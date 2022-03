Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Problema grave para el turismo en San Cristóbal; restauranteros denuncian acoso de Ayuntamiento

En San Cristóbal de las Casas, se ha descompuesto la gobernabilidad con la actual Presidenta Municipal, Jerónima Toledo, que ahora hasta los lugareños vienen acosando a restauranteros con permiso para vender bebidas alcohólicas. Se trata de acoso para buscar prebendas, aunque para ello se golpee la economía turística que tanto requiere esta ciudad colonial, que ya alcanzó su máxima expresión dentro de este rubro, pero los intereses han tomado nuevos rumbos y ahora “Los patos les tiran a las escopetas”.

Restauranteros de San Cristóbal denunciaron acoso por parte de vecinos del Barrio de Guadalupe, en específico cuatro familias que todavía viven en el tramo del Andador de Calle Real de Guadalupe, entre Avenida Diego Dugelay y Cristóbal Colón, además de una estrategia también municipal que los viene acosando, curiosamente por ambos lados, tanto de los vecinos como de autoridades, lo que deja mucho que desear.

Al respecto, Antonio Arroniz dijo en conferencia de prensa que se encuentran siendo acosados por parte del Comité Vecinal del Barrio de Guadalupe y también de las autoridades municipales, ya que cerraron varios establecimientos, bajo el argumento de que no les gusta su forma de operar, “pero nosotros cumplimos con todo lo que establecen las normas sanitarias, de ecología, todos permisos municipales y en el caso del ruido nosotros cumplimos con la norma”.

“El uso de suelo es mixto, esto es que pueden coexistir habitación y negocios, sin embargo, consideramos que podemos regirnos en base a las normas de la zona comercial, pero el Comité de Vecinos argumentan de que tienen muchos años aquí y que son Sancristobalense por décadas, tienen derechos, son cuatro vecinos nada más los que están promoviendo esto, encabezados por la señora Mercedes Ozuna y a los demás no los conozco”.

Por su parte, Elmar Sánchez recalcó que la actual Administración que es del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es la que menos los ha apoyado, a pesar de que fueron muy afectados por la pandemia y ahora cierran varios negocios, dijo que esto puede causar que se aleje la inversión en San Cristóbal y ello afectaría la generación de empleos. (Sic) (Diario de Chiapas)

Histórico: Morena es el partido más impugnado en elección 2021, mayoría de quejas son de militantes.

Morena es el partido más impugnado de la elección 2021, la más grande de la historia, con un 83.7 por ciento de los recursos presentados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra alguno de los diversos institutos políticos.

Morena acaparó 83.7 por ciento de las impugnaciones con mil 623 de las mil 937 presentadas contra algún partido como autoridad responsable, pero en contraste, 144 fueron los casos en que Morena impugnó alguna irregularidad en materia electoral.

De acuerdo con los registros, la mayoría de impugnaciones contra Morena fueron presentadas por los propios integrantes de ese partido, por inconformidad en el proceso interno de selección de candidatos que también se vivió en Chiapas. Según el TEPJF, en la parte final del proceso no varió la tendencia de los diversos recursos presentados contra partidos, por lo que, aseguraron, “se puede señalar sin lugar a duda” que Morena es el partido más impugnado del proceso electoral 2021 en todo el país.

(Con información de El Financiero).

Alejandro Rojas, exige renuncia a Mario Delgado tras “fracaso” en elecciones

Tan el enemigo de un Morenista es otro Morenista en nuestro país y en donde Chiapas no es la excepción, que el senador del vino tinto Alejandro Rojas Díaz hizo un llamado a Mario Delgado, líder nacional de Morena, para que renuncie tras lo que calificó como un «fracaso» para Morena en la actual elección 2021.

Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Morena, aseguró que los resultados que se perfilan en todo el país son un fracaso para Mario Delgado. En una publicación hecha a través de su cuenta de Twitter, Rojas Díaz Durán hizo un llamado al dirigente nacional de Morena para que renuncie. “Eso pasa por hacer a un lado a la militancia y por las imposiciones, dedazos y encuestas ‘patito’”, indicó.

Sin embargo, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, declaró este domingo encuestas de salida le dan a su partido una “clara ventaja” en seis estados del país y 14 alcaldías de la Ciudad de México. En conferencia de prensa este domingo, Delgado Carrillo aseguró que tienen ventaja en los estados de Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Colima, y Campeche.

Delgado Carrillo apuntó que en la Ciudad de México seguirá siendo “territorio Morena”, al obtener una ventaja en 14 de las 16 alcaldías de la capital. Únicamente reconoció que los resultados no le favorecen en Benito Juárez y Cuajimalpa.

Los partidos políticos que se van…Los partidos nacionales que perdieron su registro en el país, dentro de este controvertido proceso electoral fueron el PES (2.9), Fuerza por México (2.6) y Redes Sociales Progresistas, (1-8), no alcanzaron el 3 por ciento que marca la ley electoral. Los conocedores advirtieron que el PES en su mejor escenario “arañaría” su registro, y en Chiapas la familia De León Villard, se han puesto a orar para que el PES siga adelante también Sergio Rivas y el “Pollo Constantino”, se han encomendado a Dios para que su partido político no desaparezca y así ellos también no se esfumen dentro del escenario político y social, porque si no, hasta aquí llegaron, con una historia de mentiras y engaños que deben de estar más al lado del Diablo que de Dios. Ahora el encuentro social será con el Diablo. Ver para creer.

El partido que se posesiona. – El Partido que se posesiona en Chiapas es el Partido Verde Ecologista de México, (PVEM) -después de MORENA- quien logro decenas de victorias electorales en Chiapas, más las que ya contaba, lo que le da un valor agregado que el PVEM en Chiapas sigue presente y el nombre de Manuel Velasco Coello, sigue empujando fuerte en el trabajo partidista en esta frontera sur del país. Este triunfo del verde le da un sitio estratégico para el 2024, y después de que San Luis Potosí se convirtió en la primera entidad a nivel nacional de color verde, nos estemos saboreando que para el 2024, el Verde sea para Chiapas, y será la segunda entidad en conquistarlo en la geografía nacional. Pues muchos se tendrán que tragar la “bilis hecha coraje”, pero el PVEM fue el que regreso al contexto electoral con mayor fuerza para dentro de la contienda esperada del 2024-

Los más votados en el país…Dentro de la lista de los candidatos a diputados federales Chiapanecos más votados en el país, sobresalen Juan Pablo Montes de Oca, Ismael Brito Mazariegos, Jorge Llaven y hasta Luis Armando Melgar. Juan Pablo Montes de Oca, por el Distrito con cabecera en Villaflores ocupo el quinto lugar de supremacía en sufragios de todo el territorio nacional. Son hechos que hay que reconocer están trascendiendo. Ver para creer.