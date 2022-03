Asesoría legal

Reducir a 250 a los diputados federales

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Andrés Manuel López Obrador desea y quiere tener el poder total en sus manos, sin embargo, de lo que tanto se quejaba es ahora él quien lo practica, a las dependencias les va a retirar computadoras y no va a permitir que los empleados de gobierno pongan a cargar sus celulares para evitar alto consumo de energía (suena descabellado) ha reducido el presupuesto de todas las dependencias, y aunque hay poco presupuesto en varias dependencias al momento que un empresario o cualquier persona solicita subsidio le es negado por los empleados de las dependencias tomando desde un principio y de entrada la negativa de dar apoyos a la población sin haber realizado una evaluación si es procedente o no el otorgar los apoyos a quienes lo peticiones, lo cierto es que, la mayoría de los empleados de gobierno se sienten dueños de las oficinas de gobierno y dan negativa por simple lógica y no tras una evaluación, aun y con ello, la pregunta es, ¿para qué necesitamos 500 Diputados Federales? Precisamente y aprovechando la Ley de Austeridad entonces sería bueno reducir de 500 a 300 o 250 Diputados Federales, pero no todos podrían ser de MORENA, sino de distintos partidos de forma democrática para que no todos estén a la servicio del Presidente como se está manejando actualmente, se está yendo muchísimo más presupuesto en Diputados Federales que en la mayoría de las ocasiones no se encuentran en las oficinas de San Lázaro como tampoco en sus oficinas de enlace (su Distrito), expondré algunos ejemplos del porque se necesita la reducción, ejemplo: la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas no hace trabajo de campo, el 90 % de los indígenas del país viven desde hace varias décadas en total marginación, de no ser por el presidente panita Vicente Fox que ayudó a muchísimos grupos indígenas en su administración todos vivirían en pobreza extrema, se alcanzó a ayudar a un 10 % de la población indígena, pero hasta ahí, de ahí en fuera, los funcionarios de pueblos indígenas solo lucran con ese membrete, ¿Por qué?, porque los funcionarios no son indígenas, solo usan ese membrete para solicitar recursos económicos y negárselos a quien en verdad lo necesitan, la Diputada solo trabaja para su Distrito y no tiene más visión, lo mismo pasa con las demás Comisiones, la voz de los mexicanos se debe amplificar por medio de los Diputados Federales, mas no es así, se están creando leyes solo para satisfacer y las peticiones del presidente Andrés Manuel, no se necesitan 500 Diputados, con 250 Diputados basta y sobra, y es que es ahí donde se va mucho presupuesto, si en verdad se está buscando el buen ejercicio del gasto público entonces que se abra un debate inmediatamente para que se reduzca a 250 Diputados Federales en el Congreso de la Unión, actualmente no se está reorientando el presupuesto hacia lo que más se necesita, lo que en verdad se necesita es reactivar la economía en todas las empresas mexicanas, ¿Dónde está y que se hace con el dinero del fondo perdido? Se debe ayudar a las empresas que son los que dan trabajo a las personas, se debe apoyar a los indígenas y personas que viven en la pobreza como lo hizo el PAN y que sin embargo mucha gente no quiere reconocer esa situación, originalmente el presidente de México es un mal ejemplo para los mexicanos, sus palabras que dice son sin sustento ni fundamento, no estoy diciendo que el PAN va a sacar de la marginación a los millones de mexicanos, pero si es bueno reconocer lo que se hizo por la clase indígena, de hecho, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó muchas concesiones de transporte público a diversos grupos y eso es bueno porque los mexicanos lo que más quieren es trabajar, tener las herramientas necesarias para tener un buen desempeño, con su renuncia de Javier Jiménez Espriú a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se interpreta que el país está siendo mal dirigido y que se toman decisiones a la ligera sin antes haber consultado o realizado una evaluación, en relación a los Diputados Federales y Senadores, ellos están a lo que ordene el presidente, no estoy en contra de Andrés Manuel López Obrador, estoy en contra de sus acciones que ha llevado a México a la peor crisis de los últimos tiempos por no saber dirigir a un país, por falta de presupuesto aprobado para el sector salud bien administrado es seguro que se perderán más vidas de lo que se pensaba en la pandemia, en fin, reducir el número de Legisladores ayudará en mucho a la economía mexicana, se debería usar la herramienta de la Mercadotecnia para evaluar si es viable o no la reducción de Legisladores y presentar gráficas de cómo quedaría representada la Cámara de Diputados con únicamente 250 Legisladores, y es que, con 500 Diputados y 128 Senadores sumando un total de 628 representantes legislativos a nivel federal, parece ocasionar que sea muy complejo el llevar a cabo acuerdos, además de lo que económicamente significa esta cantidad de legisladores, lo mismo debería pasar en cada Estado, reducir el número de Diputados en los Congresos Locales de todo el país, y que a la vez Andrés Manuel deje de meterse en asuntos de la Cámara de Diputados y del Senado de la Republica porque el presidente únicamente es el titular de uno de los 3 poderes constituidos con carácter federal.