecho de los peticionarios obtener su registro cumpliendo las 3 principales formalidades.