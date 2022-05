Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Para Ripley: En plena emergencia nacional siguen recibiendo “solicitud de refugio” la COMAR.

El “quédese en casa”, “guarde su sana distancia”, o las demás medidas preventivas como “lávese las manos y no se toque la cara” y mucha otras, en esta frontera sur, dista mucho de respetarse, primero, porque por las calles y en lugares públicos son los miles de extranjeros que se encuentran “varados” en Tapachula, los que transitan por las calles y se arremolina en los lugares públicos, sin que se digiera una medida preventiva y si a eso le agregamos el segundo punto de que mucha gente nacional no están también respetando las medidas sanitarias.

No hay que olvidar que hay más de 70 mil extranjeros “varados” en Tapachula más los que se encuentran diseminados en otros municipios de la Costa de Chiapas y lugares como Tuxtla Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal de las Casas. Es un conglomerado extranjero muy significativo que se encuentran esparcidos en esta geografía territorial fronteriza, y que definitivamente no les interesa asumir responsabilidades de salud ante el fenómeno de la pandemia. Un problema grave muy especial de salubridad humana que se da en esta frontera sur.

No se trata de que no se quieran “cerrar fronteras”, -ya para que- ya no las cerraros a los mexicanos, en la frontera sur, tanto Belice como Guatemala, de lo que se trata es que haya una estrategia de salud pública para atender a estos miles de extranjeros que se encuentran conviviendo con los mexicanos, porque se está prohibiendo los encuentros masivos y por toda la ciudad lo que podemos observar es justamente estas fotografías de hacinamiento que hacen los extranjeros para convivir unidos, sobre todo en los parques y lugares de esparcimiento, y esto “choca” con las medidas preventivas.

Ayer un periódico regional de Tapachula, difundió textualmente que desde “Este lunes la Secretaría de Gobernación publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se suspenden los plazos y los términos para emitir actuaciones en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas (COMAR).

Sin embargo, -señala el impreso- Alma Delia Cruz Márquez, encargada de la oficina de la Comar en Tapachula, dijo en entrevista al rotativo que, en el decreto de suspensión, dejaron a salvo el derecho de las personas de presentar su solicitud de refugio. Con ello, según señaló, “en la oficina de Comar Tapachula vamos a continuar recibiendo solicitudes de personas que necesitan protección internacional en este país”.

Explicó que a los solicitantes se les va a atender, con medidas de protección, como tomar distancia de metro y medio entre las personas, entre otras.

“En la oficina hay personal que les está informando que tenemos una contingencia por el Covid 19 y que hay este plazo de suspensión, exceptuando el registro de las solicitudes”, abundó.

En un balance, comentó que son extranjeros provenientes de Haití quienes encabezan la lista de quienes solicitan refugio en México. Le siguen los migrantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba y extracontinentales.

Respecto a la suspensión de otras actividades, por ejemplo, los casos de aquellas personas que ya tenían una cita, se les va a reprogramar hasta que concluya la suspensión”. Hasta ahí parte de la nota.

Resulta hasta un caso de problema de seguridad nacional este tipo de escenarios que están sucediendo en esta frontera del sur de México, que a pesar de que hay una emergencia de salud mundial y nacional, se sigan recibiendo a extranjeros con sus solicitudes de ingreso en la propia oficina de gobierno federal como es la COMAR, que depende de la secretaria de gobernación. Es inaudito el caso, cuando en otros países los que nos están recetando son justamente “taponamientos” de fronteras porque consideran que por ahí se puede “colar” la enfermedad, y lo hacen países como Estados Unidos, Francia, España, Alemania y muchos otros que es lo primero que han hecho: “Cerras sus fronteras”.

Resulta inadmisible que esto ocurra en la frontera sur de México, donde ya dijimos, Belice y Guatemala, nos dio el ejemplo de cerrar sus fronteras y ¡A quien estos países les están cerrando sus fronteras beliceñas y guatemaltecas?, pues nada menos que a los mexicanos, o sea que ellos se están cuidando de nosotros y No nosotros de ellos. Es paradójico lo que está sucediendo en esta parte del país, y todo se encierra a que México solamente quiere mostrar su política bienhechora de derechos humanos que hipócritamente viene lanzando al mundo, aunque para ello en plena emergencia mundial y nacional, que se los cargue la tiznada a los mexicanos del sur.

Pareciera que se trata de salvar más la política de un gobierno federal, que darle la cara con valentía a una emergencia nacional que es contrarrestar a la enfermedad del coronavirus. Discursos van y vienen sobre todo con el subsecretario de salud Hugo López Gatell Ramírez, a quien ya lo agarraron de vocero para venir señalando que las fronteras mexicanas y sobre todo la del sur, no se cerraran, porque –oiga usted- no hay ni riesgos ni peligros en materia de salud pública, y que no va a pasar absolutamente nada en esta puerta mexicana.

Es preocupante este tipo de señales conservaduristas de las autoridades federales de no aceptar riesgos sobre los éxodos migratorios que vienen ingresando a nuestro país. Antes la lucha entre la autoridad y los migrantes era por su regulación migratoria, ahora que hay una pandemia mundial y una emergencia de gran calado, tampoco les parece importarle pese a que está de por medio la salud de los mexicanos.

Solamente que estén esperando que los grupos nacionales de derechos humanos independientes y las agrupaciones sociales se pongan a la vanguardia para evitar que la irracionalidad de la actual política siga cometiendo yerros mayúsculos dentro de una emergencia nacional, Observamos que México, se encuentra en total riesgo y sobre todo en esta frontera sur, donde se encuentran las entidades federativas más pobres del país.

Gobierno de Chiapas se suma a Intervención de Sana Distancia. –

Atendiendo el llamado de Intervención de Sana Distancia que recomienda el gobierno de México, el cual implica suspender temporalmente las actividades laborales que involucran la movilización y concentración de personas en todos los sectores de la sociedad, como parte de las medidas de mitigación ante la pandemia de coronavirus COVID-19, a partir de este jueves 26 de marzo hasta el 19 de abril el Gobierno de Chiapas se suma a esta medida.

Así lo dio a conocer el secretario de Salud del estado, José Manuel Cruz Castellanos, quien explicó que los titulares de las distintas dependencias determinarán las labores que son esenciales para no poner en riesgo el funcionamiento de las instituciones, por lo que esta medida no abarcará a integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, así como a aquellas personas que hagan actividades esenciales en el sector salud, seguridad pública, protección civil, limpia, recolección de basura y agua potable, entre otras.

Detalló que las medidas de mitigación anunciadas por el gobierno federal incluyen disminuir drásticamente la movilidad de las personas para reducir las posibilidades de contagio, por lo que se organizarán rondas de trabajo, turnos o guardias, según corresponda, para que la menor cantidad de personas se vean en la necesidad de movilizarse a los centros laborales. Dixe.