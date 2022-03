Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Parejera la competencia en busca de la alcaldía en Tapachula

Hoy te comento amigo lector que están a punto de culminar las campañas políticas en Tapachula y los candidatos en sus diferentes Bunker se alzan con la victoria, pero la realidad la podremos saber y ser testigos en el próximo 6 de junio por la tarde noche. Cheque Orduña del Verde ecologista, Rosy Urbina del Guinda y Cesar Amín del tricolor, son los candidatos a la alcaldía Tapachulteca que se disputan los votos de los tapachultecos, cada quien en sus discursos se dan por ganadores, mediante encuestas que pagan logran salir como triunfadores lo que enardece a sus seguidores. La moneda está en el aire, aun no haya nada para nadie, pero la competencia está reñida y el que logre convencer con la labia, con sus discursos o con sus estrategias. Cesar Amín del tricolor que encabeza la coalición Va Por Tapachula, a quien ya lo daban por muerto, en los últimos días ha ido pegándose a Rosy Urbina y Cheque Orduña, “el gordito” como que le hizo caso a quienes le hablan al oído y dio un cambio a su metodología proselitista y ha logrado pegarse a los que iban punteando en las encuestas. Pero, los candidatos deberán saber y entender que las encuestas no votan, con encuestas no se gana una elección, te pueden dar tendencias, pero la verdadera realidad está en que tiren la paga que se les da y no se la guarden, porque la clave estará en las movilizaciones para el día de la votación y que gane el que mejor chipilín coma…sin comentarios

REALIZA AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA DESASOLVE DE REJILLAS PLUVIALES

Por otro lado, te comento que el ayuntamiento local de mi pueblo la otrora Perla del Soconusco nos informan que, dándole seguimiento a los protocolos preventivos de encharcamientos ante el periodo de lluvias que se viven actualmente, en vialidades y viviendas del área urbana de Tapachula, se les da celeridad a las acciones de limpieza de rejillas pluviales. De igual forma informan que todas esas actividades están enarcadas en las estrategias de prevención, en ese sentido dijeron que se han retirado todos los montículos de basura orgánica e inorgánica que se forman en las rejillas pluviales en el Par Vial de la 7ª y 9ª Avenida Sur, Puente Seco, 6ª Avenida Sur y 16ª Oriente, Bulevar Antiguo Aeropuerto, entre otros puntos de la ciudad. Agregaron que con la presente Temporada de Ciclones Tropicales 2021, exhortan a los habitantes eviten arrojar basura a las calles y afluentes, para evitar azolvamientos en las alcantarillas y drenes pluviales. Es así como las autoridades buscan prevenir los encharcamientos en vialidades y viviendas, además de otras problemáticas en las partes bajas de la ciudad, que con la participación de todos pueden evitarse. Al final señalaron que están informando constantemente a la población que las cuadrillas de limpieza redoblan esfuerzos durante la temporada de lluvias, con el propósito de que las rejillas se mantengan libres de basura, previniendo taponamientos durante las precipitaciones pluviales. Solo esperan que la población haga conciencia y no tire sus residuos orgánicos e inorgánicos en las corrientes de agua que se dan por la temporada de lluvias…ver para comentar

LA FISCALIA ESTATAL LOGRA DAR UN DURO GOLPE A LA DELINCUENCIA …

Por otro lado amigo lector quiero comentarte que la Fiscalía General del Estado (FGE), continua aplicado la ley mediante sus estrategias de seguridad y a través de la Fiscalía Antisecuestro, en coordinación con la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro del Estado de México, lograron la localización y luego el aseguramiento al vigésimo primero objetivo prioritario en materia de secuestro en Chiapas, Siria Betzabeth “N”, quien en 2011 participó en el secuestro de María Concepción “N”, en el municipio de Huixtla, Chiapas. Agregaron que todo se basó y fundamento en los trabajos de inteligencia, elementos de esta Fiscalía, en coordinación con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro del Estado de México, localizaron y detuvieron a Siria Betzabeth “N”, de 44 años de edad, por los delitos de Privación Ilegal de la Libertad y Delincuencia Organizada, cuando salía de su domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en la zona Metropolitana de la Ciudad de México. Señalan que, en febrero del 2011, la víctima fue secuestrada mientras se encontraba acompañada de su esposo, en Huixtla, cuando tres sujetos, se les acercaron portando armas de fuego y les dieron el clásico “levantón”, llevándoselos en su propio automóvil. Comenta que aproximadamente en el kilómetro uno de la carretera Huixtla- Motozintla, los esperaba otro grupo de tres personas, entre ellas la hoy inculpada, Siria Betzabeth “N”, a bordo de un vehículo Marca Jeep, tipo Grand Cherokee, con placas de circulación del estado de Chiapas, y se llevaron a las víctimas a una casa de seguridad, y posteriormente exigieron dos millones de pesos como rescate. Más adelante subrayaron que en Marzo del año 2011, elementos de la Policía Especializada adscritos a la Fiscalía Antisecuestro lograron la liberación de la víctima María Concepción “N”, y apenas en este fin de semana los elementos de la Fiscalía Antisecuestro ejecutaron la orden de aprehensión girada en contra de Siria Betzabeth “N”, por los delitos de Privación Ilegal de la Libertad en su modalidad de Plagio o Secuestro y Delincuencia Organizada. Al final la fiscalía acoto, la asegurada fue puesta a disposición y presentada ante el Juzgado Penal del Distrito de Huixtla, Chiapas, para resolver su situación jurídica. Siria Betzabeth “N” se encuentra dentro de la lista de objetivos prioritarios por secuestro en Chiapas, de este año. Bien por la fiscalía estatal que lidera Olaf Gómez…ver para comentar

YA ME CONOCEN, NO LES VOY A FALLAR: ROSY URBINA

La candidata de MORENA al gobierno municipal de Tapachula Rosy Urbina Castañeda, luego de hacer compromiso con los jóvenes emprendedores del fraccionamiento Los Laureles, que con sus talentos, capacidades y energías aportan al desarrollo de Tapachula, ahí a los jóvenes les dijo, Ustedes ya me conocen, no les voy a fallar. Continuando con su largo peregrinar Urbina Castañeda visitó las demarcaciones populares Antorcha Viva y San Jorge, los cuales le dieron un cálido recibimiento reconociéndole todas las acciones que realizo la hoy candidata en su paso como alcaldesa sustituta en pocos meses. Ahí la abanderada de MORENA, a la alcaldía de Tapachula le remarco que solo unidos podrán seguir defendiendo la esperanza para continuar la transformación de Tapachula…ver para comentar…amigo lector por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK