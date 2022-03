Ronda política

Víctor Lara

¿Ómicron en México?

El desinforme…

Ayer trascendió a nivel nacional que ya hay un caso de Ómicron en México. Se trata de un paciente hospitalizado en el INDRE que estuvo en Sudáfrica; el paciente en cuestión está hospitalizado y la muestra que dio positivo a mutaciones características de la variante Ómicron, en una prueba de tamizaje con el sistema Master Mut de Genes2Life, se está secuenciando en el InDRE

Les platico algo de lo que no se dijo en el tercer informe, de manera muy precisa:

En corrupción pasamos del lugar 22 al 5to lugar a nivel mundial, en seguridad 106 mil 231 asesinatos que es el doble del mismo periodo de peña nieto y el triple de Felipe calderón, en empleo tenemos menos empleados que en el año 2018, en crecimiento económico pasamos de 2.3% a menos de cero en estos tres años, en salud somos el peor cuarto país del mundo en su atención al COVID y hay un 70% de desabastecimiento de medicamentos, en deuda pública pasamos de 10.7 billones a 12.7 qué significa el equivalente a lo que le quitaron al INE de endeudamiento cada 36 horas desde que López llego, en obra pública no funciona el tren maya, no funciona la central avionera y menos funciona tampoco la refinería dos bocas, en relaciones exteriores nos hemos consolidado como un país que es parte del bloque comunista y en pobreza logramos tener ya 6.5 millones de gente pobre adicional en México, ¿ahora entiendes por qué los $500 para acarrear gente al puro estilo priista de los años 70’s al zócalo?, claro tapar el sol con un dedo. Solo no ven los que no quieren ver.

REVOCACIÓN NO RATIFICACIÓN ADIÓS PROPAGANDA: INE

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió adoptar medidas cautelares sobre la propaganda emitida por las organizaciones “Que Siga la Democracia, A.C. y Que Siga el Presidente, A.C.” relacionada con la Revocación del Mandato, al advertir, de manera preliminar y bajo la apariencia de buen derecho, de una campaña que pudiera distorsionar el sentido o finalidad de este mecanismo de participación ciudadana, que se llevará a cabo si así lo solicita la ciudadanía.

En sesión virtual, la Comisión conoció de la solicitud de medidas cautelares formulada por los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD), en contra de ambas organizaciones y del partido político Morena y otros, por el presunto uso indebido de recursos públicos, difusión de información falsa y promoción personalizada del Presidente de la República, por lo que los denunciantes solicitaron el retiro y/o suspensión inmediata de la propaganda de ambas organizaciones relacionada con la supuesta “ratificación” de mandato y su difusión en su página y en redes sociales; además, que en los “módulos” o “mesas receptoras” de firmas se ubiquen a una prudente distancia de oficinas institucionales, para que no se utilicen programas sociales para recabar las firmas de apoyo, en el marco del proceso de Revocación de Mandato.

De manera preliminar, la Comisión consideró que la difusión de propaganda o actividades con el uso de frases como “ratificación” y #QueSigaAMLO, genera desinformación y confusión en la ciudadanía respecto de la naturaleza del mecanismo de participación ciudadana, lo cual podría transgredir el derecho al voto libre e informado.

Dicha Comisión ordenó a las asociaciones civiles para que, en un plazo que no podrá exceder de 12 horas, retiren la propaganda física que contenga la expresión “Ratificación” y se abstengan de difundir propaganda o realizar actividades en las que se haga referencia a un proceso de “Ratificación”, además de bajar de inmediato toda la propaganda en las páginas web y redes sociales administradas por dichas organizaciones.

Asimismo, la Comisión determinó que las asociaciones denunciadas, deberán abstenerse de incluir y/o vigilar que no se incluya el nombre, emblema o cualquier tipo de referencia o promoción a un partido político en la propaganda que emitan.

También se aprobó dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), a fin de iniciar una investigación sobre el origen de los recursos de las asociaciones civiles denunciadas durante la recolección de firmas con base en la información que hasta ahora se ha otorgado a la ciudadanía, de acuerdo con los principios constitucionales que rigen los procesos electorales y en este caso a la Revocación de Mandato.

En otro asunto, los integrantes de la Comisión declararon improcedente la solicitud de tutela preventiva solicitada por el partido PAN en contra del partido Morena y de quien resulte responsable, para exhortar a que no se instalen mesas receptoras en lugares en los que se entregan apoyos de programas sociales federales. La Comisión determinó que se trata de hechos futuros de realización incierta.

Los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos de la Consejera Claudia Zavala y del Consejero Ciro Murayama, así como de la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias.

PUEBLOS MÁGICOS SIN MAGIA…

En Chiapas se encuentra en el abandono gubernamental desde el ámbito federal nuestros tres Pueblos mágicos, Chiapa de Corzo, Comitán y Palenque de 132 que conforman la lista del país.

El programa Pueblos Mágicos que nació en 2001, resultó altamente interesante para algunas regiones de México en materia turística, encontró rápida aceptación, y ciertamente fue un detonante importante para ciertas zonas del país que se encontraban en total abandono pese a sus atractivos y riquezas naturales.

El Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación y que representan alternativas frescas y variadas para los visitantes nacionales y extranjeros.

Un Pueblo Mágico es un sitio con símbolos y leyendas, poblados con historia que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país, son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una magia que emana de sus atractivos; visitarlos es una oportunidad para descubrir el encanto de México.

Después que esta administración de AMLO desapareciera el presupuesto para este programa desde el 2019, generó un descontento general en estos pueblos mágicos; eso justifica la forma de conducirse de alguno diputados al comparecer ante la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Miguel Torruco Marqués quien fue duramente cuestionado sobre la falta de interés por promover con presupuesto federal los Pueblos Mágicos y con ello lesionar la economía de diversos municipios, además de que el mayor recurso para 2022 está destinado para la construcción del Tren Maya.

El funcionario federal acudió ante esta comisión de legisladores a comparecer como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, y quien destacó la paulatina recuperación de la actividad turística tras la paralización del sector por la irrupción del virus SARS-CoV-2.

El titular de Turismo aclaró que los Pueblos Mágicos no han sido desatendidos, por el contrario, el programa va en camino a su total digitalización para que se promuevan los lugares que cuentan con esta denominación.

Señaló que incluso se instituyó el 5 de octubre como el Día Nacional de Pueblos Mágicos y además se echó andar la estrategia Rutas Mágicas de Color, con el que se intervino Tétela de Ocampo y Orizaba, en Veracruz.

En la Secretaría de Turismo se desarrolló una nueva visión del turismo que busca la sostenibilidad de la actividad turística, el respeto al patrimonio natural y cultural y el bienestar integral de las comunidades receptoras», dijo Torruco Marqués.

Resaltó que los proyectos estratégicos bandera de México. Tren Maya, Istmo de Tehuantepec/Corredor Interoceánico, Huasteca Potosina, Chetumal. Además del dragado, ampliación y mantenimiento del canal de Zaragoza e Inversión Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Tulum Avión y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Avión

Lo cierto es que hay que avanzar en el tema; urge una nueva cultura de promoción turística y urge algo que los ayude a mantener el nivel, urge capacitación, actualización, urge respaldo real para que sigamos teniendo una posibilidad de avanzar más en materia de promoción turística, de captación de turismo y de una mejor atención para que haya una mayor derrama económica; Chiapas lo necesita.

QUÉDATE EN MEXICO…

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó ya la reanudación del muy criticado programa “Quédate en México”, una decisión polémica que justificó por “razones humanitarias” y porque el gobierno estadunidense de Joe Biden aceptó entregar “mayores recursos” a México para albergues y organizaciones internacionales.

“En virtud de que el gobierno de los Estados Unidos ha aceptado las preocupaciones de carácter humanitario del gobierno de México (…) el gobierno de México ha decidido que, por razones humanitarias y de manera temporal, no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país”, informó la Cancillería en un boletín emitido por la mañana.

Seguiremos haciendo el trabajo sucio migratorio.

Twitter elimina red de 276 cuentas no auténticas de apoyo al gobierno de México y partidos…

Las cuentas compartían contenido cívico en apoyo a iniciativas gubernamentales, detalló Twitter.

La red social Twitter informó este jueves que detectó una red de 276 cuentas no auténticas que eran manejadas desde México, las cuales fueron eliminadas permanentemente.

Twitter informó que las cuentas principalmente compartían contenido cívico en apoyo a iniciativas gubernamentales relacionadas con salud pública y partidos políticos.

Desde 2018 la red social lleva a cabo una campaña para detectar y eliminar cuentas que tengan relación con operaciones de información respaldadas por Estados, incluso, en ese año compartió un archivo público de datos sobre la materia.

“Hicimos mejoras, describimos nuestros principios y repetimos nuestro enfoque a lo largo del tiempo. Desde ese primer reporte en octubre de 2018, hemos compartido 37 sets de datos de campañas de manipulación de plataforma atribuidas a Estados que se han originado en 17 países, abarcando más de 200 millones de Tweets y nueve terabytes de contenido multimedia”, informa Twitter en un comunicado.

Agregó que este jueves hicieron públicas 3 mil 465 cuentas adicionales a su archivo de operaciones de información vinculadas a Estados, el único en su tipo en la industria. Los conjuntos de cuentas incluyen ocho operaciones distintas atribuidas a seis países: México, la República Popular de China, Rusia, Tanzania, Uganda y Venezuela, respectivamente. Cada cuenta y contenido asociado con estas operaciones se ha eliminado permanentemente del servicio.

En redes sociales Twitter agregó que “a partir de hoy tendremos un nuevo enfoque sobre nuestras divulgaciones de operaciones de información asociadas a Estados. En el futuro,

compartiremos estos datos con un Consorcio global de investigación del mundo académico, sociedad civil y medios de comunicación”.

“En la mayoría de los casos, las cuentas se suspendieron por varias violaciones a nuestra Política relativa al spam y la manipulación de la plataforma”.

Así que la fábrica de bots va a la baja.

